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Секреты шеф-повара: как приготовить сыровяленую утиную грудку

Секреты шеф-повара: как приготовить сыровяленую утиную грудку

Info Portal 83 0
Автор YouTube-канала «Не постное меню» Андрей Балан, за плечами которого 20 лет работы в ресторанах Ирландии, Англии, Испании и Чехии на позициях от шеф-де-парти до су-шефа и шеф-повара, продолжает делиться с читателями 420on.cz ресторанной техникой приготовления самых вкусных блюд мировой кухни.
Секреты шеф-повара: как приготовить сыровяленую утиную грудку

В новом видео кулинар по призванию, музыкант по специальности, заядлый путешественник и полиглот поневоле рассказывает и показывает, как приготовить закуску к праздничному столу — сыровяленую утиную грудку. Этот французский рецепт на удивление прост, все ингредиенты легко купить в Чехии, но придется запастись терпением, так как мясо должно вялиться в холодильнике минимум 14 дней, а лучше 21 или целый месяц.

Сыровяленая утиная грудка, она же бастурма или балык, идеально сочетается со сладкими фруктами (но не цитрусовыми), выразительными сырами (пармезан, конте, грюйер, мимолет, гауда и др.), а также с сухофруктами и медом, грецкими орехами, оливками и маслинами, хлебными сырными палочками. Ее можно подавать в составе мясной нарезки с колбасами, прошутто, сыровяленой панчеттой и другими деликатесами.

Из напитков к утиной грудке подойдут красные вина (мерло, шираз, каберне) и белые «фул боди» с содержанием алкоголя 12,5-14% (например, шардоне).

Ингредиенты:

2 утиных грудки (или больше)

Для посола:

морская и каменная соль 50/50 — 3% от веса мяса
2 ветки свежего розмарина 
2 ветки свежего тимьяна
2 ветки свежего тархуна (эстрагона) 
1 ст. ложка черного перца 
3-5 ягод можжевельника

Специи:

1 ч. ложка черного перца
1/4 ч. ложки чили 
1/2 ч. ложки мускатного ореха 
1/4 ч. ложки корицы 
1/4 ч. ложки бадьяна (анис стар) 
4 букетика гвоздики 
1 ст. ложка паприки 
1 ст. ложка сухого чеснока

Новые видео на канале «Не постное меню» выходят дважды в неделю. Подписывайтесь, чтобы не пропустить!

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