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COOP начал доставлять продукты питания вместе с Чешской почтой

Новости и статьи
5 декабря 2024
19:30
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На чешском рынке появилось необычное сотрудничество. Группа магазинов COOP начала тестировать доставку продуктов питания клиентам совместно с Чешской почтой. В пробном режиме она будет предлагать ее в 25 селах в микрорегионе Глинецко в восточной Чехии. За доставку еды покупатели будут платить 77 крон.
По словам Лукаша Немчика, вице-президента COOP по услугам, сотрудничество с Чешской почтой имеет смысл. Оно позволит доставлять продукты даже в те регионы, которые еще не обслуживает ни одна компания. Это касается и микрорегиона Глинецко, где стартует проект. «У нас есть база магазинов в сельской местности, и именно туда мы направляем наш совместный проект. Благодаря нашим магазинам нам легче обслуживать сельские районы, чем службам доставки, которые привозят товары с центральных складов, и мы также поддерживаем занятость местного населения», — объясняет Немчик.

По словам Мирослава Штепана, генерального директора Чешской почты, почтовые отделения и магазины обычно располагаются в сельской местности в непосредственной близости друг от друга, что имеет место и в данном экспериментальном регионе.

С точки зрения бизнеса услуга будет основана на платформе e-coop.cz, электронном магазине группы COOP. До сих пор он использовался в основном для заказа товаров, которые покупатели могли получить в 400 магазинах COOP. На практике покупатели смогут заказывать товары до полуночи, оплата будет возможна картой, даже при доставке заказа лично курьером. При оформлении заказа покупатели будут проинформированы о времени доставки, а сотрудник почты будет связываться с ними по мобильному телефону.

В рамках пилотной версии Чешская почта оснастит свои автомобили холодильными камерами для безопасного хранения продуктов. Помимо сопоставимых цен на доставку и охвата менее населенных районов, COOP хочет привлечь клиентов, предлагая региональные продукты.

Предлагая новые услуги, Чешская почта пытается компенсировать снижение доходов от обычной доставки писем. Например, месяц назад она запустила экспериментальную программу по доставке посылок частной курьерской компанией DPD в своих отделениях.

В стране доставкой продуктов питания занимаются специализированные службы, такие как Košík или Rohlík. По словам Клары Танцеровой, директора по маркетингу компании Košík, новая служба Чешской почты не представляет прямой конкуренции, поскольку Košík ориентирован на крупные покупки и свежие продукты. Доставка продуктов питания также осуществляется некоторыми курьерскими компаниями, например Dodo, которая сотрудничает с сетями Billa, Tesco и Albert.
продукты Чехия доставка еды
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