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В Чехии не хватает женщин, готовых стать донорами яйцеклеток
6 июня 2025
16:30
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Несмотря на то, что в последние годы Чехия сталкивается с очень низкой рождаемостью, есть пары, которые хотели бы иметь ребенка, но по разным причинам не могут. Они обращаются в репродуктивные клиники и нуждаются в здоровых яйцеклетках или сперматозоидах. Но тех очень мало.
Донорство яйцеклеток и сперматозоидов — это процесс, при котором здоровые добровольцы дарят свои половые клетки, которые после сбора замораживаются (криоконсервируются), чтобы впоследствии их можно было использовать для искусственного оплодотворения.
Ежегодно яйцеклетки жертвуют около 5 000 женщин, и большинство из них — женщины с ПМЖ в Чешской Республике. Однако яйцеклеток и сперматозоидов по-прежнему не хватает.
По сути, приходится ждать. Клиники стараются подобрать женщину-донора, похожую на реципиентку по типу внешности, росту, цвету волос, цвету глаз, возможно, группе крови.
Ежегодно яйцеклетки жертвуют около 5 000 женщин, и большинство из них — женщины с ПМЖ в Чешской Республике. Однако яйцеклеток и сперматозоидов по-прежнему не хватает.
По сути, приходится ждать. Клиники стараются подобрать женщину-донора, похожую на реципиентку по типу внешности, росту, цвету волос, цвету глаз, возможно, группе крови.
Каждая пятая чешская пара сталкивается с бесплодием.
Кто может стать донором?
Процесс донорства яйцеклеток требует больших медицинских и временных затрат, чем донорство спермы, поскольку включает в себя несколько посещений. Яйцеклетки могут сдавать женщины в возрасте от 18 до 34 лет, однако после 30 лет биоматериал начинает терять генетическое качество.
Доноры должны пройти тщательное обследование, быть в хорошем состоянии здоровья и знать свой семейный анамнез. У них не должно быть ни слишком мало, ни слишком много собственных яйцеклеток. Яичники должны быть доступны для обследования, а сами доноры проходят очень тщательное генетическое тестирование.
После обследования следует примерно двухнедельный процесс гормональной стимуляции яичников и последующий забор яйцеклеток (ооцитов). Это проводится под общим наркозом и длится около 15 минут.
Это помогает женщинам с раком
В клиниках лечатся женщины с различными заболеваниями, будь то гинекологические онкологические болезни, эндометриоз или генетические аномалии. В результате этих заболеваний женщины лишаются возможности получить яйцеклетку из собственного яичника. Донорские являются для них последней возможностью завести собственного ребенка.
Для клиник было бы идеально иметь как минимум 25 доноров в год, однако в настоящее время такое количество недоступно. Частные центры ищут женщин с помощью различных рекламных акций и предложений.