Эпидемия близорукости: дети часами сидят с телефонами, их зрение ослабевает с раннего возраста
31 мая 2025
18:00
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За последнее десятилетие число детей с близорукостью увеличилось на четверть. Врач-офтальмолог Ева Ерхотова предупреждает, что главный виновник очевиден — это экраны. Перегрузка зрения вблизи вызывает проблемы не только у детей, но и у взрослых. Помочь могут профилактика, регулярные перерывы и визит к офтальмологу.
Дети видят хуже, чем раньше. По словам офтальмолога Евы Ерхотовой, самая большая проблема разных поколений — это чрезмерная нагрузка на глаза на близком расстоянии.
«Мы привыкли смотреть фильмы на мобильных телефонах или ноутбуках, играть в игры, рассматривать мелкие детали. Глаза устают быстрее, косоглазие может возникнуть раньше, добавляется сухость», — говорит врач клиники NeoVision.
По данным Института нарушения зрения, за последнее десятилетие число детей с близорукостью увеличилось с 88 000 до 108 000. «Это тревожный знак. Очевидно, это связано с тем, что дети проводят все больше времени с приборами, расположенными на близком расстоянии», — говорит Ерхотова. Кроме того, близорукость частично передается по наследству: если у ребенка один из родителей ей страдает, риск возрастает до 30%.
«Худшее, что можно сделать, — это позволить ребенку сидеть перед компьютером или мобильным телефоном в течение двух часов подряд, что обычно и происходит. Оптимальный вариант — сделать перерыв после 20-40 минут работы с экраном и посмотреть вдаль», — говорит врач. Она также рекомендует проводить на свежем воздухе не менее двух часов в день. И эта проблема касается не только детей, те же правила применимы и к взрослым.
Использование капель или очков, фильтрующих синий свет, может помочь облегчить синдром «сухого глаза», который также вызывается тем, что человек меньше моргает при работе за компьютером. Также важны правильное освещение и качественный экран. «Дисплеи с подсветкой и нестабильным качеством изображения хуже», — добавляет Ерхотова.
Офтальмолог также указывает на необходимость профилактических осмотров — в идеале ближе к 40 годам. «Глаукома хорошо поддается лечению, если ее обнаружить на ранней стадии. Но часто человек приходит с остатками поля зрения — потому что глаза не болят, не горят, не ощущают никаких симптомов», — заключает она.
«Мы привыкли смотреть фильмы на мобильных телефонах или ноутбуках, играть в игры, рассматривать мелкие детали. Глаза устают быстрее, косоглазие может возникнуть раньше, добавляется сухость», — говорит врач клиники NeoVision.
По данным Института нарушения зрения, за последнее десятилетие число детей с близорукостью увеличилось с 88 000 до 108 000. «Это тревожный знак. Очевидно, это связано с тем, что дети проводят все больше времени с приборами, расположенными на близком расстоянии», — говорит Ерхотова. Кроме того, близорукость частично передается по наследству: если у ребенка один из родителей ей страдает, риск возрастает до 30%.
«Худшее, что можно сделать, — это позволить ребенку сидеть перед компьютером или мобильным телефоном в течение двух часов подряд, что обычно и происходит. Оптимальный вариант — сделать перерыв после 20-40 минут работы с экраном и посмотреть вдаль», — говорит врач. Она также рекомендует проводить на свежем воздухе не менее двух часов в день. И эта проблема касается не только детей, те же правила применимы и к взрослым.
Использование капель или очков, фильтрующих синий свет, может помочь облегчить синдром «сухого глаза», который также вызывается тем, что человек меньше моргает при работе за компьютером. Также важны правильное освещение и качественный экран. «Дисплеи с подсветкой и нестабильным качеством изображения хуже», — добавляет Ерхотова.
Офтальмолог также указывает на необходимость профилактических осмотров — в идеале ближе к 40 годам. «Глаукома хорошо поддается лечению, если ее обнаружить на ранней стадии. Но часто человек приходит с остатками поля зрения — потому что глаза не болят, не горят, не ощущают никаких симптомов», — заключает она.