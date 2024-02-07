Это удивляет: насколько подорожали все продукты питания по сравнению с 2020 годом

Продукты питания Неделя 3, январь 2024 Неделя 2, январь 2023 Неделя 2, январь 2022 Неделя 2, январь 2021 Неделя 3, январь 2020 Разница 2024 2020 Разница 2024 2021 Разница 2024 2022 Разница 2024 2023 Свинина (1 кг) 174,14 169,11 147,93 148,86 148,84 17,00% 16,98% 17,72% 2,97% Молоко (1 л) 24,09 27,19 20,82 19,9 19,37 24,37% 21,06% 15,71% -11,40% Сыр «Эйдам» (1 кг) 183,57 228,37 183,3 151,29 148,06 23,98% 21,34% 0,15% -19,62% Йогурт белый нежирный (150 г) 11,56 11,63 9,91 8,41 9,07 27,45% 37,46% 16,65% -0,60% Яйца (10 шт.) 46,58 61,36 35,86 32,09 33,21 40,26% 45,15% 29,89% -24,09% Масло (1 кг) 208,02 263,67 214,95 188,26 193,52 7,49% 10,50% -3,22% -21,11% Мука пшеничная (1 кг) 20,4 24,17 15,46 12,51 11,8 72,88% 63,07% 31,95% -15,60% Хлеб с кмином (1 кг) 38,74 39,77 30,34 26,48 25,63 51,15% 46,30% 27,69% -2,59% Хлеб пшеничный (1 кг) 67,64 70,49 54,89 45,81 47,89 41,24% 47,65% 23,23% -4,04% Сахар (1 кг) 29,9 35,16 18,59 15,63 15,1 98,01% 91,30% 60,84% -14,96% Пиво светлое в бутылках (0,5 л) 14,6 13,76 12,82 12,88 12,43 17,46% 13,35% 13,88% 6,10% Картошка (1 кг) 27,7 20,2 18,43 14,69 20,45 35,45% 88,56% 50,30% 37,13% Яблоки (1 кг) 37,15 34,89 35,65 33,76 32,83 13,16% 10,04% 4,21 % 6,48 %

Динамика цен на отдельные продукты питания в период с 2020 по 2024 год (цены в чешских кронах):По словам ČSÚ, данные ежемесячных наблюдений носят индикативный характер, собираются один раз на месте и не входят в расчет месячных потребительских цен.Кроме того, в этом году по сравнению с 2020 годом хлеб с тмином подорожал на 51,15%, до 38,74 кроны, а белый пшеничный хлеб — на 41,24%, до 67,64 кроны за килограмм. За упаковку из десяти яиц люди платили примерно на 40,3% больше, что составило 46,58 кроны. Однако другие товары также стали дороже. Если в 2020 году килограмм картофеля стоил 20,45 кроны, то в январе этого года — уже 27,70 кроны, а цена 150-граммового стаканчика йогурта выросла с 9,07 кроны в прошлом году до 11,56 кроны, согласно данным ČSÚ. Килограмм сливочного масла подорожал на 7,49%, до 208,02 кроны, а литр молока — на 24,37%, до 24,09 кроны.В январе этого года продукты питания также подорожали по сравнению с 2021 и 2022 годами. Исключение составляет килограмм сливочного масла, который подешевел на 3,22% по сравнению с январем 2022 года.Рост потребительских цен в Чехии в годовом исчислении значительно замедлился, до 2,3% в январе с 6,9% в декабре. Это самый низкий уровень инфляции с марта 2021 года, сообщает ČSÚ, однако цены на большинство товаров снизились по сравнению с январем 2023 года. Кроме яиц и сливочного масла, килограмм сыра «Эйдам» подешевел на 19,62%, до 183,57 чешской кроны, а килограмм пшеничной муки — на 15,6%, до 20,40 кроны. Четыре товара, напротив, подорожали по сравнению с прошлым годом. Больше всего подорожал килограмм картофеля — на 37,13%, до 27,70 кроны. Цена бутылочного пива и килограмма яблок также выросла примерно на 6%. Килограмм свинины подорожал почти на 3%, то есть до 174,14 кроны.Сегодняшние данные ČSÚ показывают, что, например, цены на муку в январе еще больше снизились в годовом исчислении: с 19,7% в декабре до 23,6% в январе, на мясо — с 3 до 6,6%, на йогурт — с 1,4 до 7,6%. Сыр и творог в январе также значительно подешевели по сравнению с декабрем — на 9,7%, а цена на сахар снизилась на 21,9%. Цены на фрукты уменьшились на 1,1% в годовом исчислении против декабрьского роста на 5,8%, а рост цен на овощи замедлился с 18,7 до 13,3%. Цены на спиртные напитки в январе выросли на 3,4% в годовом исчислении, на вино — на 5%, на пиво — на 4%.В начале этого года продовольственные товары были переведены на более низкую ставку НДС в 12%. Напротив, большинство напитков перешли на стандартную ставку НДС в 21%.