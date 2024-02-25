Бабиш усомнился в качестве продуктов питания из Украины
6 марта 2024
15:00
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Председатель оппозиционного движения ANO Андрей Бабиш поставил вчера в Палате депутатов под сомнение качество сельскохозяйственных товаров и продуктов питания, импортируемых из Украины, ссылаясь на публикации в СМИ. Министр сельского хозяйства Марек Выборный (KDU-ČSL) возразил против его заявления, заявив, что лидер ANO распространяет дезинформацию. Однако Бабиш настаивал, что говорит правду, и обвинил во лжи Выборныго, который после этого покинул нижнюю палату парламента. Депутаты провели около четырех часов, обсуждая изменения в повестке дня.
Бабиш сосредоточился на случаях «отравленного» украинского зерна и куриного мяса. Он также упомянул случаи из Польши и Словакии и раскритиковал поддержку Чехии продления соглашения ЕС о беспошлинной торговле с Украиной. «Потому что, конечно, мы сделаем все для Украины и особенно для нашего правительства, которое больше проукраинское, чем прочешское», — сказал Бабиш, который стоит за холдингом Agrofert, занимающимся сельским хозяйством и переработкой продуктов питания.
«Это на самом деле была одна дезинформация за другой... Боюсь, что он здесь действительно король дезинформации», — оценил Выборный выступление Бабиша. По словам министра, председатель ANO цитировал «сомнительную прессу» и «исподтишка и подсознательно нападал на украинских друзей, которые сопротивляются агрессии путинской России». Выборный также подчеркнул, что Чехия согласилась на продолжение действия соглашения о беспошлинных торговых отношениях, поскольку оно содержит изменения некоторых условий.
Министр сельского хозяйства сообщил, что за последнее время инспекторы проверили 57 образцов продовольственного зерна из Украины, и все они прошли проверку. Из 39 образцов измельченных зерновых продуктов, по его словам, один не прошел проверку. В случае с куриным мясом инспекторы обнаружили сальмонеллу в восьми из более чем 70 образцов, что, по его словам, является нормальным соотношением. Из 146 проб кормового зерна, по словам министра, пять не прошли проверку, две из них были из Украины. В случае с подсолнечником инспекторы зафиксировали одно обнаружение регулятора роста, сказал он.
«Вы лгали, как премьер-министр Петр Фиала (ODS)», — ответил Бабиш. В отличие от Польши, Венгрии и Словакии, Чехия ничего не предпринимает против импорта украинских товаров. «Министр — учитель по профессии, и он читает мне лекцию», — сказал лидер ANO. «То, что я здесь сказал, — правда», — добавил он.
Оппозиционные депутаты, особенно от движения ANO, предложили внести в повестку дня десятки новых вопросов, которые они также попросили обсудить в приоритетном порядке. Председатель TOP 09 Ян Якоб наложил вето на эти предложения от имени пяти клубов коалиции, поэтому депутаты не стали голосовать. Палата вновь отклонила просьбу Яна Рихтера (ANO) о том, чтобы депутаты рассмотрели вопрос о создании комиссии по расследованию трагической прошлогодней стрельбы на философском факультете Карлова университета. Предложение о создании комиссии включено в повестку дня, но депутаты никак до него не дойдут.
«Это на самом деле была одна дезинформация за другой... Боюсь, что он здесь действительно король дезинформации», — оценил Выборный выступление Бабиша. По словам министра, председатель ANO цитировал «сомнительную прессу» и «исподтишка и подсознательно нападал на украинских друзей, которые сопротивляются агрессии путинской России». Выборный также подчеркнул, что Чехия согласилась на продолжение действия соглашения о беспошлинных торговых отношениях, поскольку оно содержит изменения некоторых условий.
Министр сельского хозяйства сообщил, что за последнее время инспекторы проверили 57 образцов продовольственного зерна из Украины, и все они прошли проверку. Из 39 образцов измельченных зерновых продуктов, по его словам, один не прошел проверку. В случае с куриным мясом инспекторы обнаружили сальмонеллу в восьми из более чем 70 образцов, что, по его словам, является нормальным соотношением. Из 146 проб кормового зерна, по словам министра, пять не прошли проверку, две из них были из Украины. В случае с подсолнечником инспекторы зафиксировали одно обнаружение регулятора роста, сказал он.
«Вы лгали, как премьер-министр Петр Фиала (ODS)», — ответил Бабиш. В отличие от Польши, Венгрии и Словакии, Чехия ничего не предпринимает против импорта украинских товаров. «Министр — учитель по профессии, и он читает мне лекцию», — сказал лидер ANO. «То, что я здесь сказал, — правда», — добавил он.
Оппозиционные депутаты, особенно от движения ANO, предложили внести в повестку дня десятки новых вопросов, которые они также попросили обсудить в приоритетном порядке. Председатель TOP 09 Ян Якоб наложил вето на эти предложения от имени пяти клубов коалиции, поэтому депутаты не стали голосовать. Палата вновь отклонила просьбу Яна Рихтера (ANO) о том, чтобы депутаты рассмотрели вопрос о создании комиссии по расследованию трагической прошлогодней стрельбы на философском факультете Карлова университета. Предложение о создании комиссии включено в повестку дня, но депутаты никак до него не дойдут.
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