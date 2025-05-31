Эпидемия близорукости: дети часами сидят с телефонами, их зрение ослабевает с раннего возраста

Новости и статьи 31 мая 2025 18:00 232

За последнее десятилетие число детей с близорукостью увеличилось на четверть. Врач-офтальмолог Ева Ерхотова предупреждает, что главный виновник очевиден — это экраны. Перегрузка зрения вблизи вызывает проблемы не только у детей, но и у взрослых. Помочь могут профилактика, регулярные перерывы и визит к офтальмологу.