Витрины аристократической роскоши: 10 самых красивых дворцов Праги





Некоторые из них открыты для публики, другие — только для отдельных мероприятий. Однако многие из них остаются за пределами общественного интереса, хотя и являются жемчужинами чешского культурного наследия. Посещали ли вы какой-нибудь из них?



Вальдштейнский дворец

Этот обширный комплекс в Малой Стране, где роскошный дворец дополняют исторические конюшни и просторные сады, является одним из шедевров раннего барокко. В настоящее время его занимает Сенат Парламента Чешской Республики.



Дворец был построен чешским дворянином Альбрехтом Вацлавом Еусебиусом из Вальдштейна в качестве своего пражского дома. Великолепное здание поглотило первоначальный Трчковский дворец и 30 других построек. Однако знаменитый полководец не слишком наслаждался комфортом своей новой резиденции, по некоторым данным, он прожил в ней всего около 80 дней.



В конце жизни был объявлен предателем, его владения были конфискованы императором, а дворец после его смерти ненадолго перешел в собственность Габсбургов. Однако позже дворец был выкуплен у императора за символическую цену дальним родственником герцога, Максимилианом из Вальдштейна, и семья поселилась здесь на следующие триста лет. С 1945 года дворец является государственной собственностью.



Длина всего комплекса составляет 340 метров, а ширина местами достигает 172 метра. Первоначальная жилая зона расположена в четырех внутренних дворах. Обширная территория дворца отличается искусным художественным оформлением. Например, примечательна часовня святого Вацлава со сценами из легенды о святом Вацлаве и старейший в Праге алтарь в стиле барокко работы знаменитого резчика Арношта Яна Гейдельбергера.



Выдающимся образцом самого красивого интерьера в Чехии, несомненно, является монументальный Главный зал, который также является самым большим историческим залом в Праге после Испанского зала Пражского Града.





Дворец Клам-Галласов

Барочный дворец подвергся успешной реконструкции.

Это жемчужина пражского барокко, дворец, который вместе с Клементинумом, Центральной городской библиотекой и Муниципалитетом замыкает Марианскую площадь. Скульптуры Матиаша Бернарда Брауна, внушительная каменная лестница и великолепный Мраморный зал — вот лишь некоторые из архитектурных особенностей, заслуживающих внимания.



Здание стало свидетелем многих важных событий. Здесь давали концерты Моцарт и Бетховен, а во времена Первой республики здесь размещалось первое министерство финансов Чехословакии. После пожара Староместской ратуши дворец стал резиденцией Пражского городского архива.



В 1990-х годах начались работы по реконструкции интерьеров, которые завершились совсем недавно — здание было отмечено за успешную реконструкцию в конкурсе «Здание года 2022».



Чернинский дворец

Дворец на Лоретанской площади в Праге — самое длинное здание в стиле барокко в Чешской Республике, в котором располагается Министерство иностранных дел. Граф Гумпрехт Ян Чернин из Худениц, имперский посланник в Венеции, первоначально построил его как фактическое семейное хранилище — с 1665 года в нем размещалась картинная галерея семьи Черниных.



Главным автором проекта был Франческо Каратти, вдохновленный архитектурой итальянского Ренессанса, особенно дворцом Loggia del Capitano в Виченце архитектора Андреа Палладио.



Высокие эксплуатационные расходы на дворец в конечном итоге привели к финансовому краху всего дома Чернинов. Сначала семья распродала коллекции произведений искусства, а в 1851 году Чернины предложили дворец государству для покупки. В последующие десятилетия здание использовалось в различных целях, в том числе как лазарет, казармы, приют для бедных и доходный дом.



В 1928 году под руководством архитектора Павла Янака началась масштабная реконструкция. Дворец был расширен за счет нового крыла, и в 1934 году в обновленные помещения переехало Министерство иностранных дел.



Однако в последующие десятилетия здание было связано с довольно мрачными историческими событиями. Во время Второй мировой войны здесь находился рейхспротектор, а в марте 1948 года трагически погиб Ян Масарик, занимавший в этом здании служебную квартиру. Его нашли без признаков жизни во дворе, который теперь носит его имя.



Интерьеры дворца открыты только для специальных мероприятий, и если у вас есть такая возможность, не упустите ее. Обширный сад и оранжерея открыты для посещения в течение всего летнего туристического сезона — с апреля по ноябрь.





Шварценбергский дворец Ренессанс с его сграффито, барокко с его изящными изгибами и классицизм. Помещения, которые в некоторых случаях превосходят даже Пражский Град своей пышностью и богатством убранства. Большинство исторических дворцов Праги сегодня используются для государственных или местных нужд, в представительских целях или в качестве музеев и галерей.Некоторые из них открыты для публики, другие — только для отдельных мероприятий. Однако многие из них остаются за пределами общественного интереса, хотя и являются жемчужинами чешского культурного наследия. Посещали ли вы какой-нибудь из них?Этот обширный комплекс в Малой Стране, где роскошный дворец дополняют исторические конюшни и просторные сады, является одним из шедевров раннего барокко. В настоящее время его занимает Сенат Парламента Чешской Республики.Дворец был построен чешским дворянином Альбрехтом Вацлавом Еусебиусом из Вальдштейна в качестве своего пражского дома. Великолепное здание поглотило первоначальный Трчковский дворец и 30 других построек. Однако знаменитый полководец не слишком наслаждался комфортом своей новой резиденции, по некоторым данным, он прожил в ней всего около 80 дней.В конце жизни был объявлен предателем, его владения были конфискованы императором, а дворец после его смерти ненадолго перешел в собственность Габсбургов. Однако позже дворец был выкуплен у императора за символическую цену дальним родственником герцога, Максимилианом из Вальдштейна, и семья поселилась здесь на следующие триста лет. С 1945 года дворец является государственной собственностью.Длина всего комплекса составляет 340 метров, а ширина местами достигает 172 метра. Первоначальная жилая зона расположена в четырех внутренних дворах. Обширная территория дворца отличается искусным художественным оформлением. Например, примечательна часовня святого Вацлава со сценами из легенды о святом Вацлаве и старейший в Праге алтарь в стиле барокко работы знаменитого резчика Арношта Яна Гейдельбергера.Выдающимся образцом самого красивого интерьера в Чехии, несомненно, является монументальный Главный зал, который также является самым большим историческим залом в Праге после Испанского зала Пражского Града.Барочный дворец подвергся успешной реконструкции.Это жемчужина пражского барокко, дворец, который вместе с Клементинумом, Центральной городской библиотекой и Муниципалитетом замыкает Марианскую площадь. Скульптуры Матиаша Бернарда Брауна, внушительная каменная лестница и великолепный Мраморный зал — вот лишь некоторые из архитектурных особенностей, заслуживающих внимания.Здание стало свидетелем многих важных событий. Здесь давали концерты Моцарт и Бетховен, а во времена Первой республики здесь размещалось первое министерство финансов Чехословакии. После пожара Староместской ратуши дворец стал резиденцией Пражского городского архива.В 1990-х годах начались работы по реконструкции интерьеров, которые завершились совсем недавно — здание было отмечено за успешную реконструкцию в конкурсе «Здание года 2022».Дворец на Лоретанской площади в Праге — самое длинное здание в стиле барокко в Чешской Республике, в котором располагается Министерство иностранных дел. Граф Гумпрехт Ян Чернин из Худениц, имперский посланник в Венеции, первоначально построил его как фактическое семейное хранилище — с 1665 года в нем размещалась картинная галерея семьи Черниных.Главным автором проекта был Франческо Каратти, вдохновленный архитектурой итальянского Ренессанса, особенно дворцом Loggia del Capitano в Виченце архитектора Андреа Палладио.Высокие эксплуатационные расходы на дворец в конечном итоге привели к финансовому краху всего дома Чернинов. Сначала семья распродала коллекции произведений искусства, а в 1851 году Чернины предложили дворец государству для покупки. В последующие десятилетия здание использовалось в различных целях, в том числе как лазарет, казармы, приют для бедных и доходный дом.В 1928 году под руководством архитектора Павла Янака началась масштабная реконструкция. Дворец был расширен за счет нового крыла, и в 1934 году в обновленные помещения переехало Министерство иностранных дел.Однако в последующие десятилетия здание было связано с довольно мрачными историческими событиями. Во время Второй мировой войны здесь находился рейхспротектор, а в марте 1948 года трагически погиб Ян Масарик, занимавший в этом здании служебную квартиру. Его нашли без признаков жизни во дворе, который теперь носит его имя.Интерьеры дворца открыты только для специальных мероприятий, и если у вас есть такая возможность, не упустите ее. Обширный сад и оранжерея открыты для посещения в течение всего летнего туристического сезона — с апреля по ноябрь.

Ренессансный дворец Шварценберг - одна из достопримечательностей Градчанской площади.





Дворец в стиле ренессанс, расположенный в непосредственной близости от Пражского Града, чаще всего называют по имени последних аристократических владельцев, но здесь сменялись и более важные семьи. Здание в североитальянском стиле, обладающее великолепным видом на старую Прагу, было построено в 1657 году Яном IV. В последующие века в его стенах поочередно жили семьи Лобковичей, Рожмберков и Эггенбергов. Семья Шварценбергов владела комплексом до 1947 года.









Дворец, отличающийся характерным декором сграффито, сегодня используется Национальной галереей, где выставлены шедевры из коллекции старого искусства XVI-XVIII веков. Здесь можно увидеть оригинальные работы Петера Брандла, Карела Шкреты, Альбрехта Дюрера, Эль Греко, Рембрандта и Лукаса Кранаха. Еще одна интересная особенность - тактильная выставка «Прикосновения барокко», созданная специально для посетителей с нарушениями зрения.

Лихтенштейнский дворец на Кампе





Барочный дворец в пражском районе Кампа носит имя господ Лихтенштейнов, но на самом деле знаменитая дворянская семья владела им сравнительно недолго. Он был построен Франтишеком Гельфридом из Кайзерштейна в конце XVII века на правом берегу Влтавы, но позже принадлежал также семье Коловрат, а в 1864 году его купили владельцы знаменитой пекарни и соседней Совиной мельницы Франтишек и Мария Одколк. Они подняли здание на один этаж и изменили барочный фасад до его нынешнего классицистического вида.





В конце XIX века здание было куплено городом Прагой, который впоследствии использовал его для целей государственного управления. В этот период интерьер подвергся значительным и не всегда деликатным изменениям. В первой половине 1940-х годов дворец использовался немецкой НСДАП, а сад стал тренировочной площадкой для гитлерюгенда.





Послевоенная история также не была благосклонна к Лихтенштейнскому дворцу. Хотя в 1964 году здание стало памятником культуры, к концу 1970-х годов оно уже находилось в состоянии полной разрухи и даже грозило обрушиться всем фасадом в реку Влтаву.





Реконструкция по проекту архитекторов Камила Фухса и Ярмилы Лединской началась в 1982 году и продолжалась девять лет. Интерьеры были приспособлены для представительских целей Канцелярии правительства и в качестве роскошных апартаментов для размещения особо важных государственных гостей. Здесь ночевали британская королева Елизавета II, испанский монарх Хуан Карлос и японский император Акихито.





Лихтенштейнский дворец на Малостранской площади

Второй дворец, носящий имя семьи Лихтенштейн, стоит напротив входа в церковь Святого Николая. Его монументальный классический фасад конца XVIII века заполняет всю заднюю сторону площади. Планировка дворца восходит к готике и ренессансу, многие ценные элементы сохранились. Дворец интересен еще и тем, что в нем в течение нескольких лет жил народный будитель Йозеф Добровский.

Лобковицкий дворец в Пражском Граде





Лобковицкий дворец - единственный частный дворец на территории Пражского Града. После масштабной реконструкции в 2007 году он был открыт для посетителей как музей с постоянной экспозицией княжеской коллекции одного из самых исторически значимых чешских родов. Кроме того, для посетителей открыты кафе и ресторан, а часть дворца можно арендовать для проведения частных мероприятий.

Здание было свидетелем многих важных исторических событий - например, именно здесь нашли убежище воеводы Славата и Мартиниц после того, как разъяренные сословия выбросили их из окна Старого королевского дворца во время Второй пражской дефенестрации. Впрочем, здесь понравится и тем, кто не так сильно интересуется историей - с балконов дворца открывается панорамный вид на исторический центр Праги.





Лобковицкий дворец в Малой Стране

Под названием Лобковицкий дворец на карте можно найти два разных здания. Дворец в стиле барокко, построенный в 1702-1704 годах, иногда называемый «Пржегоржовским» по имени его первого владельца, служит посольством Федеративной Республики Германия.





Штернбергский дворец

Остановимся в Градчанах - дворец Штернберга на Градчанской площади не должен пропустить ни один любитель искусства. В здании, которое служит выставочным пространством Национальной галереи, хранится вторая часть коллекции работ старых мастеров.





Здание, которое несколько спрятано в непосредственной близости от Архиепископского дворца, было построено графом Вацлавом Войтехом из Штернберга. Однако он не дожил до его завершения. Дворец служил Обществу патриотических друзей искусства, предшественнику Национальной галереи. Позже в нем располагался приют для душевнобольных, а после Первой мировой войны он принадлежал армии. После Второй мировой войны здесь разместилась уже существующая государственная художественная галерея.









Дворец Кинских Скрытое сокровище Штернбергского дворца - небольшой, но живописный сад. Говорят, что в прошлом Анна, внучка Томаша Гаррига Масарика, с удовольствием ухаживала за ним и сама посадила несколько рододендронов. Посетители найдут несколько одиноких статуй среди многолетних деревьев. Сад открыт для посещения с мая по сентябрь в часы работы дворца.

Дворец Кинских - одна из достопримечательностей Староместской площади.



Это большое здание рядом с домом «У каменного колокола» на Староместской площади датируется 1755-1765 годами. Однако оно было построено на фундаменте гораздо более древних зданий в романском и готическом стиле, элементы которых сохранились в первоначальном первом этаже и подвалах дома. Дворец в стиле рококо был построен под руководством знаменитого архитектора Ансельма Лурага по более ранним планам не менее знаменитого Килиана Игнаца Диентценхофера.





Здание, в котором сегодня располагается Национальная галерея, неоднократно играло интересную роль в чешской истории. В 1843 году здесь родилась Берта Кинска, впоследствии секретарь Альфреда Нобеля и первая женщина-лауреат Нобелевской премии мира.









Кайзерштейнский дворец



Здание также сыграло важную роль в коммунистической пропаганде. Согласно официальной версии истории того времени, именно с балкона Кинского дворца Клемент Готвальд произнес свою историческую речь, начав ее словами «Я только что вернулся из замка». Однако в действительности эта фраза была произнесена лишь позднее во время выступления на Вацлавской площади, где Готвальд говорил из кузова грузовика. В конце 1960-х - начале 1970-х годов во дворце располагалась репетиционная комната знаменитой андеграундной группы The Plastic People of the Universe.

Кайзерштейнский дворец, также известный как дом «У Петцольду» — представляет эпоху высокого барокко. Пышный дворец с девятью богато украшенными залами находится в частных руках, и его помещения можно арендовать для проведения различных мероприятий - здесь устраиваются приемы, свадьбы и концерты.





Здание интересно не только своей архитектурой, но и историей. Среди прочих, здесь жили два знаменитых военачальника - сэр Ян де Крон, канцлер императорского двора и главнокомандующий в Праге, и маршал Радецкий, чьим именем когда-то была названа вся Малостранская площадь.





Мемориальная доска на фасаде здания напоминает о другой известной личности - Эмме Дестинновой. Дом был куплен у Радецких пражским отельером Петзольдом, который устроил в нем ресторан для гурманов. Отец певицы, знаменитый меценат Эмануэль Киттль, был здесь частым гостем.









Дворец Коллоредо-Мансфельд Для своей дочери Киттль построил роскошные апартаменты на втором этаже, где знаменитая оперная певица прожила шесть лет. Главный зал на втором этаже до сих пор называется в ее честь.

Дворец, расположенный на Крижовницкой площади у Карлова моста, находится на реконструкции и закрыт для посещения с 2022 года. Тем не менее, заглянуть внутрь можно - либо посетив одно из мероприятий Пражской городской галереи, которая управляет зданием, либо во время специальных экскурсий. В основе экскурсионного маршрута лежит концепция «инспекционного дня», то есть посещения с целью ознакомления с внешним видом дворца во время трансформации.





Здесь разыгрывались и исторические события - например, последнее заседание королевского совета «зимнего короля» Фридриха Пфальцского после битвы при Белой горе в 1620 году. А среди владельцев дворца можно найти немало известных имен, например, Яхим Ондржей Шлик, казненный вскоре после этого за участие в восстании пражских сословий.





Самой ценной и лучше всего сохранившейся частью дворца является великолепный Бальный зал с богатым декором в стиле высокого барокко и фресками Пьетро Скотти и Джованни Баттиста Зейста.