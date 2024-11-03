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Шоколад в Чехии дорожает, но не из-за какао

Новости и статьи
19 ноября 2024
16:30
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Плитка Studentská pečeť и Orion от Nestlé за последний год подорожали в магазинах на 45%, согласно сравнению, проведенному Kupi.cz. По мнению экономистов, рост цен на какао не оправдывает столь значительного повышения цен. Мелкие местные производители подорожали меньше — до 15%.
«В октябре все выбранные шоколадные изделия подорожали по сравнению с прошлым годом, как их средняя обычная, так и акционная цена. И если акционные цены растут более плавно, то обычная цена шоколадки «Студенческая» и кулинарного шоколада «Орион» выросла на 45%», — сообщила Моника Копчилова, аналитик данных Kupi.cz.

В частности, «Студенческая» в 260-граммовой упаковке стоила в октябре 159 чешских крон по сравнению с 109,90 крон годом ранее. Для сравнения, стограммовая Milka от производителя Mondelez в октябре продавалась за 53 кроны, что на 14% больше, чем в прошлом году.

По данным Kupi.cz, голландское какао Dr. Oetker в упаковках по 100 граммов стоит в магазинах на 38% дороже, чем год назад, и составляет 54,90 крон. Время от времени магазины распродают эти продукты за треть или половину цены. На распродажах цены выросли меньше — от 10% до 20%. Однако цены на прилавках устанавливают магазины, а не производители и поставщики.

Хотя какао в этом году значительно подорожало на бирже, цена этого основного ингредиента составляет лишь относительно небольшую часть стоимости плитки. Поэтому высокие цены перед Рождеством, скорее всего, обусловлены коммерческой политикой сетей и маркетинговой уловкой — повысить цену, а затем заманить акцией. Так будет и в случае со «скидкой» сетей в виде рождественской шоколадной коллекции, предлагаемой по цене более 600 крон.

Какао составляет лишь небольшую часть цены 
«Для обычного дешевого молочного шоколада доля какао в себестоимости составляет около 16%», — сказал экономист Томаш Майер из Чешского сельскохозяйственного университета в Праге. Для более дорогих рождественских коллекций с малой порцией он подсчитал, что эта доля составляет едва ли 5%. Большую часть себестоимости сладкого составляют зарплата, энергия, аренда, упаковка и дистрибуция. И, конечно, наценки розничных торговцев.

Сейчас какао торгуется на товарной бирже по цене около семи тысяч долларов (163 000 крон) за тонну, а в апреле оно стоило более 12 000 долларов. Это почти вдвое дороже, чем в начале года, когда цена была ниже четырех тысяч долларов.

На рост цен на какао повлияли погодные колебания, скудные урожаи в основных странах-производителях Западной Африки, а также постановления Европейского союза, направленные на борьбу с вырубкой лесов и детским трудом.

«В этом году мы повысили цены примерно на 15% по сравнению с прошлым годом», — сказал Петр Коваржик, владелец пражской шоколадной фабрики Steiner & Kovařík. По его словам, если они и продолжат повышать цены, то только на доли процента. Какао-бобы, которые компания закупает в других регионах, кроме Африки, стали в несколько раз дороже для ее поставщиков. Поэтому в этом году они вложили несколько миллионов крон в покупку собственной плантации какао в Боливии.

Фабрика Janek из Угерского Брода также занимается проблемой цен на какао. «С нового года нам придется повысить цены. Мы не можем сказать, на сколько процентов — на 5% или на 10%», — прокомментировал Вацлав Дурдяк, совладелец шоколадной фабрики Janek.
еда Чехия экономика
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