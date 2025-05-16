Россия и Чехия сцепились из-за памятника Коневу: скандал разгорается

Новости и статьи 16 мая 2025 16:30 909

Посольство России в Праге категорически отвергло позицию чешского МИДа, согласно которой Россия не имеет ни юридического, ни морального права на памятник советскому маршалу Ивану Коневу. Об этом сообщили на странице посольства в Facebook.