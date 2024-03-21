Чехи потребляют столько же продуктов, сколько в 1950 году, но едят больше мяса и меньше картофеля

Среднее потребление продуктов питания в Чехии в период с 1950 по 2022 год составляло 750 килограммов на душу населения в год, включая продовольственные потери и отходы. В большинстве лет оно колебалось между 700 и 800 килограммами. «Менее 700 килограммов на душу населения потреблялось в 1959, 1961, 1962 и 1965 годах. Порог потребления в 800 килограммов был превышен только три раза — в 1989, 2020 и 2021 годах», — рассказала журналу ČSÚ Рената Водичкова, руководитель Департамента статистики сельского и лесного хозяйства. Рекорд потребления продуктов питания был достигнут в 2021 году, когда он составил 825 килограммов на душу населения.



На потребление повлияли изменения в обществе и экономический кризис. По словам Водичковой, самый низкий уровень потребления продуктов питания на душу населения в конце 1950-х — начале 1960-х годов пришелся на период после окончания принудительной национализации сельского хозяйства. Последующий рост производства сменился дальнейшим спадом после окончания коммунистического тоталитаризма. По данным ČSÚ, в период с 1989 по 1995 год потребление продуктов питания сократилось на 90 килограммов, поскольку после отмены отрицательного налога с продаж или введения налога на добавленную стоимость продукты значительно подорожали. Дальнейшее падение на десятки килограммов произошло во время экономического кризиса с 2009 по 2012 год и в 2022 году, когда реальная заработная плата упала, а продукты питания подорожали.



Хотя общее потребление оставалось в основном на одном уровне на протяжении десятилетий, интерес чехов к отдельным продуктам значительно менялся. Например, потребление мяса выросло с 48,6 килограмма на душу населения в 1950 году до 82,9 ктлограмма в 2022 году. Изменились и предпочтения людей. Если свинина по-прежнему занимает лидирующие позиции, неизменно составляя более половины потребления мяса, то интерес к говядине снизился. Более 70 лет назад на нее приходилась почти треть потребления мяса, тогда как сейчас — лишь десятая часть. Напротив, доля птицы в потреблении выросла с 5 до 33,9%.



Потребление алкоголя с 1950 года выросло более чем наполовину и достигло 169,5 литра на душу населения в год. Наибольшая доля потребления приходится на пиво — более 140 литров. Потребление вина за последние десятилетия значительно выросло — на 243,4% — и составило около 20 литров на душу населения. Для пива рост составил 44%. Пик общего потребления алкоголя пришелся на период с 1995 по 2008 год, когда оно достигло 180 литров на человека в год.



Напротив, статистики зафиксировали значительное снижение потребления, например, хлеба, молока и картофеля. Если в 1950 году каждый житель Чехии потреблял в среднем более 87 килограммов хлеба в год, то в 2022 году — лишь около 39 килограммов. Потребление питьевого молока также сократилось за этот период почти на две трети, до 59,5 килограмма в год. При этом потребление сыра, творога и йогурта за последние десятилетия выросло в несколько раз.



Потребление картофеля также значительно снизилось. С 1950 по 2022 год оно сократилось более чем в два раза — со 145,9 килограмма в год до 69,2 килограмма. «Структура употребления продуктов питания в 1950-1960-е годы характеризуется избыточным потреблением картофеля и мукомольных круп, а также большим количеством овощей. Продукты животного происхождения вносили меньший вклад в уровень потребления, чем в последующие десятилетия», — сказала Водичкова.



По ее словам, доля продуктов животного происхождения была самой высокой в 1980-х годах. В последнее время уровень потребления продуктов растительного происхождения снова вырос, в основном за счет фруктов и овощей.