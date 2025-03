Витрины аристократической роскоши: 10 самых красивых дворцов Праги

Ренессансный дворец Шварценберг - одна из достопримечательностей Градчанской площади.





Дворец в стиле ренессанс, расположенный в непосредственной близости от Пражского Града, чаще всего называют по имени последних аристократических владельцев, но здесь сменялись и более важные семьи. Здание в североитальянском стиле, обладающее великолепным видом на старую Прагу, было построено в 1657 году Яном IV. В последующие века в его стенах поочередно жили семьи Лобковичей, Рожмберков и Эггенбергов. Семья Шварценбергов владела комплексом до 1947 года.





Лихтенштейнский дворец на Кампе





Барочный дворец в пражском районе Кампа носит имя господ Лихтенштейнов, но на самом деле знаменитая дворянская семья владела им сравнительно недолго. Он был построен Франтишеком Гельфридом из Кайзерштейна в конце XVII века на правом берегу Влтавы, но позже принадлежал также семье Коловрат, а в 1864 году его купили владельцы знаменитой пекарни и соседней Совиной мельницы Франтишек и Мария Одколк. Они подняли здание на один этаж и изменили барочный фасад до его нынешнего классицистического вида.





В конце XIX века здание было куплено городом Прагой, который впоследствии использовал его для целей государственного управления. В этот период интерьер подвергся значительным и не всегда деликатным изменениям. В первой половине 1940-х годов дворец использовался немецкой НСДАП, а сад стал тренировочной площадкой для гитлерюгенда.





Послевоенная история также не была благосклонна к Лихтенштейнскому дворцу. Хотя в 1964 году здание стало памятником культуры, к концу 1970-х годов оно уже находилось в состоянии полной разрухи и даже грозило обрушиться всем фасадом в реку Влтаву.





Реконструкция по проекту архитекторов Камила Фухса и Ярмилы Лединской началась в 1982 году и продолжалась девять лет. Интерьеры были приспособлены для представительских целей Канцелярии правительства и в качестве роскошных апартаментов для размещения особо важных государственных гостей. Здесь ночевали британская королева Елизавета II, испанский монарх Хуан Карлос и японский император Акихито.





Лобковицкий дворец в Пражском Граде





Лобковицкий дворец - единственный частный дворец на территории Пражского Града. После масштабной реконструкции в 2007 году он был открыт для посетителей как музей с постоянной экспозицией княжеской коллекции одного из самых исторически значимых чешских родов. Кроме того, для посетителей открыты кафе и ресторан, а часть дворца можно арендовать для проведения частных мероприятий.

Здание было свидетелем многих важных исторических событий - например, именно здесь нашли убежище воеводы Славата и Мартиниц после того, как разъяренные сословия выбросили их из окна Старого королевского дворца во время Второй пражской дефенестрации. Впрочем, здесь понравится и тем, кто не так сильно интересуется историей - с балконов дворца открывается панорамный вид на исторический центр Праги.





Остановимся в Градчанах - дворец Штернберга на Градчанской площади не должен пропустить ни один любитель искусства. В здании, которое служит выставочным пространством Национальной галереи, хранится вторая часть коллекции работ старых мастеров.





Здание, которое несколько спрятано в непосредственной близости от Архиепископского дворца, было построено графом Вацлавом Войтехом из Штернберга. Однако он не дожил до его завершения. Дворец служил Обществу патриотических друзей искусства, предшественнику Национальной галереи. Позже в нем располагался приют для душевнобольных, а после Первой мировой войны он принадлежал армии. После Второй мировой войны здесь разместилась уже существующая государственная художественная галерея.





Дворец Кинских - одна из достопримечательностей Староместской площади.



Это большое здание рядом с домом «У каменного колокола» на Староместской площади датируется 1755-1765 годами. Однако оно было построено на фундаменте гораздо более древних зданий в романском и готическом стиле, элементы которых сохранились в первоначальном первом этаже и подвалах дома. Дворец в стиле рококо был построен под руководством знаменитого архитектора Ансельма Лурага по более ранним планам не менее знаменитого Килиана Игнаца Диентценхофера.





Здание, в котором сегодня располагается Национальная галерея, неоднократно играло интересную роль в чешской истории. В 1843 году здесь родилась Берта Кинска, впоследствии секретарь Альфреда Нобеля и первая женщина-лауреат Нобелевской премии мира.





Здание также сыграло важную роль в коммунистической пропаганде. Согласно официальной версии истории того времени, именно с балкона Кинского дворца Клемент Готвальд произнес свою историческую речь, начав ее словами «Я только что вернулся из замка». Однако в действительности эта фраза была произнесена лишь позднее во время выступления на Вацлавской площади, где Готвальд говорил из кузова грузовика. В конце 1960-х - начале 1970-х годов во дворце располагалась репетиционная комната знаменитой андеграундной группы The Plastic People of the Universe.