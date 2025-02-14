ГЛАВНАЯ > ЖУРНАЛ > КУЛЬТУРА

Палата депутатов одобрила соглашение с Ватиканом

Новости и статьи
7 марта 2025
16:30
244
Палата депутатов одобрила ратификацию договора между Чешской Республикой и Ватиканом. Решение об этом было принято несмотря на оговорки критиков фрагментов договора о конфиденциальности и ее носителях. В январе аналогичную процедуру прошел Сенат. Палата отклонила просьбу Пиратской партии об отсрочке в связи с предварительной судебной проверкой соответствия договора конституционному порядку. Теперь группа сенаторов намерена обратиться в Конституционный суд с просьбой о пересмотре дела до того, как президент Петр Павел примет решение о подписании договора в связи с его действительностью.
Из 152 присутствовавших депутатов 92 проголосовали за утверждение договора, девять — против. Представители всех парламентских партий поддержали договор, тогда как только «Пираты» единогласно выступили против, а представители от SPD воздержались, за исключением Ярослава Фолдины, как и половина депутатов от ANO. Только выступающие от правящих партий единодушно поддержали договор.

В то же время Палата депутатов 110 голосами из 154 присутствующих в сопроводительной резолюции согласилась с тем, что ее одобрение договора не направлено на расширение института конфиденциальности за рамки действующего правового порядка. Вместе с тем, правительство попросило продолжить меры по защите жертв насилия и провести переговоры с церквями для определения круга пастырских работников.

В соглашении говорится, что Чешская Республика признает конфиденциальность. По словам министра юстиции Павла Блажека (ODS), договор между Чехией и Ватиканом, или конкордат, не определяет рамки тайны исповеди и, в отличие от аналогичных договоров с другими странами, не устанавливает, что это право является неприкосновенным и абсолютным. Поэтому, по словам министра, он не ухудшит положение жертв злоупотреблений в Церкви.

В договоре также упоминается, что пастырские работники имеют аналогичное право на конфиденциальность «на условиях, установленных законом». Критики утверждают, что пастырским работником может быть любой человек, назначенный церковным руководством.

Группа сенаторов во главе с Вацлавом Лаской (SEN 21) хочет обратиться в Конституционный суд после принятия договора Палатой депутатов.

Суд должен решить, является ли он правозащитным и, следовательно, станет ли частью конституционного строя Чехии, что министр Блажек отверг. Суд также должен оценить, является ли договор сбалансированным и не выгодным для Ватикана в одностороннем порядке, соответствует ли он гарантированной Конституцией свободе вероисповедания и задумана ли тайна исповеди таким образом, что только Церковь будет определять, кто ее хранит.

Конкордат закрепляет, что Чешская Республика гарантирует полную свободу мысли, совести и религии в соответствии с правовым порядком. Он также гарантирует право на отказ от военной службы и отказ от предоставления медицинских услуг по соображениям совести или религии на законных условиях. Браки, заключенные в католической церкви, имеют такую же юридическую силу и такие же правовые последствия, как и обычные гражданские браки, говорится в соглашении. Чехия и католическая церковь также должны сотрудничать в области защиты и сохранения культурного наследия.

Парламент рассмотрел ранее согласованный чешско-ватиканский договор в 2003 году и не утвердил его. По его мнению, он был невыгодным и подрывал равные права церквей. В тогдашнем проекте договора не упоминалась конфессиональная тайна. 

Если президент ратифицирует конкордат, Чехия присоединится к 64 странам, в том числе 25 европейским, которые имеют аналогичный договор с Ватиканом.
церковь религия законопроект
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
21:30
4 МАРТА 2025
519
ЗДОРОВЬЕ
ВСЕ БОЛЬШЕ ЛЮДЕЙ ОБРАЩАЮТСЯ В СЛУЖБУ ПОМОЩИ ИГРОМАНАМ
11:45
3 МАРТА 2025
1633
ТЕХНОЛОГИИ
С 2050 ГОДА НОВЫЕ ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ В ЕВРОПЕ БУДУТ СТРОИТСЯ ПО ОЧЕНЬ СТРОГИМ СТАНДАРТАМ
15:00
2 МАРТА 2025
964
ТЕХНОЛОГИИ
В ЯНВАРЕ ПРОДАЖИ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ В ЕВРОПЕ РЕЗКО ВОЗРОСЛИ
17:00
1 МАРТА 2025
2769
ЕДА
ФАСТФУДЫ В ЧЕХИИ ПРОЦВЕТАЮТ
22:00
27 ФЕВРАЛЯ 2025
3264
ТЕХНОЛОГИИ
В ПРАГЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ ЗАСТРЕЛИЛИ МУЖЧИНУ, КОТОРЫЙ ПЫТАЛСЯ СОВЕРШИТЬ САМОУБИЙСТВО
18:00
27 ФЕВРАЛЯ 2025
22383
ЕДА
ПОЧЕМУ ЧЕШСКИЕ ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ НЕ ИМЕЮТ СЕБЕ РАВНЫХ В ЕВРОПЕ
16:30
27 ФЕВРАЛЯ 2025
2151
ЗДОРОВЬЕ
ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВО ПРИСУЖДАЕТ КОМПЕНСАЦИЮ ЗА СМЕРТЬ РЕБЕНКА ПОСЛЕ ПРИВИВКИ
12:30
27 ФЕВРАЛЯ 2025
1666
ТЕХНОЛОГИИ
ЧЕХИ ПОСТРОИЛИ ПЕРВЫЙ ДОМ ИЗ ГРИБОВ. НОВЫЙ МАТЕРИАЛ МОЖЕТ ЗАМЕНИТЬ ПОЛИСТИРОЛ
09:00
26 ФЕВРАЛЯ 2025
951
ЗДОРОВЬЕ
ВРАЧИ В ЧЕХИИ ПЕРЕСАДИЛИ ПЕЧЕНЬ ПЯТИНЕДЕЛЬНОЙ ДЕВОЧКЕ
18:00
22 ФЕВРАЛЯ 2025
1585
ТЕХНОЛОГИИ
ПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ ДЕЛАЕТ ЛЮДЕЙ ГЛУПЕЕ И ВЛИЯЕТ НА КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ
16:30
17 ФЕВРАЛЯ 2025
1238
ЗДОРОВЬЕ
ПЯТАЯ ЧАСТЬ ВРАЧЕЙ ПРИНИМАЕТ НОВЫХ ПАЦИЕНТОВ НЕ РАНЬШЕ ЧЕМ ЧЕРЕЗ 3 МЕСЯЦА
17:00
16 ФЕВРАЛЯ 2025
1824
ТЕХНОЛОГИИ
ПОЛОВИНА СОТРУДНИКОВ ОБЛЕГЧАЮТ СВОЮ РАБОТУ С ПОМОЩЬЮ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА БЕЗ ВЕДОМА НАЧАЛЬСТВА
18:00
15 ФЕВРАЛЯ 2025
1414
ДОМ И СЕМЬЯ
ВЫПЛАТУ ГОСУДАРСТВЕННЫХ АЛИМЕНТОВ ДЛЯ ОДИНОКИХ МАТЕРЕЙ МОГУТ ПРОДЛИТЬ ДО ШЕСТИ ЛЕТ
13:00
15 ФЕВРАЛЯ 2025
1868
ТЕХНОЛОГИИ
ШТРАФЫ И ПРОБЛЕМЫ ДЛЯ ЧЕХИИ: ЗАДЕРЖКА С КИБЕРЗАКОНОМ ГРОЗИТ ПОСЛЕДСТВИЯМИ
09:00
14 ФЕВРАЛЯ 2025
4904
ЗДОРОВЬЕ
ЧЕТВЕРТЬ ЛЮДЕЙ В ЧЕХИИ НЕ ПОПАДУТ НА ПРИЕМ К ВРАЧУ КАК МИНИМУМ В ТЕЧЕНИЕ ЧЕТВЕРТИ ГОДА