ВИДЕО: Чехи и словаки нашли таинственный город майя

Затерянный город, рассказывающий историю от начала до конца существования майя





Лос-Абуэлос, ранее неизвестный город на северо-востоке Петена, занимает площадь 12 квадратных километров. Он был основан в VIII веке до нашей эры, и его городская структура отражает раннюю фазу цивилизации майя и ее трагический крах в IX веке нашей эры. Археологи говорят об уникальной «альфе и омеге» мира майя.





Главная находка — скульптура прародителей, от которой город получил свое название (Los Abuelos — Предки) — была обнаружена на вершине небольшого храма, обращенного к закату. Под статуями нашли жертвоприношения, совершавшиеся на протяжении веков, в том числе кости двух ягуаров.





Древнейшие обсерватории и новые поселения





Помимо скульптур, экспедиция также обнаружила три каменные астрономические обсерватории, которые использовались для наблюдения за равноденствиями и солнцестояниями. Одна из них была построена в VIII веке до нашей эры и является одной из древнейших в своем роде. Исследования вышли и за пределы города Лос-Абуэлос. Экспедиция нанесла на карту еще семь объектов, включая два недавно открытых поселения майя.





Город сквозь призму истории майя





На заре существования Лос-Абуэлоса во главе города стоял небольшой дворец — свидетельство того, что здесь уже формировалась королевская власть. Археологам удалось обнаружить и реконструировать почти весь дворец. Однако после периода процветания наступил упадок. Город утратил свое значение и на долгие века остался в уединении. В последующие эпохи он был лишь частично восстановлен.





Следующее значительное возрождение произошло в классический период (550-800 гг. н. э.), когда были перестроены некоторые площади, отремонтированы памятники, построены новые дворцы и разбит сад. Однако этот этап процветания длился недолго — он датируется лишь 750-800 годами нашей эры. Далее наступила последняя глава в истории города и всей классической цивилизации майя. В период между 800 и 900 годами нашей эры наступил резкий упадок. Качество керамики снизилось, количество жертвоприношений увеличилось, а на первый план вышли экстатические культы.



История майя

Архаический период (7000 г. до н. э. - 2000 г. до н. э.),

предклассический (2000 г. до н. э. - 250 г. н. э.),

классический (250 г. н. э. - 900 г. н. э.)

постклассический (900-1539 гг.).



— Цивилизация майя продолжалась примерно до 800 года нашей эры. Затем наступил упадок. Как раскопки помогают нам понять, что происходило?



Археологи Сарой Полак из Оксфордского университета, которая сочетает свою страсть к исчезнувшим цивилизациям с искусственными технологиями, и Ладислав Шилхан, эксперт по 3D-визуализации центров майя, дают такие ответы:





Л.Ш.: — Из раскопок мы знаем, что не было какого-то одного удара, который бы обрушил цивилизацию. Это было скорее похоже на волновые процессы. В 800 году что-то произошло сразу. Люди начали собираться в городах, внезапно площади заполнились зданиями. Именно тогда происходит децентрализация, центральное правительство рушится, традиционные династии исчезают.





СП: — В Лос-Абуэлосе, например, на площади вдруг появились низкие стены. Непонятно, для чего они нужны, но они разделили площадь. Это все равно что разделить Вацлавскую площадь в Праге на отдельные садики.





Л.Ш.: — Религия тоже немного поменялась. Например, на примере другого города видно, что внезапно исчезли сцены войны, а вместо них появились сцены с ритуалами, связанными с дождем и орошением.





— Что указывает на засуху...





Л.Ш.: Наверное, что-то в этом роде. Если три-четыре года не было дождя, у них не было урожая, у них не было шансов.



— Но это был не конец?



Л.Ш.: — Кажется, спустя 30 лет все снова начинает работать. Но правители исчезли, и, полагаю, власть захватили дворяне. Это примерно 850 год. Но это какой-то декаданс. Больше похоже на то, что они играли в правителей... Однако затем, между 900 и 1000 годами, последовал новый удар, и территория начала постепенно опустевать. Проведя анализ, мы обнаружили, что здесь было очень много недоедания. Люди уходили к озерам, выживали там и постепенно снова начинали подниматься. Но после прихода европейцев все было кончено.





Технологии в джунглях





Исследовательская группа использовала воздушное лазерное сканирование LiDAR, нейронные сети и 3D-моделирование объектов. Это позволило не только идентифицировать город, но и детально задокументировать его памятники. Также использовалось современное оборудование для анализа керамики.





В ходе экспедиции команда провела раскопки в трех городах и исследования в четырех других. Они обнаружили более 20 000 керамических фрагментов, 3 500 каменных орудий, 24 целостных сосуда, четыре каменные стелы, две монументальные статуи и 12 иероглифических надписей на керамике. Таким образом, это место обладает необычайным исследовательским потенциалом.





Что дальше?





— Есть ли что-то, что мы можем вынести из истории о конце этой цивилизации для современности?





ЛШ: — Я вижу общий знаменатель в гибели всех цивилизаций, и это нежелание решать проблемы до последнего момента. Они постоянно идут по накатанной колее, даже когда она приходит в упадок. Насколько я понимаю, существует правящий класс, для которого перемены могут привести к исчезновению, ухудшению ситуации. Поэтому они пытаются удержаться до последней минуты. Потому что существует установленная экономическая модель, и если она изменится, эта элита исчезнет. Поэтому они держатся до последнего момента.



СП: — Вот почему история и археология так важны. Люди думают, что мы ищем отходы для туристов. Но мы можем научиться устойчивости у этих цивилизаций, взять, например, то, что уже было обнаружено, и улучшить это. Мы видим, что нынешняя модель работает не очень хорошо, но как общество мы не знаем альтернативных вариантов, потому что не узнаем о них.





Л.Ш.: — Я думаю, что нынешняя модель пока работает. Но все же мы никогда не знаем, что придет ей на смену. Это эволюционное «бутылочное горлышко», когда если наступает кризис, то на смену ему приходит другой.





СП: — У нас все еще палеолитическое сознание, и нас больше всего трогают истории. Когда они неверны или мы не говорим о них, мы не можем эволюционно адаптироваться. Мы сохраняем статус-кво до тех пор, пока не наступит крах. Это болезненная цивилизационная особенность. Мы должны показывать другие пути через археологию, говорить о них, просвещать себя.





В этом году экспедиция, опираясь на достигнутые результаты, продолжит раскопки, уделяя особое внимание культурному и хронологическому контекстам. Наиболее значимые находки будут представлены на международном конгрессе в Гватемале.