В Чехии худший урожай яблок за последние 12 лет. С какими еще фруктами возникли проблемы?

Согласно данным, опубликованным сегодня Центральным институтом сельскохозяйственной инспекции и испытаний (ÚKZÚZ), садоводы избавляются от сотен гектаров садов из-за потери урожая, а новые насаждения находятся на рекордно низком уровне.



«Прошлый год был неблагоприятным для фруктов. Морозы значительно повредили посадки абрикосов и персиков, выращивание которых в Чехии подходит к концу. Урожай слив особенно пострадал из-за влажной и холодной погоды во время цветения», — прокомментировал Мартин Людвик, председатель Союза производителей фруктов Чешской Республики, итоги урожая на сегодняшних Днях производителей фруктов в Градце-Кралове. По сравнению со средним урожаем за предыдущие пять лет в прошлом году урожай был на 18% ниже.



По словам Людвика, примерно половина снижения урожая по сравнению со средним многолетним показателем была вызвана сокращением площади садов по сравнению с прошлым годом более чем на 8%, до 11 206 гектаров. Это означает потерю одного миллиона деревьев и кустарников. Садоводы прибегли к вырубке из-за низких цен на фрукты и долгосрочной убыточности выращивания.



Вырубка садов существенно повлияла на снижение урожая яблок, основного вида фруктов. Урожай яблок снизился на 18% по сравнению со средним пятилетним показателем. За прошедшую зиму садоводы вырубили 11% яблоневых садов, сократив их площадь до 5 229 гектаров. По данным садоводов, это означает потерю около 10 000 тонн урожая. В прошлом году в Чехии было собрано 138 000 тонн яблок.



«Снижение урожая яблок также связано с холодной весенней погодой, которая вызвала повреждение мелких плодов и, как следствие, более сильный спад урожая, особенно у сортов Jonagold и RedDelicious», — добавила Ивана Кршкова, пресс-секретарь ÚKZÚZ. В некоторых районах яблоневые сады были повреждены градом, также негативное влияние оказал продолжительный период сухой и очень теплой погоды.



Урожай абрикосов в прошлом году упал на 60% по сравнению с предыдущим годом и составил 682 тонны, а урожай персиков — на 50%, до 166 тонн. Урожай слив, которые в предыдущие годы регулярно давали очень хорошие урожаи, в прошлом году упал на 48%, до 5 354 тонн. «Урожай слив сильно снизился, особенно в Моравии», — говорит Кршкова. Урожайность вишни и смородины также снизилась в прошлом году.



Из основных видов фруктов только груши выросли на 29%, до 9 530 тонн. «Груши стали исключением, год был гораздо более благоприятным для них с точки зрения болезней и вредителей, у них было много цветов, и даже старые посадки дали хороший урожай», — сказал Людвик.



Размер урожая чешских фруктов не оказывает существенного влияния на цены на них в магазинах. Чехия лишь на 30–40% обеспечивает себя свежими фруктами, поэтому цены на фрукты на полках магазинов зависят от рыночных и ценовых тенденций в Европе.



«Нынешние очень маленькие посадки являются результатом продолжающегося кризиса во фруктовой индустрии. У садоводов не осталось денег на обновление», — говорит Людвик. По его словам, малые и средние предприятия больше не хотят поставлять фрукты по низким ценам в сети супермаркетов и оптовым торговцам, предпочитая вместо этого сосредоточиться на местных продажах, продаже конечному потребителю или самостоятельной переработке фруктов.



В частности, фруктоводы сталкиваются с дешевой конкуренцией на рынке со стороны яблок, импортируемых сетями супермаркетов из Польши, крупнейшего яблок в Европе с ежегодным урожаем около 4,5 млн тонн. В Чехии в прошлом году было собрано 100 600 тонн яблок.



По словам фермеров, в прошлом году наблюдался рекордный импорт 33 000 тонн яблок из Польши. «В большинстве торговых сетей продаются только польские яблоки», — говорит Людвик.



В 1989 году в Чехии насчитывалось 23 000 гектаров садов, с тех пор исчезло более 51% садов. Значительное сокращение произошло за последние десять лет, когда площадь уменьшилась на 36%. С уменьшением количества садов самообеспеченность Чехии свежими фруктами продолжает снижаться. По словам фруктоводов, самообеспеченность в настоящее время составляет от 30 до 40% в зависимости от объема урожая и потребления.