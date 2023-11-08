Первое чешское искусственное мясо будет предназначено для собак и кошек. Когда же будет для людей?

«Мы все ближе к финишу», — сообщает чешский стартап Bene Meat Technologies. Он уже третий год работает над тем, чтобы представить миру так называемое культивированное мясо, для производства которого не пришлось умирать ни одному животному. И вот теперь он действительно близок к этому рубежу: компания получила сертификат от европейских властей, что делает ее первой в мире компанией, использующей выращенное в лаборатории мясо в кормах для домашних животных.



О важном прорыве, совершенном командой Bene Meat, рассказали газета E15 и информационное агентство Reuters. Работая над созданием продукта для людей, выращенного в лаборатории и продающегося по цене, близкой к цене мяса в магазине, молодая компания поняла, что пока имеет смысл предлагать миру корма для животных, изготовленные из этого сырья.



«Вкусный, качественный и визуально привлекательный стейк — это святой грааль в эволюции культивированного мяса. Однако на пути исследований, направленных на создание этого сложного конечного продукта, наша компания генерирует множество знаний и продуктов с потенциалом для новых применений. Эти продукты не были нашей первоначальной целью, но теперь они становятся равноценным приоритетом», — заявил некоторое время назад в интервью CzechCrunch Роман Кржиж, генеральный директор компании Bene Meat Technologies. За рубежом существуют аналогичные компании, которые пытаются создать лабораторное мясо для человека. Однако стоимость продукта колеблется от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов за килограмм, а то и больше.



Поэтому сейчас компания уделяет внимание технологиям получения сырья для кормов домашних животных. В первую очередь речь идет о кормах для собак и кошек, и в настоящее время стартап готовит кормовую смесь, в которую будет добавляться выращенное в лаборатории мясо. «Цель в том, чтобы сразу же достичь операционных производственных затрат, соответствующих уровню около 100 крон за килограмм мяса», — говорит Кржиж.



Но пока затраты еще очень высоки, это не крупномасштабное производство. «Потому что один человек, производящий грамм в день, сделает продукт значительно дороже, чем — в будущем — десять человек, производящих 10 тонн в день», — пояснил он. Он не знает точно, сколько стоит мясо в настоящее время. Кржиж не публикует оценок. На сегодняшний день компания инвестировала в развитие десятки миллионов крон. Для сравнения: чешская компания Mewery недавно представила свой прототип свинины, впервые пожарила несколько граммов, а ее сотрудники попробовали блюдо. В компании заявили, что несколько граммов стоят тысячи крон.



Первые образцы корма для животных от стартапа Bene Meat, который сейчас имеет на руках одобрение Европейского реестра кормов, должны появиться в начале 2024 года, а на рынке — через несколько месяцев. По данным E15, они будут стоить как премиальные или суперпремиальные продукты известных брендов.



Согласно недавнему исследованию, проведенному журналом Time, в котором сравнивались корма для собак и кошек, средняя 10-килограммовая собака, питающаяся только обычными влажными кормами, ежегодно приводит к выбросам 6 541 кг углекислого газа в атмосферу. Это эквивалентно более чем 20 перелетам на обычном самолете из Праги в Рим. В компании Bene Meat Technologies считают, что рынок принимает их идеи, а фермеры решают эти проблемы.



Кроме того, по их словам, владельцы домашних животных часто не совсем правильно воспринимают этические аспекты разведения и забоя животных. «Мы хотим предложить производителям кормов для домашних животных технологию, которая позволит им производить основные ингредиенты конечного корма в биореакторе, экономично, эффективно, гуманно, с неизменным качеством и без необходимости полагаться на поставщиков, — сказал Кржиж. — Но будьте внимательны:мы сравниваем себя с качественными продуктами, а не с теми, которые используют сырье с заводов по переработке отходов».



В биореакторе компания создает оптимальную среду для размножения клеток и старается воздействовать на них, чтобы они росли именно так, как нужно. Проще говоря, машина выращивает тот кусок мяса, который нужен для употребления в пищу.



Поэтому, помимо условий, необходимо приготовить правильный питательный раствор для размножения клеток — который специалисты поставляют из растений. Сами исходные клетки и среда, в которой они делятся, поступают от животных. Для того чтобы весь этот процесс стал доступным для потребителей, его еще необходимо автоматизировать и упростить, а также довести до достаточно большого объема производства, чтобы снизить цену до привычной в магазинах или, в случае с людьми, в ресторанах.



На данный момент компания сотрудничает с рядом институтов и компаний в Чехии и по всему миру. Например, с несколькими институтами Академии наук, занимающимися микробиологией или экспериментальными областями, с компанией Biocev и техническими университетами в Либерце и Остраве. В Швейцарии компания имеет связи с производителями биореакторов, а в Австрии разрабатывает добавки для культуральных сред. В настоящее время в компании работает около 70 человек, подавляющее большинство из которых занимаются исследованиями и разработками.