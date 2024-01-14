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Обычные продукты в супермаркете, которые вот-вот станут роскошью из-за изменения климата
15 января 2024
17:00
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В прошлом изменение климата уже рассматривалось как угроза для выращивания кофе и сырья для производства пива. Следующей жертвой этих изменений может стать еще один пункт меню: сладости. Действительно, цены на сахар как на товар достигли самого высокого уровня за последние 13 лет, и среди причин роста цен — опасения по поводу небольшого урожая из-за повсеместной засухи в Индии и Таиланде. Эти две страны являются крупнейшими в мире экспортерами сахара после Бразилии, сообщает Guardian.
Ожидается, что 2023 год будет признан самым жарким годом в истории. Жара способствует засухам и другим экстремальным погодным явлениям, которые влияют на урожайность продуктов питания, включая сахар. Рост цен уже начал отражаться на шоколаде, кондитерских изделиях и других сладостях.
По данным Министерства сельского хозяйства США, цены на сахар и конфеты для американских потребителей выросли на 8,9% в 2023 году, а в этом году ожидается рост на 5,6%, что значительно превышает средние исторические показатели.
«Экстремальные погодные условия влияют на продукты питания: год назад это были авокадо, теперь — сахар. Климатическая инфляция — это вещь, которая становится все хуже», — считает экономист по климату Колумбийского университета Гернот Вагнер. «Проблемы с производством сахара усугубляются угрозой экспортных ограничений со стороны стран — производителей сахара, которые хотят сохранить собственные запасы этого товара, а также экспортными ограничениями в бразильских портах», — добавляет Вагнер.
В Соединенных Штатах многие нормативные акты влияют на цену и количество импортируемого сахара, поэтому влияние на американский рынок будет меньше, чем в некоторых других странах. По словам Джозефа Глаубера, исследователя из Международного исследовательского института продовольственной политики, больше всего от этого пострадают развивающиеся страны и мелкие фермеры.
«Нет никаких сомнений, что цены на сахар очень, очень высоки и будут оставаться высокими до тех пор, пока феномен Эль-Ниньо не ослабнет», — сказал Глаубер, имея в виду периодическое климатическое явление, которое, как ожидается, в этом году приведет к еще большему повышению глобальной температуры. «Проблема будет заключаться в доступности. В США и других странах с высоким уровнем дохода произойдет увеличение стоимости продуктов питания, которое почувствуют в основном более бедные семьи, но в странах, где домохозяйства тратят 40% своего дохода на питание, последствия будут гораздо более ощутимыми», — сказал Глаубер.
Изменения климата и средних температур влияют не только на производство сахара, но и на другие продовольственные товары. Исследования показали, что глобальное потепление серьезно ограничит возможности таких стран, как Китай, выращивать рис в нынешних объемах. Согласно другому исследованию, к 2030 году мировое производство кукурузы может сократиться на 24%. С другой стороны, повышение температуры может помочь холодным регионам России или Канады в будущем выращивать пшеницу, для которой там пока слишком холодно.
По словам Вагнера, ценовой шок, который переживает рынок сахара, напоминает о том, что существующие предположения о будущем выращивания продовольствия необходимо корректировать. Нынешнее сельское хозяйство рассчитано на погоду последних тысячелетий, говорит он, но сейчас она существенно меняется, и земледелие должно адаптироваться к этому.
«Производство некоторых основных продовольственных культур не будет падать линейно с ростом температуры, это будет крутое падение в пропасть, вызванное экстремальными погодными условиями. Я беспокоюсь не о судьбе крупных компаний, которые сделают печенье дороже, а о судьбе маргинальных потребителей и бедных фермеров, чьи жизни и средства к существованию будут подорваны», — говорит Вагнер.
По данным Министерства сельского хозяйства США, цены на сахар и конфеты для американских потребителей выросли на 8,9% в 2023 году, а в этом году ожидается рост на 5,6%, что значительно превышает средние исторические показатели.
«Экстремальные погодные условия влияют на продукты питания: год назад это были авокадо, теперь — сахар. Климатическая инфляция — это вещь, которая становится все хуже», — считает экономист по климату Колумбийского университета Гернот Вагнер. «Проблемы с производством сахара усугубляются угрозой экспортных ограничений со стороны стран — производителей сахара, которые хотят сохранить собственные запасы этого товара, а также экспортными ограничениями в бразильских портах», — добавляет Вагнер.
В Соединенных Штатах многие нормативные акты влияют на цену и количество импортируемого сахара, поэтому влияние на американский рынок будет меньше, чем в некоторых других странах. По словам Джозефа Глаубера, исследователя из Международного исследовательского института продовольственной политики, больше всего от этого пострадают развивающиеся страны и мелкие фермеры.
«Нет никаких сомнений, что цены на сахар очень, очень высоки и будут оставаться высокими до тех пор, пока феномен Эль-Ниньо не ослабнет», — сказал Глаубер, имея в виду периодическое климатическое явление, которое, как ожидается, в этом году приведет к еще большему повышению глобальной температуры. «Проблема будет заключаться в доступности. В США и других странах с высоким уровнем дохода произойдет увеличение стоимости продуктов питания, которое почувствуют в основном более бедные семьи, но в странах, где домохозяйства тратят 40% своего дохода на питание, последствия будут гораздо более ощутимыми», — сказал Глаубер.
Изменения климата и средних температур влияют не только на производство сахара, но и на другие продовольственные товары. Исследования показали, что глобальное потепление серьезно ограничит возможности таких стран, как Китай, выращивать рис в нынешних объемах. Согласно другому исследованию, к 2030 году мировое производство кукурузы может сократиться на 24%. С другой стороны, повышение температуры может помочь холодным регионам России или Канады в будущем выращивать пшеницу, для которой там пока слишком холодно.
По словам Вагнера, ценовой шок, который переживает рынок сахара, напоминает о том, что существующие предположения о будущем выращивания продовольствия необходимо корректировать. Нынешнее сельское хозяйство рассчитано на погоду последних тысячелетий, говорит он, но сейчас она существенно меняется, и земледелие должно адаптироваться к этому.
«Производство некоторых основных продовольственных культур не будет падать линейно с ростом температуры, это будет крутое падение в пропасть, вызванное экстремальными погодными условиями. Я беспокоюсь не о судьбе крупных компаний, которые сделают печенье дороже, а о судьбе маргинальных потребителей и бедных фермеров, чьи жизни и средства к существованию будут подорваны», — говорит Вагнер.
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ДЕВЕЛОПЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ
- 1 REZIDENCE OTVOVICE
- 2 LIHOVAR SMÍCHOV
- 3 SO-HO REZIDENCE
- 4 TOP REZIDENCE JENERALKA
- 5 MOJE ZAHÁLKA
- 6 MODŘANSKÝ CUKROVAR
- 7 PAPRSEK STODŮLKY
- ВСЕ НОВОСТРОЙКИ ЧР NOVOSTAVBY.COM