В Чехии не хватает женщин, готовых стать донорами яйцеклеток

Новости и статьи 6 июня 2025 16:30 437

Несмотря на то, что в последние годы Чехия сталкивается с очень низкой рождаемостью, есть пары, которые хотели бы иметь ребенка, но по разным причинам не могут. Они обращаются в репродуктивные клиники и нуждаются в здоровых яйцеклетках или сперматозоидах. Но тех очень мало.