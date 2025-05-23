Филармония будущего: проект в Праге спровоцировал обсуждение у экологов и горожан

Новости и статьи 23 мая 2025 10:00 476

Прага представила в отдел охраны окружающей среды мэрии документацию для оценки воздействия на окружающую среду строительства планируемой филармонии на Влтавской улице. Об этом говорится в пресс-релизе мэрии и базе данных EIA. Отдел теперь рассмотрит документы, подготовленные специализированной фирмой, и вынесет положительное или отрицательное заключение, которое является условием для начала строительства. Город планирует начать его в 2027 году и завершить через пять лет. По текущим оценкам, стоимость составит 11,65 миллиарда крон.