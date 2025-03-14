Витрины аристократической роскоши: 10 самых красивых дворцов Праги
27 марта 2025
15:00
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Когда-то в них жили богатейшие дворяне, церковные деятели, успешные промышленники и даже правители. Самые значимые исторические дворцы Праги находятся на обоих берегах Влтавы и в Градчанах.
Ренессанс с его сграффито, барокко с его изящными изгибами и классицизм. Помещения, которые в некоторых случаях превосходят даже Пражский Град своей пышностью и богатством убранства. Большинство исторических дворцов Праги сегодня используются для государственных или местных нужд, в представительских целях или в качестве музеев и галерей.
Некоторые из них открыты для публики, другие — только для отдельных мероприятий. Однако многие из них остаются за пределами общественного интереса, хотя и являются жемчужинами чешского культурного наследия. Посещали ли вы какой-нибудь из них?
Вальдштейнский дворец
Этот обширный комплекс в Малой Стране, где роскошный дворец дополняют исторические конюшни и просторные сады, является одним из шедевров раннего барокко. В настоящее время его занимает Сенат Парламента Чешской Республики.
Дворец был построен чешским дворянином Альбрехтом Вацлавом Еусебиусом из Вальдштейна в качестве своего пражского дома. Великолепное здание поглотило первоначальный Трчковский дворец и 30 других построек. Однако знаменитый полководец не слишком наслаждался комфортом своей новой резиденции, по некоторым данным, он прожил в ней всего около 80 дней.
В конце жизни был объявлен предателем, его владения были конфискованы императором, а дворец после его смерти ненадолго перешел в собственность Габсбургов. Однако позже дворец был выкуплен у императора за символическую цену дальним родственником герцога, Максимилианом из Вальдштейна, и семья поселилась здесь на следующие триста лет. С 1945 года дворец является государственной собственностью.
Длина всего комплекса составляет 340 метров, а ширина местами достигает 172 метра. Первоначальная жилая зона расположена в четырех внутренних дворах. Обширная территория дворца отличается искусным художественным оформлением. Например, примечательна часовня святого Вацлава со сценами из легенды о святом Вацлаве и старейший в Праге алтарь в стиле барокко работы знаменитого резчика Арношта Яна Гейдельбергера.
Выдающимся образцом самого красивого интерьера в Чехии, несомненно, является монументальный Главный зал, который также является самым большим историческим залом в Праге после Испанского зала Пражского Града.
Дворец Клам-Галласов
Барочный дворец подвергся успешной реконструкции.
Это жемчужина пражского барокко, дворец, который вместе с Клементинумом, Центральной городской библиотекой и Муниципалитетом замыкает Марианскую площадь. Скульптуры Матиаша Бернарда Брауна, внушительная каменная лестница и великолепный Мраморный зал — вот лишь некоторые из архитектурных особенностей, заслуживающих внимания.
Здание стало свидетелем многих важных событий. Здесь давали концерты Моцарт и Бетховен, а во времена Первой республики здесь размещалось первое министерство финансов Чехословакии. После пожара Староместской ратуши дворец стал резиденцией Пражского городского архива.
В 1990-х годах начались работы по реконструкции интерьеров, которые завершились совсем недавно — здание было отмечено за успешную реконструкцию в конкурсе «Здание года 2022».
Чернинский дворец
Дворец на Лоретанской площади в Праге — самое длинное здание в стиле барокко в Чешской Республике, в котором располагается Министерство иностранных дел. Граф Гумпрехт Ян Чернин из Худениц, имперский посланник в Венеции, первоначально построил его как фактическое семейное хранилище — с 1665 года в нем размещалась картинная галерея семьи Черниных.
Главным автором проекта был Франческо Каратти, вдохновленный архитектурой итальянского Ренессанса, особенно дворцом Loggia del Capitano в Виченце архитектора Андреа Палладио.
Высокие эксплуатационные расходы на дворец в конечном итоге привели к финансовому краху всего дома Чернинов. Сначала семья распродала коллекции произведений искусства, а в 1851 году Чернины предложили дворец государству для покупки. В последующие десятилетия здание использовалось в различных целях, в том числе как лазарет, казармы, приют для бедных и доходный дом.
В 1928 году под руководством архитектора Павла Янака началась масштабная реконструкция. Дворец был расширен за счет нового крыла, и в 1934 году в обновленные помещения переехало Министерство иностранных дел.
Однако в последующие десятилетия здание было связано с довольно мрачными историческими событиями. Во время Второй мировой войны здесь находился рейхспротектор, а в марте 1948 года трагически погиб Ян Масарик, занимавший в этом здании служебную квартиру. Его нашли без признаков жизни во дворе, который теперь носит его имя.
Интерьеры дворца открыты только для специальных мероприятий, и если у вас есть такая возможность, не упустите ее. Обширный сад и оранжерея открыты для посещения в течение всего летнего туристического сезона — с апреля по ноябрь.
Шварценбергский дворец
Некоторые из них открыты для публики, другие — только для отдельных мероприятий. Однако многие из них остаются за пределами общественного интереса, хотя и являются жемчужинами чешского культурного наследия. Посещали ли вы какой-нибудь из них?
Вальдштейнский дворец
Этот обширный комплекс в Малой Стране, где роскошный дворец дополняют исторические конюшни и просторные сады, является одним из шедевров раннего барокко. В настоящее время его занимает Сенат Парламента Чешской Республики.
Дворец был построен чешским дворянином Альбрехтом Вацлавом Еусебиусом из Вальдштейна в качестве своего пражского дома. Великолепное здание поглотило первоначальный Трчковский дворец и 30 других построек. Однако знаменитый полководец не слишком наслаждался комфортом своей новой резиденции, по некоторым данным, он прожил в ней всего около 80 дней.
В конце жизни был объявлен предателем, его владения были конфискованы императором, а дворец после его смерти ненадолго перешел в собственность Габсбургов. Однако позже дворец был выкуплен у императора за символическую цену дальним родственником герцога, Максимилианом из Вальдштейна, и семья поселилась здесь на следующие триста лет. С 1945 года дворец является государственной собственностью.
Длина всего комплекса составляет 340 метров, а ширина местами достигает 172 метра. Первоначальная жилая зона расположена в четырех внутренних дворах. Обширная территория дворца отличается искусным художественным оформлением. Например, примечательна часовня святого Вацлава со сценами из легенды о святом Вацлаве и старейший в Праге алтарь в стиле барокко работы знаменитого резчика Арношта Яна Гейдельбергера.
Выдающимся образцом самого красивого интерьера в Чехии, несомненно, является монументальный Главный зал, который также является самым большим историческим залом в Праге после Испанского зала Пражского Града.
Дворец Клам-Галласов
Барочный дворец подвергся успешной реконструкции.
Это жемчужина пражского барокко, дворец, который вместе с Клементинумом, Центральной городской библиотекой и Муниципалитетом замыкает Марианскую площадь. Скульптуры Матиаша Бернарда Брауна, внушительная каменная лестница и великолепный Мраморный зал — вот лишь некоторые из архитектурных особенностей, заслуживающих внимания.
Здание стало свидетелем многих важных событий. Здесь давали концерты Моцарт и Бетховен, а во времена Первой республики здесь размещалось первое министерство финансов Чехословакии. После пожара Староместской ратуши дворец стал резиденцией Пражского городского архива.
В 1990-х годах начались работы по реконструкции интерьеров, которые завершились совсем недавно — здание было отмечено за успешную реконструкцию в конкурсе «Здание года 2022».
Дворец на Лоретанской площади в Праге — самое длинное здание в стиле барокко в Чешской Республике, в котором располагается Министерство иностранных дел. Граф Гумпрехт Ян Чернин из Худениц, имперский посланник в Венеции, первоначально построил его как фактическое семейное хранилище — с 1665 года в нем размещалась картинная галерея семьи Черниных.
Главным автором проекта был Франческо Каратти, вдохновленный архитектурой итальянского Ренессанса, особенно дворцом Loggia del Capitano в Виченце архитектора Андреа Палладио.
Высокие эксплуатационные расходы на дворец в конечном итоге привели к финансовому краху всего дома Чернинов. Сначала семья распродала коллекции произведений искусства, а в 1851 году Чернины предложили дворец государству для покупки. В последующие десятилетия здание использовалось в различных целях, в том числе как лазарет, казармы, приют для бедных и доходный дом.
В 1928 году под руководством архитектора Павла Янака началась масштабная реконструкция. Дворец был расширен за счет нового крыла, и в 1934 году в обновленные помещения переехало Министерство иностранных дел.
Однако в последующие десятилетия здание было связано с довольно мрачными историческими событиями. Во время Второй мировой войны здесь находился рейхспротектор, а в марте 1948 года трагически погиб Ян Масарик, занимавший в этом здании служебную квартиру. Его нашли без признаков жизни во дворе, который теперь носит его имя.
Интерьеры дворца открыты только для специальных мероприятий, и если у вас есть такая возможность, не упустите ее. Обширный сад и оранжерея открыты для посещения в течение всего летнего туристического сезона — с апреля по ноябрь.
Шварценбергский дворец
Ренессансный дворец Шварценберг - одна из достопримечательностей Градчанской площади.
Дворец в стиле ренессанс, расположенный в непосредственной близости от Пражского Града, чаще всего называют по имени последних аристократических владельцев, но здесь сменялись и более важные семьи. Здание в североитальянском стиле, обладающее великолепным видом на старую Прагу, было построено в 1657 году Яном IV. В последующие века в его стенах поочередно жили семьи Лобковичей, Рожмберков и Эггенбергов. Семья Шварценбергов владела комплексом до 1947 года.
Дворец, отличающийся характерным декором сграффито, сегодня используется Национальной галереей, где выставлены шедевры из коллекции старого искусства XVI-XVIII веков. Здесь можно увидеть оригинальные работы Петера Брандла, Карела Шкреты, Альбрехта Дюрера, Эль Греко, Рембрандта и Лукаса Кранаха. Еще одна интересная особенность - тактильная выставка «Прикосновения барокко», созданная специально для посетителей с нарушениями зрения.
Лихтенштейнский дворец на Кампе
Барочный дворец в пражском районе Кампа носит имя господ Лихтенштейнов, но на самом деле знаменитая дворянская семья владела им сравнительно недолго. Он был построен Франтишеком Гельфридом из Кайзерштейна в конце XVII века на правом берегу Влтавы, но позже принадлежал также семье Коловрат, а в 1864 году его купили владельцы знаменитой пекарни и соседней Совиной мельницы Франтишек и Мария Одколк. Они подняли здание на один этаж и изменили барочный фасад до его нынешнего классицистического вида.
В конце XIX века здание было куплено городом Прагой, который впоследствии использовал его для целей государственного управления. В этот период интерьер подвергся значительным и не всегда деликатным изменениям. В первой половине 1940-х годов дворец использовался немецкой НСДАП, а сад стал тренировочной площадкой для гитлерюгенда.
Послевоенная история также не была благосклонна к Лихтенштейнскому дворцу. Хотя в 1964 году здание стало памятником культуры, к концу 1970-х годов оно уже находилось в состоянии полной разрухи и даже грозило обрушиться всем фасадом в реку Влтаву.
Реконструкция по проекту архитекторов Камила Фухса и Ярмилы Лединской началась в 1982 году и продолжалась девять лет. Интерьеры были приспособлены для представительских целей Канцелярии правительства и в качестве роскошных апартаментов для размещения особо важных государственных гостей. Здесь ночевали британская королева Елизавета II, испанский монарх Хуан Карлос и японский император Акихито.
Лихтенштейнский дворец на Малостранской площади
Второй дворец, носящий имя семьи Лихтенштейн, стоит напротив входа в церковь Святого Николая. Его монументальный классический фасад конца XVIII века заполняет всю заднюю сторону площади. Планировка дворца восходит к готике и ренессансу, многие ценные элементы сохранились. Дворец интересен еще и тем, что в нем в течение нескольких лет жил народный будитель Йозеф Добровский.
Лобковицкий дворец в Пражском Граде
Лобковицкий дворец - единственный частный дворец на территории Пражского Града. После масштабной реконструкции в 2007 году он был открыт для посетителей как музей с постоянной экспозицией княжеской коллекции одного из самых исторически значимых чешских родов. Кроме того, для посетителей открыты кафе и ресторан, а часть дворца можно арендовать для проведения частных мероприятий.
Здание было свидетелем многих важных исторических событий - например, именно здесь нашли убежище воеводы Славата и Мартиниц после того, как разъяренные сословия выбросили их из окна Старого королевского дворца во время Второй пражской дефенестрации. Впрочем, здесь понравится и тем, кто не так сильно интересуется историей - с балконов дворца открывается панорамный вид на исторический центр Праги.
Лобковицкий дворец в Малой Стране
Под названием Лобковицкий дворец на карте можно найти два разных здания. Дворец в стиле барокко, построенный в 1702-1704 годах, иногда называемый «Пржегоржовским» по имени его первого владельца, служит посольством Федеративной Республики Германия.
Штернбергский дворец
Остановимся в Градчанах - дворец Штернберга на Градчанской площади не должен пропустить ни один любитель искусства. В здании, которое служит выставочным пространством Национальной галереи, хранится вторая часть коллекции работ старых мастеров.
Здание, которое несколько спрятано в непосредственной близости от Архиепископского дворца, было построено графом Вацлавом Войтехом из Штернберга. Однако он не дожил до его завершения. Дворец служил Обществу патриотических друзей искусства, предшественнику Национальной галереи. Позже в нем располагался приют для душевнобольных, а после Первой мировой войны он принадлежал армии. После Второй мировой войны здесь разместилась уже существующая государственная художественная галерея.
Скрытое сокровище Штернбергского дворца - небольшой, но живописный сад. Говорят, что в прошлом Анна, внучка Томаша Гаррига Масарика, с удовольствием ухаживала за ним и сама посадила несколько рододендронов. Посетители найдут несколько одиноких статуй среди многолетних деревьев. Сад открыт для посещения с мая по сентябрь в часы работы дворца.
Дворец Кинских
Дворец Кинских - одна из достопримечательностей Староместской площади.
Это большое здание рядом с домом «У каменного колокола» на Староместской площади датируется 1755-1765 годами. Однако оно было построено на фундаменте гораздо более древних зданий в романском и готическом стиле, элементы которых сохранились в первоначальном первом этаже и подвалах дома. Дворец в стиле рококо был построен под руководством знаменитого архитектора Ансельма Лурага по более ранним планам не менее знаменитого Килиана Игнаца Диентценхофера.
Здание, в котором сегодня располагается Национальная галерея, неоднократно играло интересную роль в чешской истории. В 1843 году здесь родилась Берта Кинска, впоследствии секретарь Альфреда Нобеля и первая женщина-лауреат Нобелевской премии мира.
Здание также сыграло важную роль в коммунистической пропаганде. Согласно официальной версии истории того времени, именно с балкона Кинского дворца Клемент Готвальд произнес свою историческую речь, начав ее словами «Я только что вернулся из замка». Однако в действительности эта фраза была произнесена лишь позднее во время выступления на Вацлавской площади, где Готвальд говорил из кузова грузовика. В конце 1960-х - начале 1970-х годов во дворце располагалась репетиционная комната знаменитой андеграундной группы The Plastic People of the Universe.
Кайзерштейнский дворец
Кайзерштейнский дворец, также известный как дом «У Петцольду» — представляет эпоху высокого барокко. Пышный дворец с девятью богато украшенными залами находится в частных руках, и его помещения можно арендовать для проведения различных мероприятий - здесь устраиваются приемы, свадьбы и концерты.
Здание интересно не только своей архитектурой, но и историей. Среди прочих, здесь жили два знаменитых военачальника - сэр Ян де Крон, канцлер императорского двора и главнокомандующий в Праге, и маршал Радецкий, чьим именем когда-то была названа вся Малостранская площадь.
Мемориальная доска на фасаде здания напоминает о другой известной личности - Эмме Дестинновой. Дом был куплен у Радецких пражским отельером Петзольдом, который устроил в нем ресторан для гурманов. Отец певицы, знаменитый меценат Эмануэль Киттль, был здесь частым гостем.
Для своей дочери Киттль построил роскошные апартаменты на втором этаже, где знаменитая оперная певица прожила шесть лет. Главный зал на втором этаже до сих пор называется в ее честь.
Дворец Коллоредо-Мансфельд
Дворец Коллоредо-Мансфельд
Дворец, расположенный на Крижовницкой площади у Карлова моста, находится на реконструкции и закрыт для посещения с 2022 года. Тем не менее, заглянуть внутрь можно - либо посетив одно из мероприятий Пражской городской галереи, которая управляет зданием, либо во время специальных экскурсий. В основе экскурсионного маршрута лежит концепция «инспекционного дня», то есть посещения с целью ознакомления с внешним видом дворца во время трансформации.
Здесь разыгрывались и исторические события - например, последнее заседание королевского совета «зимнего короля» Фридриха Пфальцского после битвы при Белой горе в 1620 году. А среди владельцев дворца можно найти немало известных имен, например, Яхим Ондржей Шлик, казненный вскоре после этого за участие в восстании пражских сословий.
Самой ценной и лучше всего сохранившейся частью дворца является великолепный Бальный зал с богатым декором в стиле высокого барокко и фресками Пьетро Скотти и Джованни Баттиста Зейста.
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