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Чешский парадокс: заказывать пиво по 0,4 литра оказалось наименее выгодно
30 ноября 2023
21:00
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Посетители пивных и ресторанов в Чехии могут получить больший счет, если закажут кружку пива объемом 0,4 литра. Анализ SharpGrid показывает, что этот вариант является наименее выгодным: цена увеличивается на семь крон по сравнению с обычными 0,5 литрами. Несмотря на это, объем 0,4 литра становится все более популярным, на него приходится около трех процентов всего пива, продаваемого в ресторанах.
В прошлом году цены на пиво в стране выросли на 14%, а к ноябрю этого года - еще на 2%. Правительственный пакет мер по консолидации, вероятно, повлияет на эти цены, поскольку с января разливное пиво перейдет на стандартную ставку НДС в 21%. Самым популярным выбором остаются кружки по 0,5 литров с долей 79 процентов, в то время как на долю 0,3 и 0,4 литровых бокалов приходится 18% и 3 % продаж соответственно.
Анализ также показывает, что посетитель ресторана, планирующий потратить 200 крон, может позволить себе четыре кружки пива по 0,5 литров, в то время как за ту же цену можно купить только три бокала объемом 0,4 литра. Компания SharpGrid также заявила о семипроцентном падении потребления пива во втором квартале этого года, на которое может повлиять экономическая ситуация. Продажи разливного пива за восемь месяцев снизились на 17 процентов по сравнению с 2019 годом, что не соответствует ожиданиям возвращения отрасли к процветанию после пандемии.
Цены на пиво
Анализ также показывает, что посетитель ресторана, планирующий потратить 200 крон, может позволить себе четыре кружки пива по 0,5 литров, в то время как за ту же цену можно купить только три бокала объемом 0,4 литра. Компания SharpGrid также заявила о семипроцентном падении потребления пива во втором квартале этого года, на которое может повлиять экономическая ситуация. Продажи разливного пива за восемь месяцев снизились на 17 процентов по сравнению с 2019 годом, что не соответствует ожиданиям возвращения отрасли к процветанию после пандемии.
Цены на пиво
|Объем
|Средняя стоимость
|Цена за 1 литр
|0,5 л
|49,00 Kč
|98,00 Kč
|0,4 л
|56,00 Kč
|139,00 Kč
|0,3 л
|37,00 Kč
|123,00 Kč
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ДЕВЕЛОПЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ
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- 2 LIHOVAR SMÍCHOV
- 3 SO-HO REZIDENCE
- 4 TOP REZIDENCE JENERALKA
- 5 MOJE ZAHÁLKA
- 6 MODŘANSKÝ CUKROVAR
- 7 PAPRSEK STODŮLKY
- ВСЕ НОВОСТРОЙКИ ЧР NOVOSTAVBY.COM