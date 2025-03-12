Французский гастрогид впервые оценил рестораны в Чехии. Вот 12 лучших
25 марта 2025
21:00
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В Чехии заработал новый гастрономический гид Gault&Millau. По аналогии со звездными наградами «Мишлен», он присуждает ресторанам от одного до пяти поварских колпаков. Узнайте, какие чешские заведения получили наибольшее количество баллов.
В прошлом году независимые инспекторы Gault&Millau анонимно оценили сотни кулинарных заведений по всей стране. Помимо ресторанов, они также уделяли внимание бистро, кафе и фудтракам. В конце января они присудили в общей сложности 165 ресторанам символ колпака. Однако ни один из них не получил высшую награду — пять. Только один чешский ресторан, Restaurant Papilio близ Бероуна, получил четыре.
Взгляните на другие заведения, занявшие первые места в престижном французском гиде и получившие по три символа.
Взгляните на другие заведения, занявшие первые места в престижном французском гиде и получившие по три символа.
1.Ресторан Papilio
Ресторан Papilio стал единственным чешским рестораном, удостоенным четырех колпачков. Он расположен в Высоком Уезде, недалеко от Бероуна, и управляется шеф-поваром Яном Кнедлой. Papilio делает акцент на сезонных и местных продуктов, черпая идеи в природе и принципах устойчивого развития. Сет-меню отражает тщательный подход к каждому ингредиенту и часто работает с ферментацией, брожением и дикими травами.
2.La Degustation Bohême Bourgeoise
Этот пражский ресторан, отмеченный звездой Мишлен, специализируется на современной интерпретации традиционной чешской кухни. Шеф-повар Олдржих Сахайдак и его команда готовят меню, вдохновленное рецептами Первой республики, и используют в основном местные продукты от мелких фермеров.
3.Ресторан Essens
Южноморавский ресторан Essens расположен в историческом здании Граничного замка. Здесь всегда предлагается дегустационное меню из шести блюд, в котором особое внимание уделяется местному урожаю и продуктам собственного производства.
4.Dejvická 34
Ресторан Dejvická 34 был удостоен трех отметок. Ресторан специализируется на итальянской кухне и предлагает меню по выбору или сет-меню из четырех блюд.
5.La Finestra in Cucina
Этот ресторан в центре Праги предлагает блюда современной итальянской кухни, в которых сделан акцент на свежей рыбе, морепродуктах и мясе с отборных ферм.
6.Levitate
Ресторан Levitate в пражском районе Винограды основан на современной скандинавской кухне, где повар отдает предпочтение полному использованию локальной продукции и неожиданным вкусовым сочетаниям.
7.Mlýnec
Ресторан Mlýnec в историческом центре Праги предлагает современную кухню с творчески обработанными составляющими, удивляющими характерными вкусовыми оттенками.
8.Pot au Feu
Камерный ресторан Pot au Feu основывается на традиционной французской кухне, а шеф-повар Ян Крачик сочетает привычные вкусы с современным подходом.
9.Štangl
Štangl — это ресторан, вдохновленный скандинавской кухней, в которой почетное место занимают местные фрукты и овощи, ферментация и натуральность. Шеф-повар Мартин Штангл сочетает чешские ингредиенты с неожиданными вкусовыми комбинациями.
10-11. U Matěje и Stůl
Эти два заведения находятся под одной крышей и оба ориентированы на честную чешскую кухню в современной подаче.
12.U Zlaté studně
Ресторан Terrace U Zlaté studně может похвастаться прекрасным видом на Прагу и меню, где преобладают рыба, морепродукты и первоклассные местные продукты.
Итог
Пять колпаков: не получил ни один ресторан в Чехии.
Четыре: победил только Papilio.
Три: взяли 11 ресторанов.
Два: в общей сложности 53 ресторана.
Один колпак: был присужден 100 ресторанам.
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