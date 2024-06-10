Меда слишком много. Чешским пчеловодам пора поднять цены, но они не могут
21 июня 2024
18:00
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В этом году пчеловоды собрали первый урожай меда на месяц раньше, чем обычно. Поначалу казалось, что год будет неудачным, поскольку теплая и короткая зима ускорила цветение растений-нектарников. Но урожай спас холодный апрель, поэтому пчеловоды и дистрибьюторы сохранят цены на уровне прошлого года. Даже хотя они считают, что это того не стоит.
Прохладная погода наконец-то замедлила процесс цветения, дав колониям время для развития опытных летков, которые приносят нектар в улей.
«Казалось, что все будет цвести, но затем наступили две недели отвратительной погоды, когда пчелы не могли вылететь из ульев. Как ни парадоксально, это помогло пчелиным колониям наверстать упущенное время», — сказал Франтишек Крейчи, секретарь Чешского союза пчеловодов.
Большинство пчеловодов довольны первым урожаем меда. Милослав Пероутка, легенда среди пчеловодов, также хвалит его. «Даже похоже, что в этом году, после нескольких лет, наконец-то будет медовая роса», — сказал он.
Он также не будет повышать цены. Цены у пчеловодов будут составлять от 160 до 230 крон за килограмм, как и в прошлом году.
«Продажа меда застопорилась, цены не соответствуют затратам и труду. А у скупщиков цены низкие, около 80-100 крон за килограмм. Лично я продаю мед по низким ценам, например по 170 крон, чтобы продать вообще», — говорит Ладислав Филип, который занимается пчеловодством уже 40 лет.
Чешский цветочный мед от крупнейшего местного дистрибьютора Medokomerc стоит около 160 крон за килограмм. Смешанный мед, содержащий чешский, испанский дубовый и южноамериканский эвкалиптовый мед, стоит столько же.
Цветочный мед, содержащий чешский, среднеевропейский и южноамериканский мед, стоит примерно на 20 крон дешевле.
На рынке наблюдается избыток
Цены стагнируют. «Продажи немного снизились, и пчеловоды не распродали прошлогодние запасы. Это сдерживает рост отпускных цен. Поэтому мы закупаем чешский мед по тем же ценам, что и в прошлом году», — говорит Милан Шпачек, управляющий директор компании Medokomerc.
В то же время расходы производителей растут. «Рост обусловлен 30-процентным увеличением стоимости упаковочных материалов, таких как стекло и крышки. Но самый важный фактор — это рост цен на электроэнергию, который достиг 50%», — сказал пчеловод Владимир Квасничка.
«В прошлом году цена на наш мед составляла от 190 до 220 чешских крон за килограмм, в зависимости от сорта меда. В этом году мы ожидаем небольшого роста цен, но максимум на 5%».
Ситуация осложняется импортом из-за границы. Когда роев меньше и пчеловоды надеются немного повысить цену, мед привозят из Словакии или Украины.
Большой урожай не означает, что пчеловоды выиграли и что их год не будет убыточным. Некоторым приходится сокращать свои колонии или вовсе уходить из хозяйства. Особенно это касается мелких и средних пчеловодов, у которых люди в деревнях привыкли покупать мед напрямую.
Так почему бы не продать излишки меда за границу? «Закупочная цена чешского меда настолько высока, что его нельзя экспортировать, и весь чешский мед должен потребляться в Чешской Республике. Мы платим пчеловодам 80 крон за цветочный мед, 110 крон за смешанный мед и 140 крон за медовую росу. Однако по такой цене мы можем купить только столько меда, сколько сможем продать на рынке Чешской Республики в упакованном виде», — говорит Милан Шпачек из компании Medokomerc.
Чешский мед обычно экспортируется в Словакию, Германию и Францию. Однако объем импорта в Чехию обычно выше.
Пчеловоды ожидают второго расплода в ближайшие несколько дней, в конце июня — начале июля. Насколько большим он будет, опять же зависит в основном от погоды.
Качество определяется пчеловодом
Переменчивая погода не влияет на качество меда.
«Пчелы всегда производят мед высшего качества. Только пчеловод может его испортить. Некоторые люди торопятся и выжимают еще не созревший мед. Тогда в меде содержится большое количество воды, и он начинает бродить», — объясняет Франтишек Крейчи из Чешской ассоциации пчеловодов.
«Если вы не будете торопиться и извлечете зрелый мед, который образует складки в процессе экстракции, он будет вкусным и продержится несколько лет в том же качестве», — добавил он.
Подлинность меда также можно определить по кристаллизации, которую люди часто воспринимают как дефект. Единственным исключением является акациевый мед, который содержит больше фруктозы, чем глюкозы, и поэтому должен оставаться жидким.
«Казалось, что все будет цвести, но затем наступили две недели отвратительной погоды, когда пчелы не могли вылететь из ульев. Как ни парадоксально, это помогло пчелиным колониям наверстать упущенное время», — сказал Франтишек Крейчи, секретарь Чешского союза пчеловодов.
Большинство пчеловодов довольны первым урожаем меда. Милослав Пероутка, легенда среди пчеловодов, также хвалит его. «Даже похоже, что в этом году, после нескольких лет, наконец-то будет медовая роса», — сказал он.
Он также не будет повышать цены. Цены у пчеловодов будут составлять от 160 до 230 крон за килограмм, как и в прошлом году.
«Продажа меда застопорилась, цены не соответствуют затратам и труду. А у скупщиков цены низкие, около 80-100 крон за килограмм. Лично я продаю мед по низким ценам, например по 170 крон, чтобы продать вообще», — говорит Ладислав Филип, который занимается пчеловодством уже 40 лет.
Чешский цветочный мед от крупнейшего местного дистрибьютора Medokomerc стоит около 160 крон за килограмм. Смешанный мед, содержащий чешский, испанский дубовый и южноамериканский эвкалиптовый мед, стоит столько же.
Цветочный мед, содержащий чешский, среднеевропейский и южноамериканский мед, стоит примерно на 20 крон дешевле.
На рынке наблюдается избыток
Цены стагнируют. «Продажи немного снизились, и пчеловоды не распродали прошлогодние запасы. Это сдерживает рост отпускных цен. Поэтому мы закупаем чешский мед по тем же ценам, что и в прошлом году», — говорит Милан Шпачек, управляющий директор компании Medokomerc.
В то же время расходы производителей растут. «Рост обусловлен 30-процентным увеличением стоимости упаковочных материалов, таких как стекло и крышки. Но самый важный фактор — это рост цен на электроэнергию, который достиг 50%», — сказал пчеловод Владимир Квасничка.
«В прошлом году цена на наш мед составляла от 190 до 220 чешских крон за килограмм, в зависимости от сорта меда. В этом году мы ожидаем небольшого роста цен, но максимум на 5%».
Ситуация осложняется импортом из-за границы. Когда роев меньше и пчеловоды надеются немного повысить цену, мед привозят из Словакии или Украины.
Большой урожай не означает, что пчеловоды выиграли и что их год не будет убыточным. Некоторым приходится сокращать свои колонии или вовсе уходить из хозяйства. Особенно это касается мелких и средних пчеловодов, у которых люди в деревнях привыкли покупать мед напрямую.
Так почему бы не продать излишки меда за границу? «Закупочная цена чешского меда настолько высока, что его нельзя экспортировать, и весь чешский мед должен потребляться в Чешской Республике. Мы платим пчеловодам 80 крон за цветочный мед, 110 крон за смешанный мед и 140 крон за медовую росу. Однако по такой цене мы можем купить только столько меда, сколько сможем продать на рынке Чешской Республики в упакованном виде», — говорит Милан Шпачек из компании Medokomerc.
Чешский мед обычно экспортируется в Словакию, Германию и Францию. Однако объем импорта в Чехию обычно выше.
Пчеловоды ожидают второго расплода в ближайшие несколько дней, в конце июня — начале июля. Насколько большим он будет, опять же зависит в основном от погоды.
Качество определяется пчеловодом
Переменчивая погода не влияет на качество меда.
«Пчелы всегда производят мед высшего качества. Только пчеловод может его испортить. Некоторые люди торопятся и выжимают еще не созревший мед. Тогда в меде содержится большое количество воды, и он начинает бродить», — объясняет Франтишек Крейчи из Чешской ассоциации пчеловодов.
«Если вы не будете торопиться и извлечете зрелый мед, который образует складки в процессе экстракции, он будет вкусным и продержится несколько лет в том же качестве», — добавил он.
Подлинность меда также можно определить по кристаллизации, которую люди часто воспринимают как дефект. Единственным исключением является акациевый мед, который содержит больше фруктозы, чем глюкозы, и поэтому должен оставаться жидким.
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