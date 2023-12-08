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Размер оплаты питания в командировках будет пересмотрен
9 декабря 2023
20:00
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Для работников частного сектора дневная норма питания составляет 129 чешских крон для командировок продолжительностью от 5 до 12 часов, но теперь она будет равна 139 чешским кронам. Для поездок продолжительностью до 18 часов она увеличится со 196 до 211 чешских крон, а для более длительных поездок — с 307 до 331 чешской кроны.
Для работников государственного сектора пособие на питание устанавливается в зависимости от крайних значений. Для поездок продолжительностью до 12 часов она составляет от 129 до 153 чешских крон, а теперь будет составлять от 139 до 165 чешских крон. Для поездок продолжительностью до 18 часов диапазон увеличится со 196-236 чешских крон до 211-254 чешских крон. А для тех, кто путешествует более восемнадцати часов, дневная норма питания увеличится с 307-367 до 331-396 чешских крон.
Меньше на бензин
Работодателям также придется больше платить при использовании личных автомобилей и мотоциклов в служебных целях. «Цены на предметы, связанные с приобретением и эксплуатацией автотранспортных средств, выросли по сравнению с предыдущим годом», — говорится в сообщении министерства.
Так, базовый тариф за километр пробега увеличится с 5,20 до 5,50 чешских крон для легковых автомобилей и с 1,40 до 1,50 чешских крон для мотоциклов и трехколесных транспортных средств.
Средняя цена топлива, возмещаемая компанией, снизится с 41,20 чешских крон за литр до 39,60 чешских крон за 95 бензин. Цена на 98 снизится с 45,20 до 44,20 чешских крон. Для электромобилей компенсация снизится с 8,20 чешских крон до 7,70 чешских крон за киловатт-час.
С другой стороны, работники будут получать больше за литр дизельного топлива. 40 чешских крон вместо 34,40 чешских крон.
В настоящее время министерство отправило проект постановления для комментариев. Но его утверждение более или менее очевидно, поскольку он основан на правилах, установленных законом.
Меньше на бензин
Работодателям также придется больше платить при использовании личных автомобилей и мотоциклов в служебных целях. «Цены на предметы, связанные с приобретением и эксплуатацией автотранспортных средств, выросли по сравнению с предыдущим годом», — говорится в сообщении министерства.
Так, базовый тариф за километр пробега увеличится с 5,20 до 5,50 чешских крон для легковых автомобилей и с 1,40 до 1,50 чешских крон для мотоциклов и трехколесных транспортных средств.
Средняя цена топлива, возмещаемая компанией, снизится с 41,20 чешских крон за литр до 39,60 чешских крон за 95 бензин. Цена на 98 снизится с 45,20 до 44,20 чешских крон. Для электромобилей компенсация снизится с 8,20 чешских крон до 7,70 чешских крон за киловатт-час.
С другой стороны, работники будут получать больше за литр дизельного топлива. 40 чешских крон вместо 34,40 чешских крон.
В настоящее время министерство отправило проект постановления для комментариев. Но его утверждение более или менее очевидно, поскольку он основан на правилах, установленных законом.
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ДЕВЕЛОПЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ
- 1 REZIDENCE OTVOVICE
- 2 LIHOVAR SMÍCHOV
- 3 SO-HO REZIDENCE
- 4 TOP REZIDENCE JENERALKA
- 5 MOJE ZAHÁLKA
- 6 MODŘANSKÝ CUKROVAR
- 7 PAPRSEK STODŮLKY
- ВСЕ НОВОСТРОЙКИ ЧР NOVOSTAVBY.COM