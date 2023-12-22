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Министр не хочет запрещать продажу рождественского карпа
23 декабря 2023
12:00
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В этом году продавцы рождественского карпа заявили в Государственное ветеринарное управление (SVS) о почти 3 000 торговых точках — примерно столько же, сколько и в прошлом году. Об этом представители SVS сообщили журналистам во время проверки одной из торговых точек в центре Праги. Ветеринарные инспекторы обращают внимание на условия содержания живой рыбы и соблюдение правил гигиены при ее продаже. SVS рекомендует покупателям убивать рыбу в местах продажи. На инспекции также присутствовал министр сельского хозяйства Марек Выборный (KDU-ČSL), который заявил, что запрет на продажу живой рыбы не рассматривается.
Продавцы обязаны сообщать о своих торговых точках в ветеринарную администрацию заранее, за семь дней. Директор SVS Збынек Семерад сообщил, что в этом году инспекторы должны были проверить от 20 до 30% торговых точек. В прошлом году они нашли недостатки примерно в 2% торговых точек, но, по словам Семерада, количество выявленных недостатков с каждым годом уменьшается. Штрафы за них исчисляются тысячами крон. Самый большой штраф в размере 14 000 чешских крон был наложен на продавца в Праге, добавил он.
По словам Выборного, министерство пытается увеличить потребление рыбы: «Потребление составляет около 5–7 кг в год. Пресноводной рыбы меньше, мы потребляем менее 2 кг», — добавил он. Министр также призвал население просить забить рождественского карпа прямо на прилавке. «Это самый щадящий для окружающей среды способ, который мы можем выбрать», — сказал он, добавив, что люди не должны даже выпускать рыбу в пруды.
К запрету на продажу живой рыбы призывают активисты движения Compassion in World Farming (CIWF). В начале декабря они передали членам парламента петицию с 10 608 подписями. По словам представителей Пиратской партии, они будут добиваться запрета на продажу живой рыбы в связи с поправками к закону о ветеринарии, которые сейчас находятся на стадии обсуждения.
Наибольшее количество торговых точек, продающих живого карпа, в этом году находится в Южноморавском крае — около трети от общего числа. В Южной Моравии также появляются мобильные магазины по продаже карпа, которые постепенно пройдут через сотни мест. Среднечешский край занимает второе место по количеству торговых точек, а Моравско-Силезский — третье.
Во время проверок инспекторы обращают внимание на то, не переполнены ли рыбные чаны, течет ли в них свежая вода и хватает ли рыбе кислорода. Катержина Бржезинова, директор отдела ветеринарной гигиены и охраны общественного здоровья Пражского ветеринарного управления, сообщила сегодня, что в Праге насчитывается более 200 торговых точек. По ее словам, при продаже карпа запрещено просовывать пальцы в глазницы рыбы или сдирать чешую и плавники перед оглушением и кровопусканием. Она отметила, что в вопросах умерщвления рыбы люди должны полагаться на обученный персонал в торговых точках. «В основном это рыбаки, которые знают, как обращаться с рыбой», — добавила она.
По словам Выборного, министерство пытается увеличить потребление рыбы: «Потребление составляет около 5–7 кг в год. Пресноводной рыбы меньше, мы потребляем менее 2 кг», — добавил он. Министр также призвал население просить забить рождественского карпа прямо на прилавке. «Это самый щадящий для окружающей среды способ, который мы можем выбрать», — сказал он, добавив, что люди не должны даже выпускать рыбу в пруды.
К запрету на продажу живой рыбы призывают активисты движения Compassion in World Farming (CIWF). В начале декабря они передали членам парламента петицию с 10 608 подписями. По словам представителей Пиратской партии, они будут добиваться запрета на продажу живой рыбы в связи с поправками к закону о ветеринарии, которые сейчас находятся на стадии обсуждения.
Наибольшее количество торговых точек, продающих живого карпа, в этом году находится в Южноморавском крае — около трети от общего числа. В Южной Моравии также появляются мобильные магазины по продаже карпа, которые постепенно пройдут через сотни мест. Среднечешский край занимает второе место по количеству торговых точек, а Моравско-Силезский — третье.
Во время проверок инспекторы обращают внимание на то, не переполнены ли рыбные чаны, течет ли в них свежая вода и хватает ли рыбе кислорода. Катержина Бржезинова, директор отдела ветеринарной гигиены и охраны общественного здоровья Пражского ветеринарного управления, сообщила сегодня, что в Праге насчитывается более 200 торговых точек. По ее словам, при продаже карпа запрещено просовывать пальцы в глазницы рыбы или сдирать чешую и плавники перед оглушением и кровопусканием. Она отметила, что в вопросах умерщвления рыбы люди должны полагаться на обученный персонал в торговых точках. «В основном это рыбаки, которые знают, как обращаться с рыбой», — добавила она.
Комментарии:
Phorchun 23 декабря 2023 13:44
На прилавках магазинов практически нет выбора рыбы. А тут еще эти сказочные персонажи "они будут добиваться запрета на продажу живой рыбы". Интересно, эти персонажи хоть знают сколько хранится "не живая рыба"? Без охлаждения свежая рыба портится через несколько часов, при охлаждении ее можно сохранить в течение 1–2 дней, после чего нужно приготовить или выбросить.
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- 2 LIHOVAR SMÍCHOV
- 3 SO-HO REZIDENCE
- 4 TOP REZIDENCE JENERALKA
- 5 MOJE ZAHÁLKA
- 6 MODŘANSKÝ CUKROVAR
- 7 PAPRSEK STODŮLKY
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