Урожая фруктов в Чехии не будет. Чехия попросит у ЕС экстренную помощь
29 апреля 2024
19:30
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По словам министра сельского хозяйства Марека Выборныго, Чешская Республика обратится за чрезвычайной финансовой помощью для чешских фруктоводов, в частности, за пакетом помощи, предназначенным для случаев чрезвычайных стихийных бедствий, таких как наводнения, пожары или заморозки. Выборны рассказал об этом журналистам перед началом встречи министров сельского хозяйства стран ЕС в Люксембурге.
«Сегодня утром у меня была встреча один на один с (комиссаром ЕС по сельскому хозяйству) Янушем Войцеховским», — сказал министр. «Чешская Республика подготовит справочные материалы, чтобы мы могли обсудить экстренную помощь чешским фруктоводам на уровне ЕС», — добавил он.
По словам Выборного, заморозки этой весны привели к тому, что урожая фруктов в Чехии не будет. Финансовый ущерб для чешских предпринимателей достиг 1 миллиарда чешских крон, а для виноделов всей Чехии — 2 миллиардов чешских крон. «Это не мелкие весенние заморозки, когда ущерб составляет от 10 до 20 %», — отметил Выборный.
По словам садоводов, даже огонь и дым не смогли защитить урожай от исключительно сильных морозов в этом году. Крупные компании, которые пытаются защитить свой бизнес за счет диверсификации, также понесли беспрецедентный ущерб. «(Крупные компании) располагают часть своих садов в низинах на высоте 150 метров над уровнем моря, а часть — в Йичинском регионе и других местах, где высота над уровнем моря на несколько сотен метров выше. И это все равно не помогло... просто в тот момент, когда наступают морозы в 6-7 градусов и, к сожалению, длятся всю ночь, там обычно ничего не удается спасти», — сказал Выборный в интервью Чешскому радио на прошлой неделе.
Министерство уже объявило, что запустит программу помощи в размере от 70 до 100 миллионов чешских крон. Пока неясно, какова будет сумма финансовой помощи из фондов ЕС.
Соседние страны также сообщают об ущербе, например, в Германии пострадали в основном Саксония и Бранденбург. По данным общественной телекомпании MDR, фермеры в Саксонии говорят о полном уничтожении урожая косточковых фруктов, таких как сливы и вишни. В Словакии, по оценкам местного союза фруктоводов, пострадало около 30% урожая.
По словам Выборного, заморозки этой весны привели к тому, что урожая фруктов в Чехии не будет. Финансовый ущерб для чешских предпринимателей достиг 1 миллиарда чешских крон, а для виноделов всей Чехии — 2 миллиардов чешских крон. «Это не мелкие весенние заморозки, когда ущерб составляет от 10 до 20 %», — отметил Выборный.
По словам садоводов, даже огонь и дым не смогли защитить урожай от исключительно сильных морозов в этом году. Крупные компании, которые пытаются защитить свой бизнес за счет диверсификации, также понесли беспрецедентный ущерб. «(Крупные компании) располагают часть своих садов в низинах на высоте 150 метров над уровнем моря, а часть — в Йичинском регионе и других местах, где высота над уровнем моря на несколько сотен метров выше. И это все равно не помогло... просто в тот момент, когда наступают морозы в 6-7 градусов и, к сожалению, длятся всю ночь, там обычно ничего не удается спасти», — сказал Выборный в интервью Чешскому радио на прошлой неделе.
Министерство уже объявило, что запустит программу помощи в размере от 70 до 100 миллионов чешских крон. Пока неясно, какова будет сумма финансовой помощи из фондов ЕС.
Соседние страны также сообщают об ущербе, например, в Германии пострадали в основном Саксония и Бранденбург. По данным общественной телекомпании MDR, фермеры в Саксонии говорят о полном уничтожении урожая косточковых фруктов, таких как сливы и вишни. В Словакии, по оценкам местного союза фруктоводов, пострадало около 30% урожая.
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