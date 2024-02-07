Это удивляет: насколько подорожали все продукты питания по сравнению с 2020 годом
16 февраля 2024
16:30
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По сравнению с 2020 годом в январе этого года подорожали все продукты питания, отслеживаемые Чешским статистическим управлением (ČSÚ) в ежемесячных исследованиях. Цены на некоторые товары выросли даже на несколько десятков процентов. Больше всего подорожал сахар, который в январе этого года стоил почти в два раза дороже, чем четыре года назад, и пшеничная мука, цена на которую выросла на 72,88%. Напротив, 9 из 13 упомянутых товаров подешевели по сравнению с 2023 годом, причем самое значительное снижение составило 24,09% за упаковку из десяти яиц и 21,11% за килограмм сливочного масла. Согласно опубликованным сегодня данным Чешского статистического управления (ČSÚ), годовой рост потребительских цен значительно замедлился до 2,3% в январе с 6,9% в декабре. Таким образом, инфляция стала самой низкой с марта 2021 года.
|Продукты питания
|Неделя 3, январь 2024
|Неделя 2, январь 2023
|Неделя 2, январь 2022
|Неделя 2, январь 2021
|Неделя 3, январь 2020
|Разница 2024 2020
|Разница 2024 2021
|Разница 2024 2022
|Разница 2024 2023
|Свинина (1 кг)
|174,14
|169,11
|147,93
|148,86
|148,84
|17,00%
|16,98%
|17,72%
|2,97%
|Молоко (1 л)
|24,09
|27,19
|20,82
|19,9
|19,37
|24,37%
|21,06%
|15,71%
|-11,40%
|Сыр «Эйдам» (1 кг)
|183,57
|228,37
|183,3
|151,29
|148,06
|23,98%
|21,34%
|0,15%
|-19,62%
|Йогурт белый нежирный (150 г)
|11,56
|11,63
|9,91
|8,41
|9,07
|27,45%
|37,46%
|16,65%
|-0,60%
|Яйца (10 шт.)
|46,58
|61,36
|35,86
|32,09
|33,21
|40,26%
|45,15%
|29,89%
|-24,09%
|Масло (1 кг)
|208,02
|263,67
|214,95
|188,26
|193,52
|7,49%
|10,50%
|-3,22%
|-21,11%
|Мука пшеничная (1 кг)
|20,4
|24,17
|15,46
|12,51
|11,8
|72,88%
|63,07%
|31,95%
|-15,60%
|Хлеб с кмином (1 кг)
|38,74
|39,77
|30,34
|26,48
|25,63
|51,15%
|46,30%
|27,69%
|-2,59%
|Хлеб пшеничный (1 кг)
|67,64
|70,49
|54,89
|45,81
|47,89
|41,24%
|47,65%
|23,23%
|-4,04%
|Сахар (1 кг)
|29,9
|35,16
|18,59
|15,63
|15,1
|98,01%
|91,30%
|60,84%
|-14,96%
|Пиво светлое в бутылках (0,5 л)
|14,6
|13,76
|12,82
|12,88
|12,43
|17,46%
|13,35%
|13,88%
|6,10%
|Картошка (1 кг)
|27,7
|20,2
|18,43
|14,69
|20,45
|35,45%
|88,56%
|50,30%
|37,13%
|Яблоки (1 кг)
|37,15
|34,89
|35,65
|33,76
|32,83
|13,16%
|10,04%
|4,21 %
|6,48 %
По словам ČSÚ, данные ежемесячных наблюдений носят индикативный характер, собираются один раз на месте и не входят в расчет месячных потребительских цен.
Кроме того, в этом году по сравнению с 2020 годом хлеб с тмином подорожал на 51,15%, до 38,74 кроны, а белый пшеничный хлеб — на 41,24%, до 67,64 кроны за килограмм. За упаковку из десяти яиц люди платили примерно на 40,3% больше, что составило 46,58 кроны. Однако другие товары также стали дороже. Если в 2020 году килограмм картофеля стоил 20,45 кроны, то в январе этого года — уже 27,70 кроны, а цена 150-граммового стаканчика йогурта выросла с 9,07 кроны в прошлом году до 11,56 кроны, согласно данным ČSÚ. Килограмм сливочного масла подорожал на 7,49%, до 208,02 кроны, а литр молока — на 24,37%, до 24,09 кроны.
В январе этого года продукты питания также подорожали по сравнению с 2021 и 2022 годами. Исключение составляет килограмм сливочного масла, который подешевел на 3,22% по сравнению с январем 2022 года.
Рост потребительских цен в Чехии в годовом исчислении значительно замедлился, до 2,3% в январе с 6,9% в декабре. Это самый низкий уровень инфляции с марта 2021 года, сообщает ČSÚ, однако цены на большинство товаров снизились по сравнению с январем 2023 года. Кроме яиц и сливочного масла, килограмм сыра «Эйдам» подешевел на 19,62%, до 183,57 чешской кроны, а килограмм пшеничной муки — на 15,6%, до 20,40 кроны. Четыре товара, напротив, подорожали по сравнению с прошлым годом. Больше всего подорожал килограмм картофеля — на 37,13%, до 27,70 кроны. Цена бутылочного пива и килограмма яблок также выросла примерно на 6%. Килограмм свинины подорожал почти на 3%, то есть до 174,14 кроны.
Сегодняшние данные ČSÚ показывают, что, например, цены на муку в январе еще больше снизились в годовом исчислении: с 19,7% в декабре до 23,6% в январе, на мясо — с 3 до 6,6%, на йогурт — с 1,4 до 7,6%. Сыр и творог в январе также значительно подешевели по сравнению с декабрем — на 9,7%, а цена на сахар снизилась на 21,9%. Цены на фрукты уменьшились на 1,1% в годовом исчислении против декабрьского роста на 5,8%, а рост цен на овощи замедлился с 18,7 до 13,3%. Цены на спиртные напитки в январе выросли на 3,4% в годовом исчислении, на вино — на 5%, на пиво — на 4%.
В начале этого года продовольственные товары были переведены на более низкую ставку НДС в 12%. Напротив, большинство напитков перешли на стандартную ставку НДС в 21%.
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