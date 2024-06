Покупать продукты с истекающим сроком годности дешевле — новый тренд в Чехии

Несколько недель назад датский стартап Too Good To Go (TGTG) появился в Чехии со своим мобильным приложением для спасения излишков еды из общепита и розничной торговли. Таким образом, чешско-венгерский конкурент Nesnězeno больше не занимает рынок продуктов, которые в противном случае оказались бы в мусорном ведре, и вынужден бороться с крупнейшим игроком на мировом рынке.



На первый взгляд это больше похоже на благотворительную некоммерческую деятельность, но в будущем должно функционировать как классический бизнес, приносящий прибыль своим владельцам.



Платформы по спасению еды (в основном из сферы общественного питания) функционируют как рыночные площадки. Кафе, пекарни, кондитерские, рестораны, пабы, бистро, а также продавцы еды, которые ежегодно оставляют после себя тонны непотребляемой пищи, используют платформы для связи с клиентами, готовыми купить еду с большой скидкой. Стартапы получают комиссионные, а ресторатор снижает расходы на обесценение непроданных товаров.



Эта модель развивается по всему миру в последнее десятилетие, поскольку молодые поколения, в частности, все больше увлекаются вопросами окружающей среды. Накормить планету становится все более сложной задачей, в то время как большая часть продуктов питания нелогично выбрасывается. Более того, их производство, распределение и продажа приводят к вредным выбросам.



По данным Евростата, в Европе на каждого человека ежегодно выбрасывается 131 килограмм еды. Больше всего отходов выбрасывают домашние хозяйства — 70 кг на душу населения в год. Вторыми по величине расточителями являются предприятия пищевой промышленности и производства напитков — 28 кг. Двенадцать килограммов в год выбрасывают предприятия общественного питания. И именно за эту группу будут бороться технологические стартапы.



Причина расточительства проста. Вместо того чтобы производить меньше и досаждать клиентам фразой «закончилось», владелец заведения предпочтет приготовить немного больше. Кроме того, посещаемость гастробара, особенно летом, сильно колеблется, и планировать приготовление пищи сложно.



«В одни дни я продаю 80 штук сладкой выпечки, в другие — 120. Поэтому я должен подготовить свою продукцию к ситуации, когда людей придет немного больше. Если я произведу меньше, может случиться так, что к пяти часам вечера мне нечего будет продавать. Каждый день я списываю с одного филиала товаров примерно на 3 000 чешских крон», — объясняет Ондржей Кучарж, совладелец сети из шести пекарен и кафе в Праге под названием Zrno Zrnko. По словам этого предпринимателя, объединившись с TGTG, он сократил расходы на непроданніе продукты примерно на треть.



Рынок все еще находится на ранних стадиях поиска партнеров. Однако к ним уже присоединились Hilton Old Town Prague, ресторан Safir, Palatino & Nominanza, сеть Costa Coffee, сеть пекарен и кафе Zrno Zrnko и другие небольшие независимые предприятия.



«В среднем, ресторан или другой магазин может сэкономить от 10 000 до 25 000 чешских крон на продажах в месяц», — говорит Якуб Хенни, директор конкурентоспособной службы Nesnězeno. «Предприятия, которые сотрудничают с Nesnězeno, почти ничего не тратят — процент успешных продаж наших услуг составляет более 91%. Например, рестораны в центре Праги могут составлять меню до десяти блюд в день», — добавил он.



Шопинговая лотерея

Принцип работы этих двух служб очень похож. Посредством приложения гастрономические предприятия предлагают клиентам ресторанные блюда, выпечку, овощи, десерты и другие блюда или продукты питания со скидкой не менее 50%. Торговая площадка получает комиссионные с продажи, а клиент — дешевую еду для быстрого потребления, причем зачастую самого высокого качества, потому что даже ее иначе пришлось бы выбросить.



Интересно, что потребитель не знает заранее, что именно он покупает. Приобретаемый пакет представляет собой микс из того, что кейтеринговый бизнес в противном случае, скорее всего, выбросил бы. Причина проста: если бы клиент мог выбирать, продавалась бы только часть еды, и количество отходов не уменьшилось бы. Кроме того, продажа блюда поштучно была бы гораздо более трудоемкой для персонала.



В настоящее время Nesnězeno работает в семи регионах Чехии. В июне приложение распространилось на Либерецкий край, а летом оно начнет работать в Градец-Кралове и Пардубице. В Чехии у приложения более тысячи партнеров из ресторанов, магазинов, пекарен и т.д. С территориальной точки зрения, компания имеет преимущество в Чехии. В глобальном масштабе компания не является таким сильным игроком, как TGTG, но она определенно не аутсайдер. Компания работает в двухстах городах в четырех странах, а ее штат насчитывает сто человек. После слияния с венгерской платформой Munch в 2022 году она работает в Румынии, Чехии, Словакии и Венгрии.



После последнего раунда инвестиций, проведенного в конце прошлого года, Хенни говорит, что приложение Nesnězeno находится на пути к выходу в плюс. Такие инвесторы, как Piton Capital и FJ Labs, которые ранее поддерживали таких гигантов бизнеса, как Alibaba и Delivery Hero, также присоединились к проекту по борьбе с пищевыми отходами. Кристофер Мур, соучредитель Groupon и Lieferando, ведущего европейского стартапа в сфере доставки, также присоединился к инвестиционному раунду.



Чешский пионер в области борьбы с пищевыми отходами также нацелен на розничные сети: в прошлом году он начал сотрудничество с Penny Market, которое в этом году расширилось до 200 магазинов, что составляет почти половину от общего числа магазинов этой дисконтной сети. И упаковки с фруктами, овощами, выпечкой или охлажденными продуктами до истечения срока годности пользуются популярностью: с прошлого года около 300 тонн было продано за 79 чешских крон.



Компания TGTG находится только в начале своего расширения в Чешской Республике, начав с Праги. В девятнадцати странах, где лидер мирового рынка работает до сих пор, компания также сотрудничает с такими сетями, как Spar, Coop и Billa. «Это сегмент, который очень хорошо работает за рубежом, и мы хотели бы наладить сотрудничество и здесь», — сказал директор TGTG в Чехии Павол Джурджанин. Сети обычно отдают излишки продовольственным банкам, но, по его словам, это не мешает сервису.



Джурджанин верит в большой потенциал Чешской Республики, где слово «скидка» действует как волшебное заклинание. «Мы были бы рады достичь уровня Дании, где половина населения пользуется мобильным приложением», — сказал он.



Стартап был основан в 2016 году в Копенгагене. В последние годы сервис рос в геометрической прогрессии и привлек на свою сторону множество инвесторов. За первые шесть лет с 2016 года ему удалось продать сто миллионов пакетов с излишками еды, и столько же — за следующие полтора года. В общей сложности она помогла продать более 330 миллионов порций еды, которые в противном случае были бы выброшены. В этом году она планирует выйти на рынок Австралии. В общей сложности компания Nesnězeno продала более 2,5 миллионов упаковок.



Чехия — первая страна для экспансии TGTG за последние три года. Расширение компании было осложнено ситуацией с covid, которая закрыла рестораны в ряде стран. Сегодня это крупнейший мировой рынок излишков еды, 95 миллионов зарегистрированных пользователей и 160 000 партнеров.