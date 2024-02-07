Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > ЖУРНАЛ > ЕДА

Это удивляет: насколько подорожали все продукты питания по сравнению с 2020 годом

Анастасия Князева
16 февраля 2024
16:30
403
По сравнению с 2020 годом в январе этого года подорожали все продукты питания, отслеживаемые Чешским статистическим управлением (ČSÚ) в ежемесячных исследованиях. Цены на некоторые товары выросли даже на несколько десятков процентов. Больше всего подорожал сахар, который в январе этого года стоил почти в два раза дороже, чем четыре года назад, и пшеничная мука, цена на которую выросла на 72,88%. Напротив, 9 из 13 упомянутых товаров подешевели по сравнению с 2023 годом, причем самое значительное снижение составило 24,09% за упаковку из десяти яиц и 21,11% за килограмм сливочного масла. Согласно опубликованным сегодня данным Чешского статистического управления (ČSÚ), годовой рост потребительских цен значительно замедлился до 2,3% в январе с 6,9% в декабре. Таким образом, инфляция стала самой низкой с марта 2021 года.
Динамика цен на отдельные продукты питания в период с 2020 по 2024 год (цены в чешских кронах):
Продукты питания Неделя 3, январь 2024 Неделя 2, январь 2023 Неделя 2, январь 2022 Неделя 2, январь 2021 Неделя 3, январь 2020 Разница 2024  2020 Разница 2024  2021 Разница 2024  2022 Разница 2024  2023
Свинина (1 кг) 174,14 169,11 147,93 148,86 148,84 17,00% 16,98% 17,72% 2,97%
Молоко  (1 л) 24,09 27,19 20,82 19,9 19,37 24,37% 21,06% 15,71% -11,40%
Сыр «Эйдам» (1 кг) 183,57 228,37 183,3 151,29 148,06 23,98% 21,34% 0,15% -19,62%
Йогурт белый нежирный (150 г) 11,56 11,63 9,91 8,41 9,07 27,45% 37,46% 16,65% -0,60%
Яйца (10 шт.) 46,58 61,36 35,86 32,09 33,21 40,26% 45,15% 29,89% -24,09%
Масло (1 кг) 208,02 263,67 214,95 188,26 193,52 7,49% 10,50% -3,22% -21,11%
Мука пшеничная (1 кг) 20,4 24,17 15,46 12,51 11,8 72,88% 63,07% 31,95% -15,60%
Хлеб с кмином (1 кг) 38,74 39,77 30,34 26,48 25,63 51,15% 46,30% 27,69% -2,59%
Хлеб пшеничный (1 кг) 67,64 70,49 54,89 45,81 47,89 41,24% 47,65% 23,23% -4,04%
Сахар (1 кг) 29,9 35,16 18,59 15,63 15,1 98,01% 91,30% 60,84% -14,96%
Пиво светлое в бутылках (0,5 л) 14,6 13,76 12,82 12,88 12,43 17,46% 13,35% 13,88% 6,10%
Картошка (1 кг) 27,7 20,2 18,43 14,69 20,45 35,45% 88,56% 50,30% 37,13%
Яблоки (1 кг) 37,15 34,89 35,65 33,76 32,83 13,16% 10,04% 4,21 % 6,48 %

По словам ČSÚ, данные ежемесячных наблюдений носят индикативный характер, собираются один раз на месте и не входят в расчет месячных потребительских цен.
 
Кроме того, в этом году по сравнению с 2020 годом хлеб с тмином подорожал на 51,15%, до 38,74 кроны, а белый пшеничный хлеб — на 41,24%, до 67,64 кроны за килограмм. За упаковку из десяти яиц люди платили примерно на 40,3% больше, что составило 46,58 кроны. Однако другие товары также стали дороже. Если в 2020 году килограмм картофеля стоил 20,45 кроны, то в январе этого года — уже 27,70 кроны, а цена 150-граммового стаканчика йогурта выросла с 9,07 кроны в прошлом году до 11,56 кроны, согласно данным ČSÚ. Килограмм сливочного масла подорожал на 7,49%, до 208,02 кроны, а литр молока — на 24,37%, до 24,09 кроны.
 
В январе этого года продукты питания также подорожали по сравнению с 2021 и 2022 годами. Исключение составляет килограмм сливочного масла, который подешевел на 3,22% по сравнению с январем 2022 года.
 
Рост потребительских цен в Чехии в годовом исчислении значительно замедлился, до 2,3% в январе с 6,9% в декабре. Это самый низкий уровень инфляции с марта 2021 года, сообщает ČSÚ, однако цены на большинство товаров снизились по сравнению с январем 2023 года. Кроме яиц и сливочного масла, килограмм сыра «Эйдам» подешевел на 19,62%, до 183,57 чешской кроны, а килограмм пшеничной муки — на 15,6%, до 20,40 кроны. Четыре товара, напротив, подорожали по сравнению с прошлым годом. Больше всего подорожал килограмм картофеля — на 37,13%, до 27,70 кроны. Цена бутылочного пива и килограмма яблок также выросла примерно на 6%. Килограмм свинины подорожал почти на 3%, то есть до 174,14 кроны.
 
Сегодняшние данные ČSÚ показывают, что, например, цены на муку в январе еще больше снизились в годовом исчислении: с 19,7% в декабре до 23,6% в январе, на мясо — с 3 до 6,6%, на йогурт — с 1,4 до 7,6%. Сыр и творог в январе также значительно подешевели по сравнению с декабрем — на 9,7%, а цена на сахар снизилась на 21,9%. Цены на фрукты уменьшились на 1,1% в годовом исчислении против декабрьского роста на 5,8%, а рост цен на овощи замедлился с 18,7 до 13,3%. Цены на спиртные напитки в январе выросли на 3,4% в годовом исчислении, на вино — на 5%, на пиво — на 4%.
 
В начале этого года продовольственные товары были переведены на более низкую ставку НДС в 12%. Напротив, большинство напитков перешли на стандартную ставку НДС в 21%.
деньги еда Чехия магазины

Комментарии:
Новые снизу Новые сверху
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
18:00
16 ФЕВРАЛЯ 2024
170
ТЕХНОЛОГИИ
ЧТО СЕЙЧАС ВЫГОДНЕЕ БРАТЬ — НОВОЕ ИЛИ ПОДЕРЖАННОЕ АВТО В ЧЕХИИ?
Цена на новые автомобили у дилеров за последний год выросла на 5-15% в зависимости от модели. Таким образом, рост цен превысил инфляцию, которая в январе достигла 2,3 %, в то время как в прошлом...
18:00
15 ФЕВРАЛЯ 2024
410
ТЕХНОЛОГИИ
НОВАЯ ФУНКЦИЯ CHATGPT — ЧАТ-БОТ СМОЖЕТ ЗАПОМИНАТЬ ИНФОРМАЦИЮ О ПОЛЬЗОВАТЕЛЯХ
Чат-бот ChatGPT от OpenAI сможет запоминать некоторую информацию о своих пользователях. OpenAI тестирует функцию, при которой пользователи могут попросить его сохранить определенную информацию, и в...
16:30
15 ФЕВРАЛЯ 2024
467
ТЕХНОЛОГИИ
ДОВЕРЕННОСТИ В ЧЕХИИ МОЖНО БУДЕТ ПОКАЗЫВАТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ. ЧТО СТАНЕТ С БУМАЖНЫМИ?
При общении с органами власти, скорее всего, можно будет использовать доверенности в цифровом виде. Правительство одобрило законопроект о создании Регистра представителей, который будет управлять...
13:30
15 ФЕВРАЛЯ 2024
501
ЗДОРОВЬЕ
ЧИСЛО СЛУЧАЕВ КОКЛЮША В ЧЕХИИ РАСТЕТ, В ГОД МОЖЕТ БЫТЬ И 4000 СЛУЧАЕВ
По данным Государственного института здравоохранения (SZÚ), в Чехии значительно увеличивается число случаев коклюша: с начала года врачи зафиксировали почти 700 случаев, а на прошлой неделе — 188....
21:00
14 ФЕВРАЛЯ 2024
938
ЗДОРОВЬЕ
СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ БУДУТ ОПЛАЧИВАТЬ ДЕТСКИЕ СПОРТИВНЫЕ СЕКЦИИ, ЛАГЕРЯ И ВЫЕЗДНЫЕ ШКОЛЫ
Спортивные секции и детские курсы стоят немалых денег. Причем даже если эти занятия организуют школы или спортивные клубы. Например, в случае с катанием на лыжах. У родителей часто не хватает...
19:30
14 ФЕВРАЛЯ 2024
829
ЗДОРОВЬЕ
ЗА ЧТО В ЧЕХИИ ВАМ МОГУТ СОКРАТИТЬ БОЛЬНИЧНЫЙ?
Оплата больничного листа — довольно распространенное пособие, известное большинству работников и тем владельцам бизнеса, которые добровольно его оформляют. Он служит для обеспечения финансовой...
16:00
11 ФЕВРАЛЯ 2024
455
ТЕХНОЛОГИИ
В НАЧАЛЕ ГОДА В ЧЕХИИ УВЕЛИЧИЛОСЬ КОЛИЧЕСТВО КИБЕРИНЦИДЕНТОВ
По данным Национального управления кибер- и информационной безопасности (NÚKIB), количество киберинцидентов в Чешской Республике в январе немного увеличилось по сравнению с декабрем прошлого года....
10:30
10 ФЕВРАЛЯ 2024
1865
КУЛЬТУРА
КУПИТЬ, НО НЕ ЧИТАТЬ: ПОЧЕМУ ЧЕХИ ТЕРЯЮТ ИНТЕРЕС К ЧТЕНИЮ КНИГ?
Впервые в современной истории средний чех читает менее 10 книг в год. Парадоксально, но люди покупают больше книг, чем раньше. Но они их не читают. В эпоху интернета мало кто может удержать...
21:00
9 ФЕВРАЛЯ 2024
845
ДОМ И СЕМЬЯ
КАК РАСПОЗНАТЬ СКРЫТОЕ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ? СОВЕТЫ ЧЕШСКИХ ЭКСПЕРТОВ
При слове «домашнее насилие» большинство людей, вероятно, вспоминают о синяках по всему телу, на лице или кровоподтеках, но это не единственные признаки домашнего насилия. Домашнее насилие может...
18:00
9 ФЕВРАЛЯ 2024
1470
ЗДОРОВЬЕ
«ЧЕРНЫЙ КАШЕЛЬ» РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПО ЧЕХИИ. РАСТЕТ ЧИСЛО СЛУЧАЕВ КОКЛЮША В ВЫСОЧИНЕ
Региональная гигиеническая станция края Высочина (KHSV) в последние недели регистрирует все больше случаев заболевания коклюшем. Только в январе число случаев превысило половину годового показателя...
16:30
9 ФЕВРАЛЯ 2024
716
ЗДОРОВЬЕ
СУТКАМИ НА РАБОТЕ? БОЛЬНИЦЫ ТРЕБУЮТ ОТ ЧЕШСКИХ ВРАЧЕЙ БОЛЬШЕ СВЕРХУРОЧНЫХ
Новый год, новый трудовой кодекс. После месячного перерыва врачи, представители министерств, профсоюзов и больниц снова встретились, чтобы договориться об изменениях условий труда в больницах и...
20:30
8 ФЕВРАЛЯ 2024
1187
ТЕХНОЛОГИИ
2023 ГОД ВОЙДЕТ В ИСТОРИЮ. ВАМ НЕ ПОКАЗАЛОСЬ — ТЕМПЕРАТУРА РАСТЕТ
Кроме того, январь этого года стал самым теплым в истории со средней температурой 13,14 градуса, пополнив череду рекордно теплых месяцев.
09:30
8 ФЕВРАЛЯ 2024
774
ЗДОРОВЬЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕХИИ ВРЕМЕННО ВКЛЮЧИТ HHC В СПИСОК ВЕЩЕСТВ, ВЫЗЫВАЮЩИХ ЗАВИСИМОСТЬ
Правительство Чехии временно включит вещество HHC и аналогичные продукты в список веществ, вызывающих зависимость, заявил министр здравоохранения Властимил Валек (TOP 09) после заседания...
16:30
7 ФЕВРАЛЯ 2024
957
ТЕХНОЛОГИИ
СО СКЛОНА СНЕЖКИ СОРВАЛАСЬ ЖЕНЩИНА. ГРУППА ТУРИСТОВ ИГНОРИРОВАЛА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Чешская туристка сорвалась с Юбилейного маршрута на склонах Снежки на польской стороне горы, но осталась невредимой. Марек Фрыш, пресс-секретарь Чешской горной службы (HS), сообщил ČTK, что она шла...
15:00
7 ФЕВРАЛЯ 2024
939
ТЕХНОЛОГИИ
ЧЕШСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ ПЕРЕЖИЛА ОДИН ИЗ ХУДШИХ ГОДОВ ЗА ПОСЛЕДНЕЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ
Снижение объемов строительства в 2023 году на 2,6% в годовом исчислении, о котором во вторник сообщило Чешское статистическое управление, отражает состояние чешской экономики в целом....