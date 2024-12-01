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Внезапная щедрость? Супермаркеты резко снижают цены на шоколадные наборы

Новости и статьи
13 декабря 2024
16:30
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Те, кого месяц назад не отпугнули абсурдные ценники на шоколадные наборы Orion, представленные в некоторых супермаркетах, и кто решил дождаться ожидаемой скидки, могут ликовать. Супермаркеты поступили именно так, как предсказывали аналитики, и ассортимент продукции, который еще несколько недель назад продавался по цене до 900 крон за килограмм, перед Рождеством был снижен вдвое.
Если у покупателя нет карты постоянного покупателя, то шоколадная коллекция Orion в супермаркетах Tesco для него по-прежнему будет стоить 630 крон.

«Некоторые сети просто пытаются исхитриться с ценой», — говорит Томаш Майер, экономист по сельскому хозяйству из Чешского сельскохозяйственного университета.

Шоколадная коллекция Orion весом 700 граммов привлекла внимание социальных сетей в ноябре, когда изумленные покупатели заметили ее непомерно высокую цену в выбранных супермаркетах и не стали скрывать этого. Кое-где упаковки продавались по 630 крон.

«Это что, какой-то фотомонтаж?» «Я благодарю сеть за предложение, но, к сожалению, вынужден от него отказаться», — раздраженно отвечали покупатели.

А другие предсказывали: «Смешная цена в ноябре и 50-процентная скидка в декабре — и чехи урвут с руками». «Это бизнес-уловка, чтобы потом продавать со скидкой в 300 крон. Ничего необычного», — добавили они.
И именно так и произошло. На этой неделе в некоторых супермаркетах коллекция уже продается за полцены. В Albert покупатели теперь могут приобрести ее за половину первоначальной стоимости 630 крон за 315 крон, а Billa снизила цену с первоначальных 550 крон до «всего» 400 крон.

Единственный магазин, который еще не отступил от своей изначальной цены в 900 крон за килограмм, что больше похоже на цену икры, — это Tesco. Без карты лояльности покупатель может приобрести там коллекцию за 630 крон, с картой — на 230 крон дешевле.

«Что касается сети Tesco, то можно предположить, что она устанавливает цены без Clubcard намеренно высокими, чтобы мотивировать покупателей регистрироваться и пользоваться программой лояльности. Тогда цены не отличаются существенно от конкурентов», — утверждает Ян Шура, глава юридического отдела потребительской организации dTest.

Globus решил еще немного позабавиться с людьми. Они успели сделать скидку на коллекцию уже в октябре, и скидка продлилась до Дня святого Николая, говорится в рекламной листовке. Теперь шоколад снова стоит 630 крон. Повторится ли скидка перед Рождеством?

По словам главного экономиста BH Securities Штепана Кржечека, ритейлеры борются за покупателей и пытаются заманить их в свои магазины в ключевой предрождественский период, когда продажи наиболее высоки.

В Чехии с прошлого года действует поправка к закону о защите прав потребителей, согласно которой в случае скидки на ценнике всегда должна быть указана самая низкая цена за последние 30 дней. Процентная скидка также должна рассчитываться исходя из этой цены.

Однако, похоже, продавцы провоцируют волатильность цен и нарушают правила, делая товар дороже на месяц, прежде чем ожидать повышенного спроса на него. Затем они начинают предлагать его с рекламируемой скидкой. И чехи к этому привыкли.

«Покупатели должны перестать ориентироваться на размер процентных скидок. Они могут рассчитываться от абсурдно высоких базовых цен, поэтому не имеют особой смысловой нагрузки. Лучше смотреть на конечные цены и сравнивать их», — добавил Кржечек.
Рождество еда цены магазины
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