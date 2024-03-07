Этим утром не работали все заведения McDonald’s в Чехии

«Мы зарегистрировали перебои в работе информационных систем в Чехии и Словакии, но пока не знаем конкретных причин. Мы приносим извинения клиентам за возникшие сложности», — сказала пресс-секретарь.





В Чехии McDonald’s управляет сетью из более чем 120 франчайзинговых заведений в сотрудничестве с 24 партнерами. В прошлом году их посетили 50,5 миллиона клиентов, что на 3,5 миллиона больше, чем в прошлом году. В прошлом году в чешской сети работало 8 000 человек.



О проблемах также сообщили заведения в Японии, Гонконге и Новой Зеландии, сообщают СМИ. В некоторых местах невозможно сделать заказ через мобильное приложение, а в других не работают пункты самообслуживания.



Агентство Reuters сообщило, что многие рестораны в Японии даже не принимают заказы, сделанные лично у стойки. «В данный момент у нас произошел сбой в системе. Мы приносим извинения за возможные неудобства», — заявила компания McDonald’s Holdings Company (Япония). По данным веб-сайта McDonald’s, в Японии насчитывается около 3 000 ресторанов.



Новозеландская газета NZ Herald, ссылаясь на сотрудников американской сети в Окленде, написала, что McDonald’s не мог никого обслужить из-за сбоя в системе. Аналогичная ситуация сложилась и в ресторанах Австралии, сообщают местные СМИ. В Гонконге ситуация несколько иная. Хотя онлайн-заказы сделать нельзя, сеть ресторанов может обслуживать клиентов хотя бы у стойки.





McDonald’s имеет более 38 000 заведений по всему миру в более чем 100 странах. Около 93% ресторанов управляются независимыми предпринимателями, которые получают лицензию и поддержку компании.