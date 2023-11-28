Чешский парадокс: заказывать пиво по 0,4 литра оказалось наименее выгодно

Цены на пиво Цены на пиво Объем Средняя стоимость Цена за 1 литр 0,5 л 49,00 Kč 98,00 Kč 0,4 л 56,00 Kč 139,00 Kč 0,3 л 37,00 Kč 123,00 Kč

В прошлом году цены на пиво в стране выросли на 14%, а к ноябрю этого года - еще на 2%. Правительственный пакет мер по консолидации, вероятно, повлияет на эти цены, поскольку с января разливное пиво перейдет на стандартную ставку НДС в 21%. Самым популярным выбором остаются кружки по 0,5 литров с долей 79 процентов, в то время как на долю 0,3 и 0,4 литровых бокалов приходится 18% и 3 % продаж соответственно.Анализ также показывает, что посетитель ресторана, планирующий потратить 200 крон, может позволить себе четыре кружки пива по 0,5 литров, в то время как за ту же цену можно купить только три бокала объемом 0,4 литра. Компания SharpGrid также заявила о семипроцентном падении потребления пива во втором квартале этого года, на которое может повлиять экономическая ситуация. Продажи разливного пива за восемь месяцев снизились на 17 процентов по сравнению с 2019 годом, что не соответствует ожиданиям возвращения отрасли к процветанию после пандемии.