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Размер оплаты питания в командировках будет пересмотрен

Анастасия Князева
9 декабря 2023
20:00
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Для работников частного сектора дневная норма питания составляет 129 чешских крон для командировок продолжительностью от 5 до 12 часов, но теперь она будет равна 139 чешским кронам. Для поездок продолжительностью до 18 часов она увеличится со 196 до 211 чешских крон, а для более длительных поездок — с 307 до 331 чешской кроны.
Для работников государственного сектора пособие на питание устанавливается в зависимости от крайних значений. Для поездок продолжительностью до 12 часов она составляет от 129 до 153 чешских крон, а теперь будет составлять от 139 до 165 чешских крон. Для поездок продолжительностью до 18 часов диапазон увеличится со 196-236 чешских крон до 211-254 чешских крон. А для тех, кто путешествует более восемнадцати часов, дневная норма питания увеличится с 307-367 до 331-396 чешских крон.

Меньше на бензин
Работодателям также придется больше платить при использовании личных автомобилей и мотоциклов в служебных целях. «Цены на предметы, связанные с приобретением и эксплуатацией автотранспортных средств, выросли по сравнению с предыдущим годом», — говорится в сообщении министерства.

Так, базовый тариф за километр пробега увеличится с 5,20 до 5,50 чешских крон для легковых автомобилей и с 1,40 до 1,50 чешских крон для мотоциклов и трехколесных транспортных средств.

Средняя цена топлива, возмещаемая компанией, снизится с 41,20 чешских крон за литр до 39,60 чешских крон за 95 бензин. Цена на 98 снизится с 45,20 до 44,20 чешских крон. Для электромобилей компенсация снизится с 8,20 чешских крон до 7,70 чешских крон за киловатт-час.

С другой стороны, работники будут получать больше за литр дизельного топлива. 40 чешских крон вместо 34,40 чешских крон.

В настоящее время министерство отправило проект постановления для комментариев. Но его утверждение более или менее очевидно, поскольку он основан на правилах, установленных законом.
работа Чехия еда

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