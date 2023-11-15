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Настолько острые, что опасные. Итальянские регуляторы проверяют чешские чипсы из TikTok

Анастасия Князева
20 ноября 2023
13:30
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Антимонопольное ведомство Италии начало разбирательство в отношении очень острых чипсов Hot Chip Challenge, производимых в Чехии. Как сообщили в выходные местные СМИ, разбирательство направлено против компании Dave's, распространяющей эти чипсы в Италии, и может привести к приостановке их продаж на итальянском рынке.
Чипсы Hot Chip Challenge стали предметом интереса молодежи, которая ест их на камеру и выкладывает ролики в социальные сети, в основном в TikTok. Продукт, содержащий чили, вызывает сильнейшее жжение, как отмечает сам производитель.
 
По мнению итальянского антимонопольного ведомства, это свойство используется в дистрибуции и маркетинге для повышения привлекательности и продаж продукта, заставляя молодых потребителей пренебрегать правилами осторожности, сообщает Corriere della Sera. По данным газеты, итальянская организация по защите прав потребителей UNC считает, что власти имеют основание принять решение о временном прекращении продажи чипсов в Италии.
 
Весной чипсы Hot Chip Challenge были изъяты из продажи одним из супермаркетов Франции по соображениям безопасности. Тогда руководство компании HOT-CHIP, производящей чипсы, заявило, что продукт сняли с продажи не по причине несоответствия законодательству, а по решению управляющего филиалом.
 
«Конечно, как предприятие пищевой промышленности мы неоднократно проходили проверки Государственного управления сельскохозяйственной и пищевой инспекции и Министерства сельского хозяйства. Они подтвердили, что наша продукция соответствует всем обязательствам предприятия пищевой промышленности. Мы знаем о жгучести чили, используемых в Hot Chip Challenge, и поэтому проконсультировались с Департаментом безопасности Министерства сельского хозяйства, который после консультаций с другими странами — членами Европейского союза выразил мнение, что это сырье можно широко использовать в пищевых продуктах», — говорилось в письменном заявлении компании в то время.
Чехия Италия еда

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