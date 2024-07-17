Продукты питания в Чехии могли бы стать дешевле, но кое-что этому препятствует

Почти для каждого продукта питания у розничных торговцев в Чехии есть два-три поставщика, что, по словам Проузы, влияет на цены для покупателей. Но на цену также влияют ограничения поставок в ЕС, что отражается на широте предложения. «Производители препятствуют торговцам покупать товары в других странах — членах ЕС и, следовательно, применяют различные ценовые политики и стратегии в разных странах», — говорит Проуза. Именно текущее функционирование единого европейского рынка, по мнению Прузы, должно стать приоритетом для Европейской комиссии.



Другой докладчик, Карел Тыра из агентства NIQ, сказал, что взгляд чехов на будущее развитие экономики улучшается, но у них все еще есть небольшие опасения. «Потребители считают, что инфляционная спираль закончилась — они полагают, что цены будут расти не так сильно, как раньше, а скорее стагнировать или падать», — сказал он. По его словам, быстрый рост инфляции привел к росту интереса к промоакциям, но теперь продажи со скидками падают после долгого времени.



9 из 13 наблюдаемых товаров подорожали по сравнению с июлем, причем второй по величине рост цен — на 4,09 %, до 19,07 кроны, — зафиксирован ČSÚ за килограмм пшеничной муки высшего сорта. Почти на столько же, а именно на 4,06%, до 222,11 кроны, подорожал килограмм сливочного масла. По сравнению с январем она также выросла на 6,77%, а по сравнению с июлем прошлого года — на 12,74%. Помимо яблок, муки и масла, в этом месяце люди также больше платили за молоко, сахар и яйца.



Однако сахар по-прежнему дешевле на 21,85%, чем в прошлом году, яйца — на 16,08%, молоко — на 4,26%, а мука — на 14,52%. В целом, по данным ČSÚ, 7 из 13 наблюдаемых товаров стали стоить дешевле по сравнению с прошлым годом. В месячном исчислении цена 0,5 литра светлого бутылочного пива в июле снизилась на 3,12%, до 14,91 кроны, а килограмм свинины — на 3,02%, до 175,48 кроны.



Инфляция в годовом исчислении в июне замедлилась до 2%, в то время как в мае потребительские цены выросли на 2,6%, сообщил ранее ČSÚ. Цены на продукты питания и безалкогольные напитки также повлияли на снижение общего уровня цен. В месячном сравнении инфляция снизилась на 0,3%.



В начале этого года продовольственные товары были переведены на более низкую ставку НДС в 12%. Напротив, большинство напитков были переведены на стандартную ставку НДС в 21%.