Вечержова заявила, что недавнее снижение цен на продукты питания объясняется в основном функционированием рынка, а не давлением со стороны правительства, о котором неоднократно говорили и Выборный, и премьер-министр Петр Фиала (ODS). Рост издержек привел к росту цен, добавила она. Поэтому в ситуации, когда, по последним данным, цены на энергоносители для предприятий должны значительно вырасти, нельзя ожидать снижения цен на продукты питания.



В той же программе Томаш Пруза, президент Союза торговли и туризма (SOCR), отметил, что при сохранении высокого спроса на более дешевые продукты питания продавцам приходится обращаться к импортным товарам. «И любое повышение цен на энергоносители приведет к росту цен на продукты питания», — добавил он. Он также отметил, что дальнейший возможный рост цен поставит продовольственные компании в невыгодное положение по сравнению с зарубежными конкурентами. Консолидационный пакет правительства также предполагает повышение подоходного налога, изменение правил найма по контракту и другие перемены.



В соответствии с пакетом мер по консолидации с января НДС на продукты питания должен быть снижен с нынешних 15 до 12%. Однако ранее Пруза отмечал, что в рамках пакета консолидации безалкогольные напитки будут облагаться по базовой 21-процентной ставке вместо нынешней 15-процентной. Вечержова вновь подвергла критике сравнение цен на продукты питания в Германии и Чехии, которое премьер-министр Фиала представил в своем недавнем видеофильме. В Германии НДС на продукты питания составляет 7%, а Польша снизила эту ставку до нуля до конца текущего года. Это приводит к тому, что в долгосрочной перспективе чехи будут делать покупки за рубежом, добавила она.



Управление по регулированию энергетики (ERÚ) недавно объявило, что предлагает повысить регулируемую составляющую тарифов на электроэнергию для населения на 71% по сравнению с прошлым годом, а на газ — примерно на 39%, причем для крупных потребителей повышение будет еще более значительным. Бизнес-организациям это предложение не нравится, а оппозиция считает ситуацию провалом правительства. Однако премьер-министр Петр Фиала заявил, что цены на электроэнергию в следующем году вырастут не более чем на 1% по сравнению с текущим годом. Окончательная форма регулируемой энергетической составляющей будет ясна в конце ноября.



Выборный заявил, что ситуация с ценами на электроэнергию для крупных потребителей еще будет обсуждаться. Он также сообщил, что 4 декабря состоится еще одна встреча с представителями розничных сетей.



Цена на электроэнергию состоит из коммерческой составляющей, которая определяется поставщиками, и регулируемой части, которая находится в ведении государства. Ожидается, что в следующем году регулируемая часть цены на электроэнергию составит около 40% от конечной цены для населения, в то время как доля регулируемой части цены на газ составит около 20%.