Новый интернет-магазин Boxxi.cz: вы еще не пробовали рыбы вкуснее!

Любители морской рыбы знают, как непросто в Чехии купить свежую рыбу и морепродукты. Благодаря новому онлайн-магазину Boxxi.cz прямо к вам домой в специальных боксах доставят продукцию из акватории Исландии — наиболее вкусную и экологически чистую. К каждому виду рыбы специалисты магазина помогут подобрать эксклюзивное вино от чешских и иностранных виноделов! Плюс к тому наши читатели получат скидку 15% на всю рыбную продукцию с промокодом 420on

Качественная морская рыба стала доступнее жителям Чехии благодаря основателю магазина Мареку Йировицу и его команде. «Я сам очень люблю рыбу и убежден, что она должна чаще появляться в чешском меню. Вот почему мы решили не только импортировать из Исландии качественную рыбу, но и придумали идею рыбных боксов, чтобы покупатели могли пробовать что-то новое и иметь рыбу в своем распоряжении рыбу, когда им захочется ее приготовить», — говорит Йировец.

В Boxxi.cz представлены боксы разных размеров: для покупателей-одиночек, пар и большие семейные, а также для особых событий и праздников, например новогодние и рождественские.

На сайте можно узнать подробную информацию о происхождении рыбы, а также оригинальные рецепты, советы и хитрости, которые помогут приготовить и красиво сервировать вкусные и полезные блюда. Например, знаете ли вы, насколько сильно вкус рыбного блюда зависит от выбора не только приправы, но и соли? Разные виды соли вы также можете приобрести в Boxxi.

«Мы хотим повысить осведомленность о рыбе и увеличить ее потребление в чешских домашних хозяйствах. Мы хотим научить клиентов выбирать хорошую рыбу. И последнее, но не по значению: мы также хотим рассказать, что такое устойчивый рыбный промысел и почему он важен», — поясняет основатель интернет-магазина.

Что касается вин, представленных в Boxxi, каждое из них призвано составить гармоничную пару с определенным видом рыбы и благодаря своему вкусу и аромату превратить ваш ужин в гастрономическое приключение. Интернет-магазин специализируется на винах чешских или зарубежных виноделов, которые обычно недоступны в розничной сети.

Итак, почему стоит выбрать рыбу от Boxxi?

– Рыба, представленная в этом онлайн-магазине, либо выловлена в арктических водах Исландии в соответствии с принципами этичного рыболовства, либо выращена на экологичных фермах, где питалась натуральным кормом без ГМО, антибиотиков и стимуляторов роста. Продукция экологически чистая, и содержание в ней тяжелых металлов стремится к нулю.

– Рыба от boxxi — это ваша регулярная доза витамина D , ключевого для иммунитета и устойчивости к вирусам! Морская рыба — практически единственный полноценный источник этого витамина. А еще в ней содержатся жирные кислоты омега-3, которые важны для большинства процессов в нашем организме, но не могут производиться им самостоятельно.

– Продукция заморожена бережным методом IQF при температуре -60 °C без добавления даже капли воды! Это позволяет сохранить вкус, текстуру рыбы и все содержащиеся в ней питательные вещества.

– Рыбное филе расфасовано в вакуумную упаковку отдельными порциями , что упрощает хранение, планирование меню и приготовление блюд.

– Boxxi.cz предлагает быструю доставку. В Праге и окрестностях вы получите свой заказ в пределах точного временного интервала. Его также можно получить в Boxxi House в районе Нусле по адресу Mojmírova 4 (Прага 4).

– За пределами столицы вы сможете забрать заказ в сети пунктов Boxxi Point, куда его доставят в выбранное время. Специальные термобоксы сохраняют постоянную температуру в течение четырех часов .

с промокодом 420on можно получить скидку 15% на всю рыбную продукцию ! Наконец, сейчас в интернет-магазине Boxxi.cz действует специальное предложение для наших читателей:

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