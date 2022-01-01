ФОТО: Заканчивается сезон самосбора клубники. На Кунратице осталось совсем мало ягод

22 июня
14:01
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Сезон самостоятельного сбора клубники потихоньку подходит к концу, но интерес к ней не ослабевает.
Люди вcе еще выезжают на самосбор, хотя хозяева плантации предупреждают, что ягод меньше, чем в начале июня.
Источник: novinky.cz
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