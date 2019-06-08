Сезон клубники в Чехии: куда отправиться на «охоту» за ягодами

Верный признак наступившего лета — в Праге начали продавать клубнику: не ту, что круглый год лежит на прилавках супермаркетов, а свежую и ароматную. Купить ее пока можно в основном на фермерских рынках, но скоро по всему городу появятся специальные «ягодные» киоски. А если у вас есть свободное время, желание вспомнить детство и заодно сэкономить, предлагаем отправиться прямо в фермерские хозяйства на самостоятельный сбор клубники. С куста всегда вкуснее!

Клубничные плантации есть прямо в черте Праги, правда, пересчитать их в столице можно по пальцам одной руки.

Schwenk jahody

Самостоятельный сбор клубники на ферме, выращивающей сорта «соната», «эль санта», «дар селект» и «элиани», идет полным ходом. Также ягоды с этой плантации продаются у торговых центров Metropole Zličín, Galerie Butovice, Spektrum и в других точках Праги.

Цена и условия: собирать клубнику можно ежедневно с 08:00 до 20:00, цена — 60 крон за килограмм.

Локация: Угжиневес (Прага 10), можно доехать на автобусе от метро «Скалка», «Черный мост», «Депо Гостиварж» или «Хайе».

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Kunraticke jahody

Самостоятельный сбор в хозяйстве, которое располагает сразу несколькими клубничными полями, начнется в районе 14 июня, график будет позже опубликован на сайте. Пока купить уже собранную клубнику можно по 98 крон за килограмм у костела в столичном районе Кунратице (улица K Libuši, Прага 4), по вторникам, четвергам и субботам на фермерском рынке на Кубинской площади (Kubánské náměstí) и по субботам на Наплавке по цене в 118 крон за килограмм.

Цена и условия: самостоятельный сбор начинается в 7 утра и проходит в том числе в дождливую погоду. С участников берут залог в 100 крон. Цена килограмма ягод пока не объявлена.

Локация: район Кунратице (Прага 4), можно добраться на автобусе от метро «Ходов», «Будеёвицка» и «Хайе».

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Kunratické jahody — 2

Еще одна клубничная ферма в районе Кунратице. Ее поле прилегает к пруду Šeberák. Самостоятельный сбор тоже пока не открыт, информацию о нем обещают вскоре предоставить на сайте, но можно купить «готовые» ягоды прямо в хозяйстве по 92 кроны за килограмм.

Локация: район Кунратице (Прага 4), удобнее всего доехать на автобусе №193 от метро «Будеёвицка».

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Выбор в Среднечешском крае заметно шире. Добраться на машине до большинства этих клубничных плантаций — не проблема, а цены ниже, чем в Праге.

Albaflor zahradnictví

Начало сбора: 29 мая

Цена и условия: от 49 крон за килограмм. Для сбора ягод ферма предоставляет ведра, которые потом необходимо вернуть.

Локация: Седлчанки, пригород города Челаковице

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Berry servis

Начало сбора: 3 июня

Цена и условия: 55 за килограмм. Открыто ежедневно с 08:00 до 18:00.

Локация: деревня Бржежаны II в 6 км от города Чески-Брод

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Zdice u Berouna

Начало сбора: 11 июня

Цена и условия: 38 крон за килограмм, нужно принести собственную посуду. В первый день сбор будет проходить с 15:30 до 18:00, дальнейшее расписание — на сайте или по телефону.

Локация: деревня Здице около города Бероун

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Ферма Rataje nad Sázavou

Начало сбора: 27 мая

Цена и условия: 50 крон за килограмм. Необходимо прийти со своей посудой. Дети до 12 лет и собаки на поле не допускаются. Сбор проходит ежедневно, если достаточно спелых ягод.

Локация: Ратае-над-Сазавоу

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Hanč

Начало сбора: 27 мая

Цена и условия: 55 крон за килограмм. Емкость можно купить прямо на ферме, а можно собирать в свою. Владельцы плантации утверждают, что один человек спокойно набирает 8-10 килограммов сладких ягод.

Локация: деревня Враняны неподалеку от города Мельник

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Oskořínek

Начало сбора: 7 июня

Цена и условия: 44 кроны за килограмм. Сбор начинается в 08:00 и заканчивается, когда не остается достаточного количества спелой клубники. Актуальную ситуацию стоит уточнять на сайте или в фейсбуке фермы. Вход с собаками на поле категорически запрещен, также отдельно подчеркивается, что при сборе ягод нельзя курить.

Локация: деревня Оскоржинек в районе Нимбурка

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Фруктовые сады Bříství

Начало сбора: 4 июня

Цена и условия: 49 крон при самостоятельном сборе, 90 крон за килограмм уже собранной клубники. Поле открыто ежедневно с 07:00 до 20:00, но в случае недостатка зрелых ягод его закрывают. Так, самостоятельного сбора не будет с 7 по 10 июня.

Локация: деревня Бржистви, район Нимбурк

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Ягодное хозяйство Kouřim

Начало сбора: 10 июня

Цена и условия: 60 крон за килограмм, собирать ягоды можно будет каждый день с 09:00 до 19:00. Пока можно купить двухкилограммовую корзинку или пятикилограммовый ящик уже собранной клубники по 70 крон за килограмм.

Локация: город Коуржим в районе Колина

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Важно! Фермеры сообщают, что в этом году ягодный сезон стартовал с опозданием из-за холодного мая, и предупреждают: урожай вряд ли будет обильным из-за засухи. Поэтому мы настоятельно рекомендуем перед поездкой «на клубнику» звонить в выбранное хозяйство и уточнять реальное положение вещей, чтобы избежать разочарования.