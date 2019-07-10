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Секреты шеф-повара: как приготовить домашний майонез на пяти маслах

Секреты шеф-повара: как приготовить домашний майонез на пяти маслах

Info Portal 48 0
Автор YouTube-канала «Не постное меню» Андрей Балан, за плечами которого 20 лет работы в ресторанах Ирландии, Англии, Испании и Чехии на позициях от шеф-де-парти до су-шефа и шеф-повара, продолжает делиться с читателями 420on.cz ресторанной техникой приготовления самых вкусных блюд мировой кухни.
Секреты шеф-повара: как приготовить домашний майонез на пяти маслах

В новом видео кулинар по призванию, музыкант по специальности, заядлый путешественник и полиглот поневоле рассказывает и показывает, как приготовить вкуснейший домашний майонез — соус, который ошибочно считают исконно французским. 

Все необходимые продукты легко купить в Чехии. Для 650 г готового майонеза потребуются следующие ингредиенты:

2 желтка куриных яиц
300-350 мл рафинированного подсолнечного масла 
50 мл нерафинированного оливкового масла 
30 мл нерафинированного льняного масла 
30 мл нерафинированного подсолнечного масла (со вкусом семечек) 
30 мл нерафинированного кунжутного масла 
100-120 мл воды (минеральной бутилированной без газа, фильтрованной или кипяченой) 
2 ст. ложки сока лимона (по вкусу) 
2 ст. ложки яблочного уксуса (по вкусу) 
2-4 ст. ложки дижонской горчицы (по вкусу) 
0,5 ч. ложки черного молотого перца 
4-8 капель зеленого острого соуса «Табаско» 
1-2 ст. ложки коричневого тростникового сахара (по вкусу) 
2 ч. ложки морской соли (не пересолите!)

Новые видео на канале «Не постное меню» выходят дважды в неделю. Подпишитесь, чтобы не пропустить!

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Темы
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