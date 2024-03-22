Цена какао уже удвоилась в этом году, а шоколад будет расти в цене, говорят аналитики

«Цена на какао начала расти в начале прошлого года. Она прошла период от цен около 2 000 долларов за тонну до нынешних 8 000 долларов за тонну. Рост цен в этот период выше, чем на оливковое масло или апельсиновый концентрат, на которые уже наблюдается рост розничных цен», — говорит аналитик XTB Йиржи Тылечек.



Мировые поставки этого товара зависят от стран африканского Сахеля, то есть Северной Африки на южной окраине Сахары. На сравнительно небольшой регион в Западной Африке приходится три четверти мирового производства. Угрозой для такого концентрированного производства является плохая погода и неурожай, что и произошло в данном случае, отметил Тылечек.



Уже второй год подряд Сахель страдает от климатического феномена Эль-Ниньо. Самой большой проблемой стало нарушение сезонности выпадения осадков. Вот уже два вегетационных сезона засуха поражает урожай, сначала во время созревания стручков какао, а затем плохие урожаи смываются волной дождей, которые приносят болезни на какао-деревья и обесценивают продукцию. Поставки какао из Кот-д’Ивуара, крупнейшего в мире производителя, сократились на 30% по сравнению с прошлым годом и уже были ниже, чем в предыдущие годы.



Крупные пищевые компании закупают сырье для производства своей продукции заблаговременно и поддерживают запасы. Это один из факторов, объясняющих все еще относительно благоприятные цены на какао-продукты в сетях супермаркетов. Однако, по мнению Тилечека, это не может продолжаться долго, и рост цен может быть еще более резким. Уже сейчас оптовые закупки какао по высоким ценам начинают отражаться на розничных ценах.



Производители какао могут переложить высокие цены на потребителей или сократить объем продукции, сохранив цены. Другой вариант — сократить объем какао-компонента, а продукты на основе сахара или другого более дешевого сырья могут оказаться в центре внимания маркетинговых кампаний. «Чем выше содержание какао, тем выше риск существенного повышения цен, на ситуацию также будет влиять динамика цен на другое сырье или издержки производителей, но рост цен на какао настолько экстремален, что существенное повышение цен не за горами», — отметил Тилечек.



Мартин Хуг, финансовый директор швейцарской шоколадной компании Lindt & Sprüngli, сказал Bloomberg, что сейчас трудно предсказать развитие цен на какао, но компания старается максимально контролировать поставки какао, необходимого для производства. «Мы стараемся изо всех сил», — сказал Хуг.