Секреты шеф-повара: как приготовить домашний майонез на пяти маслах

Автор YouTube-канала «Не постное меню» Андрей Балан, за плечами которого 20 лет работы в ресторанах Ирландии, Англии, Испании и Чехии на позициях от шеф-де-парти до су-шефа и шеф-повара, продолжает делиться с читателями 420on.cz ресторанной техникой приготовления самых вкусных блюд мировой кухни.

В новом видео кулинар по призванию, музыкант по специальности, заядлый путешественник и полиглот поневоле рассказывает и показывает, как приготовить вкуснейший домашний майонез — соус, который ошибочно считают исконно французским.

Все необходимые продукты легко купить в Чехии. Для 650 г готового майонеза потребуются следующие ингредиенты:

2 желтка куриных яиц

300-350 мл рафинированного подсолнечного масла

50 мл нерафинированного оливкового масла

30 мл нерафинированного льняного масла

30 мл нерафинированного подсолнечного масла (со вкусом семечек)

30 мл нерафинированного кунжутного масла

100-120 мл воды (минеральной бутилированной без газа, фильтрованной или кипяченой)

2 ст. ложки сока лимона (по вкусу)

2 ст. ложки яблочного уксуса (по вкусу)

2-4 ст. ложки дижонской горчицы (по вкусу)

0,5 ч. ложки черного молотого перца

4-8 капель зеленого острого соуса «Табаско»

1-2 ст. ложки коричневого тростникового сахара (по вкусу)

2 ч. ложки морской соли (не пересолите!)

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