Цена на какао взлетела до небес. На рынках Европы возможен дефицит

Конечно, это не означает, что шоколад станет намного дороже, считают на BFM Bourse. Помимо сырья, в конечную цену закладываются и другие, не столь подверженные инфляции расходы, такие как транспортировка, обработка, упаковка, дистрибуция и маркетинг.



Помимо недостаточного производства, напряженность на рынке какао усиливает и вероятный рост спроса. По данным Spherical Insights, в период с 2023 по 2030 год ожидается рост мирового рынка какао и шоколада в среднем на 4,37% в год.



«Сохраняется обеспокоенность по поводу дефицита предложения в Западной Африке (регион, на который приходится около 75% мирового производства какао), и прогнозы указывают на третий подряд глобальный дефицит в сезоне 2023-2024 годов», — заявил в конце сентября инвестиционный консультант Mirabaud Джон Плассард.



По оценкам Международной организации какао (ICCO), по итогам сезона 2022-2023 годов, который завершился в сентябре, дефицит на рынке составит 100 000 тонн. Урожай какао-бобов был испорчен из-за неблагоприятных погодных условий. Особенно это коснулось Кот-д’Ивуара, на долю которого приходится более 40% мирового производства.



«Интенсивный сезон дождей сказался на плантациях какао, вызвав опадание цветков сразу после их формирования и способствуя распространению грибковых заболеваний», — писала в сентябре газета Le Monde. В докладе, опубликованном в конце августа, ICCO предупредила, что сильные дожди также затронули Гану, где собирается 20% мирового урожая какао, и вызвали те же проблемы.