Вкуснейший чичарон: чешский шеф Андрей раскрывает секреты свиного бока с хрустящей шкуркой
12 сентября 2023
14:15
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Шеф Андрей с большим опытом в мировой кулинарии привносит экзотику на чешскую кухню. Сегодня он предлагает нам погрузиться в мир латиноамериканских, португальских и испанских вкусов с блюдом «Чичарон», адаптированным под чешские реалии. В этом материале вы найдете полное видео с рецептом, где шеф подробно расскажет обо всех нюансах приготовления необычного для Чехии блюда.
Все нюансы приготовления и рецепт смотрите в конспекте под видео.
«Чичарон», или свиной бокс хрустящей шкуркой, — блюдо, которое завоевало популярность по всему миру. Шеф Андрей предлагает свою уникальную интерпретацию.
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