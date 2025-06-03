Всплеск суицида среди чешских подростков — кто виноват?

Новости и статьи 3 июня 2025 19:30 182

Число самоубийств среди детей в Чешской Республике выросло. По данным полиции, если в позапрошлом году их было 38, то в прошлом году число выросло до 46. Тревожным является то, что еще сотни детей ежегодно совершают именно попытки самоубийства. Тысячи детей обращаются за помощью, потому что имеют суицидальные мысли или склонности.