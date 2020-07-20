Онлайн-покупка качественных продуктов на Rohlik.cz с доставкой в течение 2 часов

Конечно, с вами такое бывало. Вы возвращаетесь из отпуска, а холодильник пуст. Или после долгого рабочего дня вы совершенно забыли, что пора зайти в магазин. Или вы ждете гостей и понимаете, что угощать их особенно нечем. И, конечно, одна мысль об очередях в супермаркете приводит вас в уныние. Во всех этих и многих других ситуациях вас выручит интернет-магазин Rohlik.cz, который доставит вам еду в любую точку Праги, Брно и других городов Чехии прямо в день заказа.

Цель Rohlik.cz — предложить самый простой и быстрый путь к ежедневной покупке качественных продуктов. Этому способствуют все услуги интернет-магазина, технологическое развитие и автоматизация склада. На удобном сайте клиенты могут покупать самые свежие продукты как от местных пекарей, мясников и мелких поставщиков, так и от популярных брендов. В общей сложности здесь можно найти более 16 000 продуктов, что гарантирует возможность купить все необходимое на одном сайте. Кроме того, Rohlik.cz предоставляет первоклассный сервис в виде быстрой доставки прямо до квартиры в оговоренное время и службу поддержки клиентов 7 дней в неделю. Покупатель может выбрать интервал в 15 или 60 минут, во время которого ему привезут продукты. В Праге и Брно доставка осуществляется в течение 2 часов после заказа, в других чешских городах — в течение нескольких часов.

В Rohlik.cz делают все возможное, чтобы у покупателей на столе оказывалось лучшее из того, что производится в Чешской Республике. Вместе с надежными поставщиками компания запустила первую по-настоящему бескомпромиссную продуктовую линию BEZ KOMPROMISU , в которую вошло более 140 наименований в различных категориях, от молочных продуктов и колбасных изделий до готовых блюд и продуктов длительного хранения. А благодаря услуге «Свежесобранный урожай» овощи и фрукты попадают на стол к клиентам Rohlik.cz прямо с поля в течение всего 6 часов после сбора.

Сервис Rohlík Chef в свою очередь позволяет покупать продукты по списку в соответствии с онлайн-рецептами, поэтому клиентам не приходится думать о том, какие именно компоненты нужны для приготовления блюд. Просто вдохновитесь рецептом и через несколько секунд закажите все ингредиенты для обеда или ужина в одном месте, без утомительного поиска товаров на полках и необходимости постоянно сверяться со списком.

Кроме того, Rohlik.cz балует постоянных клиентов и подготовил для них специальный клуб Rohlík PREMIUM. Членам клуба при оформлении заказа не приходится ждать ни минуты независимо от того, насколько в этот момент высока нагрузка на сайт. Если клиент делает заказ до 17:00, он получает покупку в тот же день с бесплатной доставкой. А если ему нужна, например, только свежая выпечка к субботнему бранчу — нет проблем: 4 раза в месяц можно сделать заказ без минимальной суммы!

Прибавьте к этому эксклюзивную скидку 15% на линейку продуктов Rohlik.cz BEZ KOMPROMISU и компенсацию в двойном размере, если покупатель не будет полностью удовлетворен заказом. Участники Rohlík PREMIUM также получают эксклюзивный доступ к 30 уникальным деликатесам и несколько раз в год могут принять участие в дегустации, организованной специально для них.

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