Россия и Чехия сцепились из-за памятника Коневу: скандал разгорается
16 мая 2025
16:30
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Посольство России в Праге категорически отвергло позицию чешского МИДа, согласно которой Россия не имеет ни юридического, ни морального права на памятник советскому маршалу Ивану Коневу. Об этом сообщили на странице посольства в Facebook.
Шовинистскими высказываниями нельзя затмить тот факт, что Россия просто не имеет права на этот памятник, — отреагировал на заявление представитель МИД Даниэль Дрейк.
На прошлой неделе Россия направила Чехии ноту с просьбой помочь с определением местонахождения памятника. Министерство иностранных дел заявило, что памятник не является военным захоронением и Россия не имеет на него юридических прав. Посольство назвало заявление Марианы Вернеровой из отдела коммуникаций ведомства откровенно циничным.
Оно заявило, что статуя является военным мемориалом и на нее распространяются положения Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве между Российской Федерацией и Чешской Республикой от 26 августа 1993 года, что было подтверждено Министерством иностранных дел Чешской Республики в своем заявлении от 10 апреля 2020 года. По мнению посольства, памятник символизирует героический подвиг Красной Армии.
За свободу Чехословакии отдали свои жизни более 140 000 красноармейцев. Посольство заявило, что страна имеет как юридическое, так и моральное право вновь поставить перед чешской стороной вопросы о памятнике маршалу Советского Союза И. С. Конева, который увековечивает героический подвиг солдат и офицеров Красной Армии. И намерено вновь направить ноту в министерство.
Памятник сейчас бесплатно предоставлен Музею памяти XX века. На площади Интербригады до 2028 года должен быть возведен памятник Пражскому восстанию.