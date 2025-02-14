Палата депутатов одобрила соглашение с Ватиканом

Из 152 присутствовавших депутатов 92 проголосовали за утверждение договора, девять — против. Представители всех парламентских партий поддержали договор, тогда как только «Пираты» единогласно выступили против, а представители от SPD воздержались, за исключением Ярослава Фолдины, как и половина депутатов от ANO. Только выступающие от правящих партий единодушно поддержали договор.



В то же время Палата депутатов 110 голосами из 154 присутствующих в сопроводительной резолюции согласилась с тем, что ее одобрение договора не направлено на расширение института конфиденциальности за рамки действующего правового порядка. Вместе с тем, правительство попросило продолжить меры по защите жертв насилия и провести переговоры с церквями для определения круга пастырских работников.





В соглашении говорится, что Чешская Республика признает конфиденциальность. По словам министра юстиции Павла Блажека (ODS), договор между Чехией и Ватиканом, или конкордат, не определяет рамки тайны исповеди и, в отличие от аналогичных договоров с другими странами, не устанавливает, что это право является неприкосновенным и абсолютным. Поэтому, по словам министра, он не ухудшит положение жертв злоупотреблений в Церкви.



В договоре также упоминается, что пастырские работники имеют аналогичное право на конфиденциальность «на условиях, установленных законом». Критики утверждают, что пастырским работником может быть любой человек, назначенный церковным руководством.



Группа сенаторов во главе с Вацлавом Лаской (SEN 21) хочет обратиться в Конституционный суд после принятия договора Палатой депутатов.



Суд должен решить, является ли он правозащитным и, следовательно, станет ли частью конституционного строя Чехии, что министр Блажек отверг. Суд также должен оценить, является ли договор сбалансированным и не выгодным для Ватикана в одностороннем порядке, соответствует ли он гарантированной Конституцией свободе вероисповедания и задумана ли тайна исповеди таким образом, что только Церковь будет определять, кто ее хранит.





Конкордат закрепляет, что Чешская Республика гарантирует полную свободу мысли, совести и религии в соответствии с правовым порядком. Он также гарантирует право на отказ от военной службы и отказ от предоставления медицинских услуг по соображениям совести или религии на законных условиях. Браки, заключенные в католической церкви, имеют такую же юридическую силу и такие же правовые последствия, как и обычные гражданские браки, говорится в соглашении. Чехия и католическая церковь также должны сотрудничать в области защиты и сохранения культурного наследия.



Парламент рассмотрел ранее согласованный чешско-ватиканский договор в 2003 году и не утвердил его. По его мнению, он был невыгодным и подрывал равные права церквей. В тогдашнем проекте договора не упоминалась конфессиональная тайна.



Если президент ратифицирует конкордат, Чехия присоединится к 64 странам, в том числе 25 европейским, которые имеют аналогичный договор с Ватиканом.