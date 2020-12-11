MARINEMARE — частичка моря в Праге

Скучаете по свежим морепродуктам и вкусам Средиземноморья? Загляните в фишмаркет и бистро MARINEMARE в пражском районе Голешовице. Наши читатели могут получить там скидку 10% на первый заказ по QR-коду, который находится внутри материала!

В ресторане быстрого обслуживания вы сможете насладиться свежими морепродуктами и морской рыбой, приготовленными на древесных углях. В MARINEMARE также готовят мясные блюда средиземноморской кухни, ризотто и домашнюю пасту по аутентичным итальянским рецептам.



Ежедневно для вас с любовью готовят свежую пасту из самых качественных компонентов. Она не подвергается ни сушке, ни заморозке и попадает на вашу тарелку практически сразу после изготовления. Попробовав раз свежую пасту, вы больше на захотите есть обычную.

Помимо постоянного меню, каждый день для посетителей готовят фирменные блюда стран, где есть море. Например, по понедельникам вы можете заказать балканскую плескавицу с айваром.

Во вторник или в среду советуем вам заказать фирменный черный бургер Mare со свиным и куриным мясом, сыром халуми на гриле, свекольным соусом, кукурузным салатом и картофелем фри или пасту Неро с креветками, помидорами черри и руколой.





По четвергам можно отведать кальмаров во фритюре с чили и кориандром.

А каждую пятницу вас ждет настоящий хит фиш-энд-чипс по традиционному британскому рецепту с пивным тестом, гороховым пюре и домашним соусом тартар.



В меню также присутствуют веганские и безглютеновые блюда.



Наконец, при бистро работает пиццерия Marina, которая предлагает огромный выбор домашней пиццы на сицилийском тесте — с морепродуктами и не только. Она представлена в двух размерах: диаметром 32 и 40 сантиметров. Как и все остальные блюда, пицца готовится только из лучших компонентов, таких как итальянские колбасы, сыры и свежайшие дары моря.





MARINEMARE — не только бистро, но и фишмаркет. Это означает, что вы можете купить здесь свежую морскую рыбу и другие дары моря, и вам с удовольствием подскажут, как лучше приготовить необычные блюда для семьи и друзей.





Ресторан быстрого обслуживания и фишмаркет MARINEMARE находится по адресу Jankovcova 1596/14b, Прага 7 , тел. 773 654 573, и работает по будним дням с 11:00 до 16:00 . Новости и ежедневное меню заведения можно узнать на странице в Facebook.

Пиццу вы можете заказать ежедневно с 11:00 до 21:00, тел. 775 095 797.

Чтобы получить скидку 10% на свой первый заказ (действует на все меню и весь ассортимент), покажите в MARINEMARE QR-код с этой картинки:

Рядом с бистро есть бесплатная парковка. Вы можете перекусить в кондиционируемом зале, купить блюда навынос или заказать доставку.

Приходите, в MARINEMARE вам всегда рады!





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