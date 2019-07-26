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Секреты шеф-повара: как приготовить острые крылышки баффало

Секреты шеф-повара: как приготовить острые крылышки баффало

Info Portal 267 0
В новой серии публикаций автор YouTube-канала «Не постное меню» Андрей Балан, кулинар по призванию, музыкант по специальности, заядлый путешественник и полиглот поневоле, будет делиться с читателями 420on.cz ресторанной техникой приготовления самых вкусных блюд мировой кухни.
Секреты шеф-повара: как приготовить острые крылышки баффало

За плечами Андрея 20 лет работы в ресторанах Ирландии, Англии, Испании и Чехии на позициях от шеф-де-парти до су-шефа и шеф-повара. Он предпочитает итальянскую, французскую, испанскую, средиземноморскую кухню, экспериментирует с восточными блюдами и с удовольствием делится тонкостями приготовления со своими подписчиками. Его рецепты подходят даже для начинающих кулинаров, а все необходимые продукты можно с легкостью купить в Чехии.

В первом видео Андрей раскрывает секрет приготовления острых крылышек баффало с соусом из голубого сыра, любимого блюда американских спортивных болельщиков и идеальной закуски к чешскому пиву. Рецепт появился в городе Баффало, штат Луизиана, более 50 лет назад, а сейчас такие крылышки подают в ресторанах Нью-Йорка.

Ингредиенты:
1,5 кг куриных крыльев (здесь и далее ссылки на товары в онлайн-магазине rohlik.cz, кроме острых соусов, доступных в других магазинах).

Для острого соуса:
2-3 ст. ложки оливкового масла
2 средних луковицы или 1 большая
4-5 зубца чеснока
розмарин и тимьян по 2-3 веточки
150-200 мл томатного пюре (3-5 ст. ложек томатной пасты + 100 мл воды)
250-300 мл соуса «Луизиана» или RedHot
150-250 г сливочного масла

Для сырного соуса:
5-7 ст. ложек майонеза
5-7 ст. ложек сметаны жирностью 15%
100-150 г сыра с плесенью, в Чехии можно использовать «Ниву» или «Гермелин»
3-4 зубца чеснока
1 веточка зеленого лука
0,5 ч. ложки черного перца

Гарнир:
2-3 веточки сельдерея 

Новые видео на канале «Не постное меню» выходят дважды в неделю. Подписывайтесь, чтобы не пропустить!

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Темы
рецепты еда 420eat
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