ВИДЕО: Чешский шеф повторяет рецепт 1905 года. «Похмельный» борщ из трактира (+ бонус: мозговая косточка под водочку и паштет из шкварок)

Сегодня мы приготовим настоящий трактирный борщ. Рецепт 1905 года. У «половых» (половой в России XIX — начала XX веков — трактирный слуга/официант) он так и назывался — «Похмельный».

Шеф-повар Андрей Балан обладает 20-летним опытом работы в ресторанах Ирландии, Англии, Испании и Чехии. На своем примере он показывает, как можно легко и просто повторить ресторанные рецепты прямо у себя дома! Сейчас Андрей живет в Чехии и ведет собственный YouTube-канала «Не постное меню», где делится с подписчиками многолетним опытом работы и кулинарными секретами.

«По многочисленным просьбам — борщ! Считаю, что это невероятное и легендарное блюдо заслуживает детального изучения: истории создания, принципов и техники приготовления. В этом видео есть все и даже больше, — говорит шеф Андрей. — Разница между обычным борщом и "Похмельным" — в наваристом бульоне последнего. Это блюдо, по сути, было и первое, и второе. С таким борщом каждый мужик выпивал не менее полулитра водки, а то и литр… Также приготовим пикантную закуску под водочку — мозговую косточку, и помазанку из соленого сала со шкварками и чесноком. Уверен, что видео будет интересно даже кулинарам с большим опытом приготовления борща».

Разумеется, рецептов борща масса, но, если вас заинтересовал именно этот рецепт, шеф Андрей предупреждает: готовьте только по пропорциям из видео, а не на глаз.

«Все взвешивать, как в аптеке. Мой рецепт выверен в пропорциях овощей и жидкостей для получения идеальной консистенции и вкуса».

Выбираем мясо:

Готовим бульон из 2 кг субпродуктов + 3,5 литра воды.

Берем 2–3 шт. свиных ножек, косточки и обрезки курицы и утки. Можете делать бульон из мяса, которое вам больше нравится, но с высоким содержанием коллагена: утиные/куриные лапки, шейки, говяжьи или бараньи кости с сухожилиями и т. д. Все мясо затем запечь в духовке на 180 г на 30–40 минут.

В кастрюлю кладем запеченное мясо (2 кг) и добавляем 3,5 литра холодной воды. Далее стоит довести до кипения и снизить огонь. По мере кипения необходимо периодически снимать пенку и жир. Обжариваем овощи и добавляем в кастрюлю 1 лук, 1 морковь, 4 зубчика чеснока (пока не солим бульон). Затем в кастрюлю кидаем зеленую часть лука-порея. Варим 1 час на маленьком огне.

Добавляем в бульон 1 кг говяжьей грудинки. Доводим до кипения, снижаем огонь и варим 2–2,5 часа до готовности говядины.

Бульон готов. Говядину перекладываем в отдельную кастрюльку и заливаем горячим бульоном (3–4 половника), закрываем крышкой и откладываем в сторону. Перед подачей подогрейте мясо в бульоне — не в борще. Бульон процедить!

Помазанка из сала:

150 г соленого сала режем на кусочки. Обжариваем до шкварок на слабом огне — шкварки затем измельчить. Переливаем смалец в миску и добавляем подсолнечное масло (не рафинированное), 50/50.

100 г соленого сала измельчаем в пасту. Добавляем 1/2 ч. л черного перца, 2 зубчика чеснока, 1–2 ст. л. зелени (укроп, петрушка, лучок).

Все ингредиенты измельчить и смешать, идеально подавать на черном хлебе.

Мозговые косточки:

4 шт. говяжьих мозговых косточек + перец и соль (немного). Запекаем в духовке 180 г 30–40 минут.

Подаем горячими на обжаренном черном хлебе с чесноком, солью и перцем.

Ингредиенты для борща. Указан вес уже очищенных овощей:

3 л готового бульона

350 г картошки,

100 г болгарского перца Капи

100 г моркови

70 г сельдерея

30 г корня петрушки

150 г лука

50 г чеснока

100 г грибов

180 г баклажана

300 г свеклы

500 мл томатного пюре

1 ст. л. сахара

половина лимона (сок)

150 г свежей капусты

150 г квашеной капусты

Овощи обжарить на жире как в видео. Жир: смалец + масло из семечек. Добавлять по 1–2 ст. л. за раз — Андрей пережарил все овощи на 6–7 ст. л. жира.

1) Первым варим картофель, 20–25 минут до мягкости.

2) Затем капуста! Довели до кипения, варим на среднем огне 5 минут.

3) Отправляем обжаренные овощи. Доводим до кипения, варим на среднем огне 5 минут.

Выключаем. Суп убрать с огня, добавить 2 ст. л. зелени и 1–2 зубчика чеснока. Смешать и закрыть крышкой. Даем 10 минут настояться и сервируем.

После охлаждения борщ хранить в холодильнике 5–6 дней — с каждым днем он будет все вкуснее и вкуснее.

Овощи по этому рецепту будут «аль денте» с легким хрустом. Они сохранят часть витаминов. Если овощи будут полностью мягкими, витаминов не останется, только вкус и клетчатка для пищеварения. Если хотите питаться полезно, привыкайте к неразваренным овощам.

Приятного аппетита!

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