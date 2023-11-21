Фестиваль пельменей и вареников 24-26 ноября

Gastrobar1401 22 ноября 2023 15:00 520

Приглашаем вас на фестиваль пельменей и вареников, который пройдет 24-26 ноября у наших партнеров — в гастробаре MyPeopleBar. Вы сможете продегустировать продукцию, насладиться живой музыкой, взять с собой еду в боксах с собой.