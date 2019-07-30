Секреты шеф-повара: как приготовить сыровяленую утиную грудку

Автор YouTube-канала «Не постное меню» Андрей Балан, за плечами которого 20 лет работы в ресторанах Ирландии, Англии, Испании и Чехии на позициях от шеф-де-парти до су-шефа и шеф-повара, продолжает делиться с читателями 420on.cz ресторанной техникой приготовления самых вкусных блюд мировой кухни.

В новом видео кулинар по призванию, музыкант по специальности, заядлый путешественник и полиглот поневоле рассказывает и показывает, как приготовить закуску к праздничному столу — сыровяленую утиную грудку. Этот французский рецепт на удивление прост, все ингредиенты легко купить в Чехии, но придется запастись терпением, так как мясо должно вялиться в холодильнике минимум 14 дней, а лучше 21 или целый месяц.

Сыровяленая утиная грудка, она же бастурма или балык, идеально сочетается со сладкими фруктами (но не цитрусовыми), выразительными сырами (пармезан, конте, грюйер, мимолет, гауда и др.), а также с сухофруктами и медом, грецкими орехами, оливками и маслинами, хлебными сырными палочками. Ее можно подавать в составе мясной нарезки с колбасами, прошутто, сыровяленой панчеттой и другими деликатесами.

Из напитков к утиной грудке подойдут красные вина (мерло, шираз, каберне) и белые «фул боди» с содержанием алкоголя 12,5-14% (например, шардоне).

Ингредиенты:

2 утиных грудки (или больше)

Для посола:

морская и каменная соль 50/50 — 3% от веса мяса

2 ветки свежего розмарина

2 ветки свежего тимьяна

2 ветки свежего тархуна (эстрагона)

1 ст. ложка черного перца

3-5 ягод можжевельника

Специи:

1 ч. ложка черного перца

1/4 ч. ложки чили

1/2 ч. ложки мускатного ореха

1/4 ч. ложки корицы

1/4 ч. ложки бадьяна (анис стар)

4 букетика гвоздики

1 ст. ложка паприки

1 ст. ложка сухого чеснока

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