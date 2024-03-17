В этом году набор ингредиентов для пасхальной выпечки стоит дешевле, чем в прошлом
26 марта 2024
18:00
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В этом году, согласно анализу компании Česká distribuční, ингредиенты для пасхальной выпечки можно купить примерно на 18% дешевле, чем в прошлом году. Упаковка из девяти основных продуктов стоит 154,79 кроны, в то время как в прошлом году она стоила 188,25 кроны. Больше всего подешевел десяток яиц — на 35%, до 28,82 кроны. По сравнению с прошлым годом чехи значительно сэкономят и на литре молока, который в настоящее время можно купить за 15,02 кроны, что на 30% меньше. Анализ, предоставленный ČTK компанией Česká distribuční, основан на рекламных буклетах семи крупнейших розничных сетей в Чешской Республике.
«Пасху можно считать первым временем в году, когда возрастает интерес потребителей к покупке определенных товаров, особенно ингредиентов для выпечки», — сказал Ярослав Станек, менеджер по маркетингу и коммуникациям компании Česká distribuční. «Из всех исследуемых товаров дороже стало только сливочное масло, но это всего лишь одна крона за штуку», — добавил он. Согласно анализу, пачка сливочного масла в рамках промоакций этого года будет стоить 44,10 кроны.
Кроме яиц и молока, значительное снижение цены наблюдается и на килограмм пшеничной муки грубого помола. Если на прошлую Пасху ее покупали за 20,23 кроны, то в этом году она стоит 14,80 кроны. Килограмм сахарной манки подешевел на 17% — до 20,65 кроны, а пакетик ванильного сахара — на 12%, до 2,62 кроны, говорится далее в анализе.
Таким образом, исходя из цен на отдельные продукты, приготовление пасхального «барашка» в этом году обойдется в 49,65 кроны, что на 16% меньше, чем в 2023 году. В случае с пасхальным куличом упаковка сырья стоит на 15% меньше, то есть 67,99 кроны.
Кроме яиц и молока, значительное снижение цены наблюдается и на килограмм пшеничной муки грубого помола. Если на прошлую Пасху ее покупали за 20,23 кроны, то в этом году она стоит 14,80 кроны. Килограмм сахарной манки подешевел на 17% — до 20,65 кроны, а пакетик ванильного сахара — на 12%, до 2,62 кроны, говорится далее в анализе.
Таким образом, исходя из цен на отдельные продукты, приготовление пасхального «барашка» в этом году обойдется в 49,65 кроны, что на 16% меньше, чем в 2023 году. В случае с пасхальным куличом упаковка сырья стоит на 15% меньше, то есть 67,99 кроны.
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