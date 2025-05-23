Филармония будущего: проект в Праге спровоцировал обсуждение у экологов и горожан
23 мая 2025
10:00
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Прага представила в отдел охраны окружающей среды мэрии документацию для оценки воздействия на окружающую среду строительства планируемой филармонии на Влтавской улице. Об этом говорится в пресс-релизе мэрии и базе данных EIA. Отдел теперь рассмотрит документы, подготовленные специализированной фирмой, и вынесет положительное или отрицательное заключение, которое является условием для начала строительства. Город планирует начать его в 2027 году и завершить через пять лет. По текущим оценкам, стоимость составит 11,65 миллиарда крон.
Представленная документация анализирует возможные последствия проекта для атмосферы и климата, шума, водного режима, ландшафта и биоразнообразия. Документ для города был подготовлен компанией EKOLA group, которая имеет на это соответствующее разрешение.
По данным мэрии, она рекомендовала проект. До вынесения заключения свое мнение сможет высказать и общественность.
Как утверждает заместитель мэра Петр Главачек, в задумку входит несколько зданий, которые также связаны с реконструкцией набережной Влтавы и транспортных связей. Таким образом, речь идет не только о самом здании будущего национального музыкального центра и сопутствующей инфраструктуре, но и об обустройстве общественного пространства, включая набережную, тоннель, метро, виадук и благоустройство парка, что повысит эстетическую ценность места. Важным элементом станет зеленая крыша, посадка растений на которой символически отражает течение Влтавы.
Согласно заявлению для EIA, филармония будет иметь три подземных и шесть надземных этажей и три зала: один большой концертный на 1 800 сидячих мест, второй камерный на 500 сидячих и стоячих мест и третий многофункциональный, который сможет вместить 620 сидячих или 1 200 стоячих зрителей. Проект также будет включать в себя несколько других сооружений, например тоннели, обеспечивающие транспортное сообщение комплекса, реконструкцию набережной, изменения в транспортной инфраструктуре, такие как перенос трамвайной линии или строительство новых перекрестков и нового вестибюля метро.
Магистрат стремится к софинансированию строительства государством и привлечению частных инвесторов. Депутаты недавно одобрили создание фонда. Согласно плану магистрата, строительство нового культурного центра должно дать старт преобразованию прилегающего района Бубны-Заторы, где планируется создать квартал на 25 000 человек.