Вкуснейший чичарон: чешский шеф Андрей раскрывает секреты свиного бока с хрустящей шкуркой

Андрей Балан 12 сентября 2023 14:15 220

Шеф Андрей с большим опытом в мировой кулинарии привносит экзотику на чешскую кухню. Сегодня он предлагает нам погрузиться в мир латиноамериканских, португальских и испанских вкусов с блюдом «Чичарон», адаптированным под чешские реалии. В этом материале вы найдете полное видео с рецептом, где шеф подробно расскажет обо всех нюансах приготовления необычного для Чехии блюда.