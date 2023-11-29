Главная причина того, что жители Чехии стали есть меньше мяса и овощей

Согласно статистическим данным, рост потребления продуктов питания, продолжавшийся несколько лет, прекратился в прошлом году, так как домохозяйства отреагировали на падение реальных доходов.



«Изменения в потреблении отдельных видов продуктов питания указывают на то, что домохозяйства пытаются сэкономить деньги, корректируя свой рацион. Положительный аспект всей этой ситуации заключается в том, что домохозяйства чаще делают покупки по принципу благоразумия, то есть сокращают ненужные пищевые отходы», — сказала Рената Водичкова, руководитель отдела статистики сельского и лесного хозяйства ČSÚ.



Потребление молока и молочных продуктов в прошлом году снизилось на 16 кг, до 246,9 кг на душу населения. В основном люди сократили покупку йогурта, кефира и других подобных молочных продуктов, в то время как творога и молока они покупали больше. Потребление молока на душу населения в прошлом году составило 57,8 л, что на 1,1 л больше, чем в предыдущем году.



Спустя десятилетие рост потребления мяса прекратился. В среднем каждый житель страны съел в минувшем году 82,9 кг мяса, что на 3,1 кг меньше, чем в 2021 году. Потребление говядины и свинины снизилось на 0,6 кг. Потребление говядины составило 8,8 кг на человека, а свинины — 43,9 кг на человека. Что касается мяса птицы, то оно снизилось на 1,7 кг, до 28,1 кг на человека.



Из основных продуктов питания статистики зафиксировали самое высокое в истории потребление риса — 9 кг на душу населения. Это вдвое больше, чем в 2010 году. Потребление бобовых также стало рекордным и достигло 3,7 кг на душу населения, что вдвое больше обычного потребления в первой половине 1990-х годов. Однако в прошлом году люди ели меньше макарон.



Домашние хозяйства также сократили потребление фруктов и овощей. В прошлом году каждый человек потреблял в среднем 87,4 кг свежих фруктов. Люди стали меньше покупать южные фрукты, их потребление сократилось на 2,6 кг по сравнению с прошлым годом и составило 36,8 кг. Статистики зафиксировали значительное снижение доли овощей. По сравнению с 2021 годом их потребление снизилось на 9,3 кг, до 87,4 кг.



Граждане стали пить больше алкоголя, но в пересчете на чистый спирт, по данным ČSÚ, потребление осталось на уровне 9,7 л на душу населения. Каждый человек выпил в среднем 142,9 л пива, что на 7,4 л больше, чем в предыдущем году.