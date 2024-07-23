Бурчак в этом году будет ранним, первые виноделы уже начали сбор урожая в Южной Моравии
31 июля 2024
08:00
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Бурчак в этом году будет ранним. Винодел Милослав Мачуча из города Увалы под Вальтице в регионе Бржецлава вчера начал собирать первый виноград и рассчитывает начать его продажу уже 1 августа, когда напиток впервые поступит в продажу. В этом году вегетационный период ускорил созревание всех культур. Мачуча добавляет, что урожай этого года лучше, чем в предыдущие годы.
Во вторник виноград будет собран на винодельне «Шато Вальтице — Винные погреба Вальтице», сообщил Давид Штястны.
«Винограда очень много, не только наш, но и все виноградники вокруг Увалы избежали заморозков, ничего не замерзло», — сказал Мачуча. Он специализируется только на бурчаке и в этом году выращивает пять сортов на пяти гектарах. Если в начале лета он столкнулся с плесенью из-за участившихся дождей, то сейчас дождей не было уже давно, и виноград успел созреть в теплую и солнечную погоду.
Он планирует продавать бурчак, как только позволит закон. «Посмотрим, как он будет бродить, но самое позднее к пятнице у нас точно будет бурчак», — говорит Мачуча. Он не планирует повышать цены, поэтому покупатели будут приобретать у него литр за 80 крон. Продавать его рассчитывает до конца октября.
Шато Вальтице, начинающее с сорта Ирсай Оливер, также планирует вести продажи с пятницы до конца октября. Его бурчак можно приобрести только в «Винной скорой» (Vinařské pohotovosti) в центральном управлении винодельни. «Урожай и здесь выглядит очень многообещающе, но пока виноград не собран, может произойти все, что угодно», — напомнил Штястны, отметив, что дождливая погода или град могут повредить урожай. Вальтице будет продавать первый бурчак по той же цене, что и в прошлом году, — 90 крон за литр, потому что первый бурчак более трудоемкий. В последующие недели цена обычно снижается до 80 крон.
«Винограда очень много, не только наш, но и все виноградники вокруг Увалы избежали заморозков, ничего не замерзло», — сказал Мачуча. Он специализируется только на бурчаке и в этом году выращивает пять сортов на пяти гектарах. Если в начале лета он столкнулся с плесенью из-за участившихся дождей, то сейчас дождей не было уже давно, и виноград успел созреть в теплую и солнечную погоду.
Он планирует продавать бурчак, как только позволит закон. «Посмотрим, как он будет бродить, но самое позднее к пятнице у нас точно будет бурчак», — говорит Мачуча. Он не планирует повышать цены, поэтому покупатели будут приобретать у него литр за 80 крон. Продавать его рассчитывает до конца октября.
Шато Вальтице, начинающее с сорта Ирсай Оливер, также планирует вести продажи с пятницы до конца октября. Его бурчак можно приобрести только в «Винной скорой» (Vinařské pohotovosti) в центральном управлении винодельни. «Урожай и здесь выглядит очень многообещающе, но пока виноград не собран, может произойти все, что угодно», — напомнил Штястны, отметив, что дождливая погода или град могут повредить урожай. Вальтице будет продавать первый бурчак по той же цене, что и в прошлом году, — 90 крон за литр, потому что первый бурчак более трудоемкий. В последующие недели цена обычно снижается до 80 крон.
На чешском рынке бурчаком может называться только напиток, сделанный из чешского винограда. Соблюдение правил продажи этого напитка ежегодно контролируется Государственной сельскохозяйственной и продовольственной инспекцией.
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