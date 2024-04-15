Урожая фруктов в Чехии не будет. Чехия попросит у ЕС экстренную помощь

«Сегодня утром у меня была встреча один на один с (комиссаром ЕС по сельскому хозяйству) Янушем Войцеховским», — сказал министр. «Чешская Республика подготовит справочные материалы, чтобы мы могли обсудить экстренную помощь чешским фруктоводам на уровне ЕС», — добавил он.



По словам Выборного, заморозки этой весны привели к тому, что урожая фруктов в Чехии не будет. Финансовый ущерб для чешских предпринимателей достиг 1 миллиарда чешских крон, а для виноделов всей Чехии — 2 миллиардов чешских крон. «Это не мелкие весенние заморозки, когда ущерб составляет от 10 до 20 %», — отметил Выборный.



По словам садоводов, даже огонь и дым не смогли защитить урожай от исключительно сильных морозов в этом году. Крупные компании, которые пытаются защитить свой бизнес за счет диверсификации, также понесли беспрецедентный ущерб. «(Крупные компании) располагают часть своих садов в низинах на высоте 150 метров над уровнем моря, а часть — в Йичинском регионе и других местах, где высота над уровнем моря на несколько сотен метров выше. И это все равно не помогло... просто в тот момент, когда наступают морозы в 6-7 градусов и, к сожалению, длятся всю ночь, там обычно ничего не удается спасти», — сказал Выборный в интервью Чешскому радио на прошлой неделе.



Министерство уже объявило, что запустит программу помощи в размере от 70 до 100 миллионов чешских крон. Пока неясно, какова будет сумма финансовой помощи из фондов ЕС.



Соседние страны также сообщают об ущербе, например, в Германии пострадали в основном Саксония и Бранденбург. По данным общественной телекомпании MDR, фермеры в Саксонии говорят о полном уничтожении урожая косточковых фруктов, таких как сливы и вишни. В Словакии, по оценкам местного союза фруктоводов, пострадало около 30% урожая.