Французский гастрогид впервые оценил рестораны в Чехии. Вот 12 лучших





Взгляните на другие заведения, занявшие первые места в престижном французском гиде и получившие по три символа.

В прошлом году независимые инспекторы Gault&Millau анонимно оценили сотни кулинарных заведений по всей стране. Помимо ресторанов, они также уделяли внимание бистро, кафе и фудтракам. В конце января они присудили в общей сложности 165 ресторанам символ колпака. Однако ни один из них не получил высшую награду — пять. Только один чешский ресторан, Restaurant Papilio близ Бероуна, получил четыре.Взгляните на другие заведения, занявшие первые места в престижном французском гиде и получившие по три символа.

1.Ресторан Papilio





Ресторан Papilio стал единственным чешским рестораном, удостоенным четырех колпачков. Он расположен в Высоком Уезде, недалеко от Бероуна, и управляется шеф-поваром Яном Кнедлой. Papilio делает акцент на сезонных и местных продуктов, черпая идеи в природе и принципах устойчивого развития. Сет-меню отражает тщательный подход к каждому ингредиенту и часто работает с ферментацией, брожением и дикими травами.

2.La Degustation Bohême Bourgeoise













Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Restaurant ESSENS (@essensrestaurant) Этот пражский ресторан, отмеченный звездой Мишлен, специализируется на современной интерпретации традиционной чешской кухни. Шеф-повар Олдржих Сахайдак и его команда готовят меню, вдохновленное рецептами Первой республики, и используют в основном местные продукты от мелких фермеров.

3.Ресторан Essens





Южноморавский ресторан Essens расположен в историческом здании Граничного замка. Здесь всегда предлагается дегустационное меню из шести блюд, в котором особое внимание уделяется местному урожаю и продуктам собственного производства.







4.Dejvická 34





Ресторан Dejvická 34 был удостоен трех отметок. Ресторан специализируется на итальянской кухне и предлагает меню по выбору или сет-меню из четырех блюд.







5.La Finestra in Cucina











Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Boys & Girls (@boysandgirls.cz) Этот ресторан в центре Праги предлагает блюда современной итальянской кухни, в которых сделан акцент на свежей рыбе, морепродуктах и мясе с отборных ферм.

6.Levitate











Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mlýnec Restaurant (@mlynec_restaurant) Ресторан Levitate в пражском районе Винограды основан на современной скандинавской кухне, где повар отдает предпочтение полному использованию локальной продукции и неожиданным вкусовым сочетаниям.

7.Mlýnec











Ресторан Mlýnec в историческом центре Праги предлагает современную кухню с творчески обработанными составляющими, удивляющими характерными вкусовыми оттенками.

8.Pot au Feu











Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Štangl (@stangl_official) Камерный ресторан Pot au Feu основывается на традиционной французской кухне, а шеф-повар Ян Крачик сочетает привычные вкусы с современным подходом.

9.Štangl











Štangl — это ресторан, вдохновленный скандинавской кухней, в которой почетное место занимают местные фрукты и овощи, ферментация и натуральность. Шеф-повар Мартин Штангл сочетает чешские ингредиенты с неожиданными вкусовыми комбинациями.

10-11. U Matěje и Stůl





Эти два заведения находятся под одной крышей и оба ориентированы на честную чешскую кухню в современной подаче.





12.U Zlaté studně





Ресторан Terrace U Zlaté studně может похвастаться прекрасным видом на Прагу и меню, где преобладают рыба, морепродукты и первоклассные местные продукты.





Итог



Пять колпаков: не получил ни один ресторан в Чехии.

Четыре: победил только Papilio.

Три: взяли 11 ресторанов.

Два: в общей сложности 53 ресторана.

Один колпак: был присужден 100 ресторанам.