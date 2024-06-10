Меда слишком много. Чешским пчеловодам пора поднять цены, но они не могут

Прохладная погода наконец-то замедлила процесс цветения, дав колониям время для развития опытных летков, которые приносят нектар в улей.



«Казалось, что все будет цвести, но затем наступили две недели отвратительной погоды, когда пчелы не могли вылететь из ульев. Как ни парадоксально, это помогло пчелиным колониям наверстать упущенное время», — сказал Франтишек Крейчи, секретарь Чешского союза пчеловодов.



Большинство пчеловодов довольны первым урожаем меда. Милослав Пероутка, легенда среди пчеловодов, также хвалит его. «Даже похоже, что в этом году, после нескольких лет, наконец-то будет медовая роса», — сказал он.



Он также не будет повышать цены. Цены у пчеловодов будут составлять от 160 до 230 крон за килограмм, как и в прошлом году.



«Продажа меда застопорилась, цены не соответствуют затратам и труду. А у скупщиков цены низкие, около 80-100 крон за килограмм. Лично я продаю мед по низким ценам, например по 170 крон, чтобы продать вообще», — говорит Ладислав Филип, который занимается пчеловодством уже 40 лет.



Чешский цветочный мед от крупнейшего местного дистрибьютора Medokomerc стоит около 160 крон за килограмм. Смешанный мед, содержащий чешский, испанский дубовый и южноамериканский эвкалиптовый мед, стоит столько же.



Цветочный мед, содержащий чешский, среднеевропейский и южноамериканский мед, стоит примерно на 20 крон дешевле.



На рынке наблюдается избыток

Цены стагнируют. «Продажи немного снизились, и пчеловоды не распродали прошлогодние запасы. Это сдерживает рост отпускных цен. Поэтому мы закупаем чешский мед по тем же ценам, что и в прошлом году», — говорит Милан Шпачек, управляющий директор компании Medokomerc.



В то же время расходы производителей растут. «Рост обусловлен 30-процентным увеличением стоимости упаковочных материалов, таких как стекло и крышки. Но самый важный фактор — это рост цен на электроэнергию, который достиг 50%», — сказал пчеловод Владимир Квасничка.



«В прошлом году цена на наш мед составляла от 190 до 220 чешских крон за килограмм, в зависимости от сорта меда. В этом году мы ожидаем небольшого роста цен, но максимум на 5%».



Ситуация осложняется импортом из-за границы. Когда роев меньше и пчеловоды надеются немного повысить цену, мед привозят из Словакии или Украины.



Большой урожай не означает, что пчеловоды выиграли и что их год не будет убыточным. Некоторым приходится сокращать свои колонии или вовсе уходить из хозяйства. Особенно это касается мелких и средних пчеловодов, у которых люди в деревнях привыкли покупать мед напрямую.



Так почему бы не продать излишки меда за границу? «Закупочная цена чешского меда настолько высока, что его нельзя экспортировать, и весь чешский мед должен потребляться в Чешской Республике. Мы платим пчеловодам 80 крон за цветочный мед, 110 крон за смешанный мед и 140 крон за медовую росу. Однако по такой цене мы можем купить только столько меда, сколько сможем продать на рынке Чешской Республики в упакованном виде», — говорит Милан Шпачек из компании Medokomerc.



Чешский мед обычно экспортируется в Словакию, Германию и Францию. Однако объем импорта в Чехию обычно выше.



Пчеловоды ожидают второго расплода в ближайшие несколько дней, в конце июня — начале июля. Насколько большим он будет, опять же зависит в основном от погоды.



Качество определяется пчеловодом

Переменчивая погода не влияет на качество меда.



«Пчелы всегда производят мед высшего качества. Только пчеловод может его испортить. Некоторые люди торопятся и выжимают еще не созревший мед. Тогда в меде содержится большое количество воды, и он начинает бродить», — объясняет Франтишек Крейчи из Чешской ассоциации пчеловодов.



«Если вы не будете торопиться и извлечете зрелый мед, который образует складки в процессе экстракции, он будет вкусным и продержится несколько лет в том же качестве», — добавил он.



Подлинность меда также можно определить по кристаллизации, которую люди часто воспринимают как дефект. Единственным исключением является акациевый мед, который содержит больше фруктозы, чем глюкозы, и поэтому должен оставаться жидким.