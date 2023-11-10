Стоит ли ожидать снижения цен на продукты питания в Чехии
13 ноября 2023
21:29
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С начала следующего года не приходится ожидать снижения цен на продукты питания при росте цен на энергоносители. Поэтому трехпроцентное снижение налога на добавленную стоимость (НДС) не сможет помочь. Об этом заявила Дана Вечержова, президент Чешской продовольственной палаты, в программе «Вопросы Вацлава Моравца» на Чешском телевидении. Министр сельского хозяйства Марек Выборный (KDU-ČSL) заявил, что не видит причин для роста цен на продукты питания. Он сказал, что компании должны перестать оправдываться ценами на энергоносители, поскольку они достигли среднего уровня по ЕС.
Вечержова заявила, что недавнее снижение цен на продукты питания объясняется в основном функционированием рынка, а не давлением со стороны правительства, о котором неоднократно говорили и Выборный, и премьер-министр Петр Фиала (ODS). Рост издержек привел к росту цен, добавила она. Поэтому в ситуации, когда, по последним данным, цены на энергоносители для предприятий должны значительно вырасти, нельзя ожидать снижения цен на продукты питания.
В той же программе Томаш Пруза, президент Союза торговли и туризма (SOCR), отметил, что при сохранении высокого спроса на более дешевые продукты питания продавцам приходится обращаться к импортным товарам. «И любое повышение цен на энергоносители приведет к росту цен на продукты питания», — добавил он. Он также отметил, что дальнейший возможный рост цен поставит продовольственные компании в невыгодное положение по сравнению с зарубежными конкурентами. Консолидационный пакет правительства также предполагает повышение подоходного налога, изменение правил найма по контракту и другие перемены.
В соответствии с пакетом мер по консолидации с января НДС на продукты питания должен быть снижен с нынешних 15 до 12%. Однако ранее Пруза отмечал, что в рамках пакета консолидации безалкогольные напитки будут облагаться по базовой 21-процентной ставке вместо нынешней 15-процентной. Вечержова вновь подвергла критике сравнение цен на продукты питания в Германии и Чехии, которое премьер-министр Фиала представил в своем недавнем видеофильме. В Германии НДС на продукты питания составляет 7%, а Польша снизила эту ставку до нуля до конца текущего года. Это приводит к тому, что в долгосрочной перспективе чехи будут делать покупки за рубежом, добавила она.
Управление по регулированию энергетики (ERÚ) недавно объявило, что предлагает повысить регулируемую составляющую тарифов на электроэнергию для населения на 71% по сравнению с прошлым годом, а на газ — примерно на 39%, причем для крупных потребителей повышение будет еще более значительным. Бизнес-организациям это предложение не нравится, а оппозиция считает ситуацию провалом правительства. Однако премьер-министр Петр Фиала заявил, что цены на электроэнергию в следующем году вырастут не более чем на 1% по сравнению с текущим годом. Окончательная форма регулируемой энергетической составляющей будет ясна в конце ноября.
Выборный заявил, что ситуация с ценами на электроэнергию для крупных потребителей еще будет обсуждаться. Он также сообщил, что 4 декабря состоится еще одна встреча с представителями розничных сетей.
Цена на электроэнергию состоит из коммерческой составляющей, которая определяется поставщиками, и регулируемой части, которая находится в ведении государства. Ожидается, что в следующем году регулируемая часть цены на электроэнергию составит около 40% от конечной цены для населения, в то время как доля регулируемой части цены на газ составит около 20%.
В той же программе Томаш Пруза, президент Союза торговли и туризма (SOCR), отметил, что при сохранении высокого спроса на более дешевые продукты питания продавцам приходится обращаться к импортным товарам. «И любое повышение цен на энергоносители приведет к росту цен на продукты питания», — добавил он. Он также отметил, что дальнейший возможный рост цен поставит продовольственные компании в невыгодное положение по сравнению с зарубежными конкурентами. Консолидационный пакет правительства также предполагает повышение подоходного налога, изменение правил найма по контракту и другие перемены.
В соответствии с пакетом мер по консолидации с января НДС на продукты питания должен быть снижен с нынешних 15 до 12%. Однако ранее Пруза отмечал, что в рамках пакета консолидации безалкогольные напитки будут облагаться по базовой 21-процентной ставке вместо нынешней 15-процентной. Вечержова вновь подвергла критике сравнение цен на продукты питания в Германии и Чехии, которое премьер-министр Фиала представил в своем недавнем видеофильме. В Германии НДС на продукты питания составляет 7%, а Польша снизила эту ставку до нуля до конца текущего года. Это приводит к тому, что в долгосрочной перспективе чехи будут делать покупки за рубежом, добавила она.
Управление по регулированию энергетики (ERÚ) недавно объявило, что предлагает повысить регулируемую составляющую тарифов на электроэнергию для населения на 71% по сравнению с прошлым годом, а на газ — примерно на 39%, причем для крупных потребителей повышение будет еще более значительным. Бизнес-организациям это предложение не нравится, а оппозиция считает ситуацию провалом правительства. Однако премьер-министр Петр Фиала заявил, что цены на электроэнергию в следующем году вырастут не более чем на 1% по сравнению с текущим годом. Окончательная форма регулируемой энергетической составляющей будет ясна в конце ноября.
Выборный заявил, что ситуация с ценами на электроэнергию для крупных потребителей еще будет обсуждаться. Он также сообщил, что 4 декабря состоится еще одна встреча с представителями розничных сетей.
Цена на электроэнергию состоит из коммерческой составляющей, которая определяется поставщиками, и регулируемой части, которая находится в ведении государства. Ожидается, что в следующем году регулируемая часть цены на электроэнергию составит около 40% от конечной цены для населения, в то время как доля регулируемой части цены на газ составит около 20%.
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