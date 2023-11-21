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Фестиваль пельменей и вареников 24-26 ноября
22 ноября 2023
15:00
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Приглашаем вас на фестиваль пельменей и вареников, который пройдет 24-26 ноября у наших партнеров — в гастробаре MyPeopleBar. Вы сможете продегустировать продукцию, насладиться живой музыкой, взять с собой еду в боксах с собой.
В программе вас ожидает разнообразное меню из пельменей и вареников.
Меню фестиваля:
✓куриный суп с пельменями,
✓пельмени (со свининой и говядиной, а также с курятиной, лососем, креветкой и белой рыбой и даже с кабаниной),
✓ вареники с голубикой, вишней, картошкой, капустой, а также с картошкой и грибами.
24 ноября в 17:00-18:20 — живая музыка от украинского дуэта.
25 ноября — мастер-класс по лепке детских вареников (пишите в личные сообщения для бронирования).
Мероприятие состоится по адресу: Michalská 970/20
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