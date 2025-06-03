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Всплеск суицида среди чешских подростков — кто виноват?
3 июня 2025
19:30
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Число самоубийств среди детей в Чешской Республике выросло. По данным полиции, если в позапрошлом году их было 38, то в прошлом году число выросло до 46. Тревожным является то, что еще сотни детей ежегодно совершают именно попытки самоубийства. Тысячи детей обращаются за помощью, потому что имеют суицидальные мысли или склонности.
В прошлом году в стране добровольно ушли из жизни 1547 человек, причем подавляющее большинство из них были мужчины. Однако 3% составляли лица в возрасте до 18 лет включительно. Пресс-секретарь полицейского президиума Ондрей Моравчик отметил, что на 100 тысяч детей это самый высокий показатель с 2011 года. «До этого мы использовали другой способ учета, и некоторые случаи не попадали в статистику», — пояснил он.
Затем он добавил, что индекс впервые превысил значение два. «Цифры теперь ясно показывают, что мы можем говорить не только о годовом, но и о долгосрочном росте числа самоубийств среди детей», — сказал он.
Гораздо чаще к самоубийству прибегают мальчики. В прошлом году их было 31, что составляет 67,4%. Самому младшему было всего десять лет. В долгосрочной перспективе доля мальчиков остается на уровне около 80%.
«Обычно речь идет о повешении или прыжке под поезд», — сказал пресс-секретарь. Рост наблюдается в возрастной категории от 13 до 14 лет, а также от 15 до 16 лет. «Это может быть связано с давлением, которому они подвергаются в обществе. В этот период они также проходят этап самоопределения, кроме того, испытывают стресс от окончания начальной школы и перехода в среднюю. Однако точные причины нам неизвестны, поскольку данных нет», — сообщил Моравчик.
В Чешской Республике также отсутствуют сводные данные о попытках самоубийств. «Однако мы можем говорить о сотнях», — констатировал пресс-секретарь. Его слова подтвердил бывший многолетний заведующий детской психиатрической клиники Факультетской больницы Мотол Йиржи Коутек, который по-прежнему работает здесь.
Это единственное самостоятельное клиническое учреждение такого рода в Чешской Республике, в нем 50 коек.
«Мы регистрируем рост числа попыток», — отметил он. Если еще в 2016 году в среднем регистрировалось 42 ребенка в год, то в настоящее время госпитализируется уже 140. «Рост связан с феноменом самоповреждения, это настоящая эпидемия. И здесь также играют свою роль социальные сети», — отметил врач.
По его словам, ситуация значительно ухудшилась во время пандемии, когда дети остались в изоляции, часто без контактов со сверстниками, не могли заниматься спортом, ходить в кружки и т. п. «Без сомнения, это было для них тяжелым бременем», — оценил он.
Затем он добавил, что индекс впервые превысил значение два. «Цифры теперь ясно показывают, что мы можем говорить не только о годовом, но и о долгосрочном росте числа самоубийств среди детей», — сказал он.
Гораздо чаще к самоубийству прибегают мальчики. В прошлом году их было 31, что составляет 67,4%. Самому младшему было всего десять лет. В долгосрочной перспективе доля мальчиков остается на уровне около 80%.
«Обычно речь идет о повешении или прыжке под поезд», — сказал пресс-секретарь. Рост наблюдается в возрастной категории от 13 до 14 лет, а также от 15 до 16 лет. «Это может быть связано с давлением, которому они подвергаются в обществе. В этот период они также проходят этап самоопределения, кроме того, испытывают стресс от окончания начальной школы и перехода в среднюю. Однако точные причины нам неизвестны, поскольку данных нет», — сообщил Моравчик.
В Чешской Республике также отсутствуют сводные данные о попытках самоубийств. «Однако мы можем говорить о сотнях», — констатировал пресс-секретарь. Его слова подтвердил бывший многолетний заведующий детской психиатрической клиники Факультетской больницы Мотол Йиржи Коутек, который по-прежнему работает здесь.
Это единственное самостоятельное клиническое учреждение такого рода в Чешской Республике, в нем 50 коек.
«Мы регистрируем рост числа попыток», — отметил он. Если еще в 2016 году в среднем регистрировалось 42 ребенка в год, то в настоящее время госпитализируется уже 140. «Рост связан с феноменом самоповреждения, это настоящая эпидемия. И здесь также играют свою роль социальные сети», — отметил врач.
По его словам, ситуация значительно ухудшилась во время пандемии, когда дети остались в изоляции, часто без контактов со сверстниками, не могли заниматься спортом, ходить в кружки и т. п. «Без сомнения, это было для них тяжелым бременем», — оценил он.
Статистика
- Общее число самоубийств среди детей (до 18 лет включительно) с 2011 года: 462
- число самоубийств за прошлый год: 1547, из них 1261 мужчин, 286 женщин, дети составили три процента
- дни, когда люди чаще всего совершали самоубийства: воскресенье (254), понедельник (237), вторник (229)
В то время как среди самоубийц преобладают мужчины, среди попыток — женщины. «Как правило, речь идет об отравлении лекарствами. Иногда это может быть импульсивное, необдуманное действие в момент, когда человек не видит другого выхода, а иногда — тщательно продуманный план. Нельзя обобщать», — сказал он.
Не стоит обобщать и причины, по которым люди пытаются покончить с жизнью. «Когда мы спрашиваем пациентов, они называют разное. Невротические семейные отношения, конфликты с родителями или сверстниками, а также проблемы в школе, издевательства или психические проблемы», — перечислил психиатр. Однако в большинстве случаев речь идет о сочетании различных факторов.
Иногда причиной самоубийств подростков становится ненависть к представителям ЛГБТ+. В начале 2014 года Филип Гавличе покончил с собой, потому что у него больше не было сил жить в гомофобном обществе. Это произошло всего за месяц до его 15-летия. В предсмертной записке он призвал свою семью работать над улучшением условий жизни для тех, кто отличается от других. Его тетя, Эстер Янечкова, связалась с Пражским прайдом. Через год была открыта служба онлайн-консультаций sbarvouven.cz. Мать Филипа, Сватава, является одним из наставников этой консультационной службы.
К таким же выводам пришла и руководительница электронной консультационной службы «Линия безопасности» Хана Пишова.
По словам Пишовой, в соцсетях молодые пользователи подвергаются постоянному сравнению, испытывают сильную критику, когда публикуют что-то о себе. Не в последнюю очередь регистрируется огромный рост самоповреждений, причем у все более молодых клиентов.
Линия безопасности — крупнейшая кризисная служба, ориентированная на детей, работает круглосуточно и бесплатно.
«В годовом исчислении цифры выросли на двадцать три процента. Это огромный скачок», — подчеркнула она.
Обычно к ним обращаются сами дети в возрасте от 14 до 17 лет, преимущественно девочки. По мнению эксперта, они не жаждут смерти, а хотят избавиться от страданий или трудностей. В данный момент они не видят другого выхода, кроме как уйти из жизни. Кстати, в прошлом году «Линия безопасности» зарегистрировала 392 попытки самоубийства.
«Нельзя ни в коем случае преуменьшать или недооценивать ситуацию, нужно как можно быстрее обратиться за помощью», — посоветовала она.
В экстренных случаях важно вызвать скорую помощь или обратиться в ближайшее психиатрическое отделение. «Врач затем принимает решение о госпитализации, либо пациент получает лекарства и контакты других специалистов, к которым можно обратиться. Если мы получаем сообщение или фотографию, жизнь человека находится в опасности, а мы не знаем, где он находится, то лучше обратиться в полицию. Она может его найти и спасти», — заключила она.