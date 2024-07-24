С сегодняшнего дня начинаются продажи бурчака этого года
1 августа 2024
16:30
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Виноделы Чехии с сегодняшнего дня могут продавать частично сброженное виноградное сусло, известное как бурчак. В основном это будет бурчак из моравского винограда, так как весенние заморозки уничтожили большую часть урожая в винодельческом регионе Богемия, сказал Штепан Вайтош, глава винодельческого хозяйства Чешского сельскохозяйственного университета.
Милослав Мачуча, винодел из региона Брецлав, хочет продать его, как только это позволит закон. Одна из крупнейших виноделен Чехии, «Шато Валтице», планирует продавать бурчак с пятницы, на следующий день после официального открытия. Для начала будет использоваться сорт Ирсай Оливер.
Ассоциация виноградарей Чехии сообщила, что в этом году виноград созревает на 10-20 дней раньше, но, по ее словам, сбор урожая все еще находится на ранней стадии, а в некоторых местах еще даже не начался. В предыдущие годы виноград для бурчака созревал примерно в середине августа. Более раннее созревание всех культур в этом году объясняется погодой в феврале и марте, которая ускорила созревание.
Однако за теплым периодом последовали заморозки в апреле, которые уничтожили большую часть урожая богемских виноградарей. В обычный год до 80% виноделов продают бурчак, но в этом году почти никто в регионе Богемия не будет его предлагать.
Ассоциация виноградарей Чехии сообщила, что в этом году виноград созревает на 10-20 дней раньше, но, по ее словам, сбор урожая все еще находится на ранней стадии, а в некоторых местах еще даже не начался. В предыдущие годы виноград для бурчака созревал примерно в середине августа. Более раннее созревание всех культур в этом году объясняется погодой в феврале и марте, которая ускорила созревание.
Однако за теплым периодом последовали заморозки в апреле, которые уничтожили большую часть урожая богемских виноградарей. В обычный год до 80% виноделов продают бурчак, но в этом году почти никто в регионе Богемия не будет его предлагать.
На чешском рынке бурчаком может называться только напиток, сделанный из чешского винограда. Если он сделан из иностранного винограда, то должен быть обозначен как частично сброженное виноградное сусло. Согласно закону, первый бурчак может быть продан с 1 августа, а продажи закончатся 30 ноября.
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