Сколько сегодня стоят продукты для рождественской выпечки дома?

Данные по товарам Данные по товарам Наименование товара Средняя скидка 2023 Средняя цена 2022 Средняя цена 2023 Годовое изменение цены (CZK) Годовое изменение цены (%) Мука (1 кг) 31% 22 Kč 16 Kč -7 Kč -30% Тростниковый сахар (1 кг) 32% 52 Kč 50 Kč -2 Kč -4% Сахарная пудра (1 кг) 17% 30 Kč 27 Kč -2 Kč -8% Шоколад для готовки (100 г) 30% 17 Kč 19 Kč 2 Kč 12% Джем/мармелад (400 г) 27% 52 Kč 52 Kč 1 Kč 1% Голландское какао (100 г) 27% 25 Kč 27 Kč 2 Kč 7% Кокосовая стружка (200 г) 26% 19 Kč 17 Kč -2 Kč -10% Сгущенное молоко (400 г) 22% 46 Kč 51 Kč 6 Kč 12% Фундук (500 г) 25% 119 Kč 108 Kč -11 Kč -9% Цельный очищенный миндаль (500 г) 29% 113 Kč 95 Kč -18 Kč -16% Сливочное масло (250 г) 26% 57 Kč 35 Kč -21 Kč -38% Мед (900 г) 22% 135 Kč 140 Kč 5 Kč 4% Печенье (1 упаковка) 28% 23 Kč 26 Kč 4 Kč 18% Пудинг (1 упаковка) 33% 7 Kč 7 Kč 0 Kč 1% Ром (0,5 л) 26% 104 Kč 112 Kč 7 Kč 7% Кондитерский жир (250 г) 59% 26 Kč 18 Kč -7 Kč -28% Ванильный сахар (5 шт.) 26% 14 Kč 17 Kč 3 Kč 21% Стручок ванили (1 шт.) 22% 68 Kč 82 Kč 13 Kč 20% Яйца размера M (10 шт.) 38% 39 Kč 29 Kč -10 Kč -26% Грецкие орехи (500 г) 19% 164 Kč 114 Kč -50 Kč -31% Итого 28% 1 131 Kč 1 043 Kč -88 Kč -8%

По данным компании, самым дорогим в этом году стал ванильный сахар, который в этом году стоит в среднем 17 крон за пачку из пяти пакетиков, что на 21% больше, чем в прошлом году. Стручок ванили, который продается в среднем за 82 кроны, также подорожал на пятую часть. С другой стороны, согласно анализу, сливочное масло по сравнению с прошлым годом подешевело на 38%, средняя цена 250-граммовой пачки составляет 35 крон.«По сравнению с прошлым годом мы видим небольшое снижение цен на ингредиенты для выпечки, но по сравнению с 2021 годом цены все еще выше», — говорит Ярослав Станек, менеджер по маркетингу компании Česká distribuční. По данным компании, два года назад тот же набор продуктов стоил 1 019 крон.Компания также проанализировала цены на сырье для разных видов рождественского печенья. Согласно рекламным буклетам, подготовка 30 печений из песочного теста обходится в среднем в 176 крон. По сравнению с обычными ценами чехи экономят 62 кроны. Сырье для того же количества ванильных рогаликов стоит в среднем 209 крон, и по сравнению с обычными ценами клиенты сетей экономят 59 крон, покупая на распродаже.Больше всего люди платят за ингредиенты для 30 ромовых шариков. Согласно листовке, люди платят в среднем 244 кроны, почти половина из которых уходит на ром. По сравнению с ценами без промоакций такая покупка дешевле на 95 крон.Компания Česká distribuční провела мониторинг цен в листовках в начале декабря и проанализировала 161 товар в семи крупнейших торговых сетях.Со второй половины октября чешские магазины также предлагают готовые сладости. Союз пекарей и кондитеров Чехии ранее заявил, что в этом году цены на хлебобулочные изделия находятся на уровне прошлого года, хотя инфляция растет. Например, сеть магазинов Globus предлагает упаковку сладостей весом 600 граммов за 340 крон, что примерно соответствует цене прошлого года. Рождественские конфеты предлагает и пражская кондитерская студия Nasladko.cz, в интернет-магазине которой килограмм разного рождественского печенья стоит 1 049 крон, как и в прошлом году.