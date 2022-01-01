ФОТО: Заканчивается сезон самосбора клубники. На Кунратице осталось совсем мало ягод

Сезон самостоятельного сбора клубники потихоньку подходит к концу, но интерес к ней не ослабевает.

Люди вcе еще выезжают на самосбор, хотя хозяева плантации предупреждают, что ягод меньше, чем в начале июня.

Источник: novinky.cz

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