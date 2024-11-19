Рождественский карп из уличной бочки? Продуктовые сети отказываются от традиционной формы продаж

Компания Tesco впервые в этом году запретила продажу живого карпа за пределами своих магазинов. Компания присоединилась к Lidl, которая запрещает такую продажу уже третье Рождество подряд, и Billa, которая впервые сделала это в прошлом году. Сети единодушно оправдывают свое решение стремлением быть более благоразумными.



«Мы считаем, что забота о регионе, в котором мы ведем бизнес, и поиск более рациональных решений — это правильный путь. Однако мы не будем лишать покупателей популярного рождественского карпа. За две недели до Рождества мы будем продавать карпа и другую рыбу непосредственно в наших магазинах», — объясняет Ива Павлускова, представитель компании Tesco Czech Republic.



Хотя лосось и тунец все чаще попадают на чешский праздничный стол, домашняя пресноводная рыба, в первую очередь карп, по-прежнему остается прибыльным бизнесом для рыбаков.



На Рождество в Чехии продается более миллиона карпов, один из которых стоит около 150 чешских крон. В общей сложности в декабре продается около десяти тысяч тонн карпа, и еще тысячи отправляются за границу.



По данным Чешского статистического управления, мы уже давно являемся одной из стран ЕС, где люди едят меньше всего рыбы. Большая часть ее съедается во время осеннего улова и на Рождество, и большая часть — это карп. К сведению, в Словакии среди разводимой рыбы преобладает форель, а карп составляет лишь пятую часть от общего количества.



Путь карпа на рождественский стол

После вылова рождественский карп проходит долгий процесс транспортировки и переливания из чана в чан, прежде чем попадает в руки покупателя. Но для многих карпов путешествие на этом не заканчивается. Некоторые продолжают путь в пластиковых пакетах до дома, где их ждет день в ванной. Каждый год несколько «счастливчиков» выпускают в дикую природу, где у истощенных рыб обычно нет шансов выжить.



Защитники животных давно выступают против такого обращения. «При переносе в пластиковом пакете карп задыхается, хлорированная вода является слабым коррозионным средством для рыбы, и любительское убийство карпа также нежелательно. Такое обращение приводит к ненужным страданиям животного, что противоречит закону», — объясняет Павел Буршик, пресс-секретарь организации.



Чешский национальный совет по защите животных от жестокого обращения установил условия содержания живой съедобной рыбы и способ ее умерщвления.



Если владельцы ларьков нарушают закон, им грозит штраф до десяти тысяч крон. Но, по данным Государственного ветеринарного управления, ситуация с продавцами карпов улучшается год от года.



Перед прошлогодними праздниками они проверили более 670 продавцов из 3 000 заявленных, обнаружив те или иные недостатки лишь у 1,6% из них. «Самыми распространенными нарушениями были несоблюдение правил гигиены, нормы содержания рыбы и отсутствие информации о торговой точке», — говорится в пресс-релизе.



В этом году любители живого карпа из ванн снова смогут купить его в сетях Penny Market, Albert, Globus или Kaufland, которые уже давно ориентированы на старшее поколение.



«Продажа живого карпа по-прежнему популярна среди покупателей, и на прилавке всегда присутствует обученный продавец, который обращается с карпом в соответствии с законодательными нормами», — говорит представитель Kaufland Рената Майерль.



Предложения о повсеместном ограничении продажи карпа из ванн или запрете брать живого карпа домой не нравятся Чешской ассоциации рыболовов, которая утверждает, что каждый должен иметь возможность выбирать сам.



«Старшее поколение часто предпочитает покупать живую рыбу, которую они сами готовят дома, и в этом нет ничего сложного. Молодые же, как правило, уже не знают, как это делается, и предпочитают покупать разделанное мясо. Если вы хотите иметь свежую рыбу и избежать очередей, лучше покупать ее живой. Конечно, ее нужно где-то хранить и знать, как правильно ее убить и разделать», — говорит Михал Кратохвил, директор Ассоциации рыбаков.



Министерство сельского хозяйства или Государственное ветеринарное управление также не рекомендуют убивать рыбу своими руками. Магазины, в которых нет чанов с живым карпом, будут продавать разделанное мясо профессионально забитого карпа на перерабатывающих предприятиях.



Защитники животных также поддерживают этот метод. «Если кто-то настаивает на карпе из чана, мы рекомендуем убить его на месте. Конечно, лучше вообще избегать такого», — добавил Павел Буршик.



Если вы не можете представить себе Рождество без карпа, но хотите подойти к традиции более взвешенно, лучший вариант — покупать рыбу непосредственно на рыбных фермах, которые оборудованы для правильного хранения и профессионального забоя рыбы.



«Это избавляет карпа от дополнительной транспортировки и обработки, связанной с доставкой на торговые прилавки», — советует на своем сайте движение Compassion in World Farming, которое давно выступает за улучшение условий содержания сельскохозяйственных животных и стоит, например, за чешской кампанией Rybolove.