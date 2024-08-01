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В субботу открылся самосбор арбузов в Оломоуце

Анастасия Князева
12 августа 2024
15:45
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Несколько сотен любителей арбузов с раннего утра заполнили поле площадью около полутора гектаров в деревне Войнице в Оломоуцком крае. Местный фермер Ладислав Кашпар открыл сбор урожая в субботу. Люди несли арбузы под мышками, в ящиках, сумках и сетках. В этом году из-за хорошей погоды урожай должен составить от 20 до 25 тонн, сказал Кашпар Чешскому агентству новостей.
После начала сбора урожая участок и его окрестности заполнили несколько сотен машин, и уже через два часа после начала мероприятия часть урожая была собрана. «Интерес огромный — я, конечно, такого я не ожидал. Я не думал, что столько людей соберется во время каникул. С другой стороны, я очень рад, что урожай собрали — на вкус арбузы действительно отличаются от тех, что обычно продаются», — говорит Кашпар.

Поначалу фермер думал, что урожай на участке не будет полностью собран, но после субботнего наплыва людей он был уверен, что в воскресенье уже все будет пусто. Люди сами выбирали плоды, а затем стояли в очереди длиной около 100 метров, чтобы взвесить арбузы. Они приехали на поле со всей области.

Кашпар уже 30 лет выращивает арбузы для собственного потребления и семь лет занимается их продажей. Однако обстоятельства не всегда складываются в его пользу. В прошлом году, например, его арбузы съели полевки. «В этом году, однако, полевки погибли, и потребуется четыре года, чтобы они снова размножились. Поэтому в этом году арбузы очень хорошие, и не было сильного холодного фронта», — добавил фермер. Для выращивания на своем поле он выбрал сорт «Бедуин», выведенный для местной климатической зоны, и люди платили по восемь крон за килограмм.

В Войнице, в местной части Тешетице, также объявлен самосбор арбузов на общей площади 25 гектаров, и в прошлом году из-за наплыва сборщиков в деревне образовался транспортный затор. В этом году фермер, обрабатывающий поля вместе с женой, сократил количество продукции. Кроме арбузов, он откроет самосбор лука с субботы, 24 августа, и постепенно начнет собирать помидоры по мере их созревания. Он также предлагает чеснок, но отказался от корнеплодов, которые в прошлом году на его глазах пропали из-за полевок.

Кашпар начал устраивать самосбор овощей восемь лет назад и был первопроходцем в этом деле. «Я счастлив, что был первым, кто что-то сделал», — говорит фермер. Он признает, что такая форма сбора урожая выгодна и ему самому, поскольку в наше время было бы сложно найти сборщиков, а значит, не нужно организовывать продажу.
еда Оломоуцкий край Чехия

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