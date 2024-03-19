Яйца на Пасху подешевеют. Чешских яиц продадут больше, несмотря на массовое истребление птиц

В Чешской Республике с начала года Государственное ветеринарное управление (SVS) подтвердило пять вспышек высокопатогенного птичьего гриппа в коммерческих хозяйствах, но они не были связаны с производством яиц несушками. На эту Пасху нет риска нехватки яиц, как в прошлом году, когда SVS зарегистрировала 23 вспышки, причем наибольшая смертность была зафиксирована в деревне Брод-над-Тихоу Таховского района. В связи с этим в начале прошлого года там было предписано уничтожить около 750 000 кур-несушек, что составляло около 15% всех кур-несушек в коммерческих хозяйствах.



Цены на яйца в этом году также стали лучше, чем в прошлом. По данным Чешского статистического управления (ЧСУ), в марте этого года заводчики продавали одно яйцо за 3,69 кроны. По последним данным Государственного сельскохозяйственного интервенционного фонда, в настоящее время цена на яйцо размера М при выращивании в клетке составляет 2,87 кроны, а при выращивании в помещении на специальной подстилке — 3,18 кроны. «В этом году яйца подешевели по сравнению с предыдущим годом благодаря более благополучной ситуации с болезнями, ни одна коммерческая несушка, производящая яйца для стола, не была ликвидирована. Цена на комбикорм и энергию также снизилась», — объясняет Длоуга.



По словам Длоуги, крупные сети супермаркетов продают чешские яйца ниже себестоимости. «Если магазины продают яйца по цене ниже 2,90 кроны за штуку, о чем сейчас говорится в рекламных буклетах, то сети, вероятно, занижают свою маржу по маркетинговым соображениям. Большинство фермеров получают нулевую или небольшую прибыль», — говорит Длоуга.



В пресс-релизе Чешской сельскохозяйственной палаты и Чешской сельскохозяйственной палаты, который имеется в распоряжении Чешского агентства печати, также говорится о том, что сети оказывают давление на чешских фермеров из-за дешевого импорта яиц из-за рубежа. «Эти иностранные гиганты, которые контролируют 90% внутреннего розничного рынка, вынуждают наших птицеводов к специальным дешевым поставкам из-за своих скидочных акций и угрожают им переключением на другого более дешевого поставщика из другой европейской страны», — говорит Длоуга.



Тем не менее в этом году чешских яиц может быть продано больше, чем в предыдущие годы. Чешские птицеводы начинают выводить новые коммерческие гибридные породы кур, которые несут яйца с белой скорлупой. Такие яйца пользуются наибольшим спросом на Пасху, но до сих пор белые яйца поставлялись в основном из-за границы. Птицеводы начали выводить новые породы только в последние месяцы из-за постановления, запрещающего разведение в клетках с 2027 года. Коммерческие гибриды с белыми яйцами больше подходят для разведения в вольерах или других альтернативах выращиванию в клетках.



В настоящее время на полках магазинов находится около 40% иностранных яиц. В 2022 году этот показатель составлял 86,2%. Согласно пресс-релизу, важным поставщиком является, в частности, Польша, откуда только в феврале этого года, согласно таможенной статистике, в Чехию было ввезено 13 миллионов яиц. В прошлом году в Чехию было ввезено в общей сложности 361 миллион яиц, более половины из которых поступило из Польши.