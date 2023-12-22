Министр не хочет запрещать продажу рождественского карпа

Продавцы обязаны сообщать о своих торговых точках в ветеринарную администрацию заранее, за семь дней. Директор SVS Збынек Семерад сообщил, что в этом году инспекторы должны были проверить от 20 до 30% торговых точек. В прошлом году они нашли недостатки примерно в 2% торговых точек, но, по словам Семерада, количество выявленных недостатков с каждым годом уменьшается. Штрафы за них исчисляются тысячами крон. Самый большой штраф в размере 14 000 чешских крон был наложен на продавца в Праге, добавил он.



По словам Выборного, министерство пытается увеличить потребление рыбы: «Потребление составляет около 5–7 кг в год. Пресноводной рыбы меньше, мы потребляем менее 2 кг», — добавил он. Министр также призвал население просить забить рождественского карпа прямо на прилавке. «Это самый щадящий для окружающей среды способ, который мы можем выбрать», — сказал он, добавив, что люди не должны даже выпускать рыбу в пруды.



К запрету на продажу живой рыбы призывают активисты движения Compassion in World Farming (CIWF). В начале декабря они передали членам парламента петицию с 10 608 подписями. По словам представителей Пиратской партии, они будут добиваться запрета на продажу живой рыбы в связи с поправками к закону о ветеринарии, которые сейчас находятся на стадии обсуждения.



Наибольшее количество торговых точек, продающих живого карпа, в этом году находится в Южноморавском крае — около трети от общего числа. В Южной Моравии также появляются мобильные магазины по продаже карпа, которые постепенно пройдут через сотни мест. Среднечешский край занимает второе место по количеству торговых точек, а Моравско-Силезский — третье.



Во время проверок инспекторы обращают внимание на то, не переполнены ли рыбные чаны, течет ли в них свежая вода и хватает ли рыбе кислорода. Катержина Бржезинова, директор отдела ветеринарной гигиены и охраны общественного здоровья Пражского ветеринарного управления, сообщила сегодня, что в Праге насчитывается более 200 торговых точек. По ее словам, при продаже карпа запрещено просовывать пальцы в глазницы рыбы или сдирать чешую и плавники перед оглушением и кровопусканием. Она отметила, что в вопросах умерщвления рыбы люди должны полагаться на обученный персонал в торговых точках. «В основном это рыбаки, которые знают, как обращаться с рыбой», — добавила она.