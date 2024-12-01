Внезапная щедрость? Супермаркеты резко снижают цены на шоколадные наборы

566Kč….hele já vím, že máme tržní hospodářství a kapitalismus…..ale jak by řekl Václav Klaus “nad touto cenou musím nazdvihnout obočí” 🤪😂



Vánoční kolekce jsou nové máslo🎄😅 pic.twitter.com/hikrJrFwFJ — David Rangl (@rangl_david) November 6, 2024

«Некоторые сети просто пытаются исхитриться с ценой», — говорит Томаш Майер, экономист по сельскому хозяйству из Чешского сельскохозяйственного университета.Шоколадная коллекция Orion весом 700 граммов привлекла внимание социальных сетей в ноябре, когда изумленные покупатели заметили ее непомерно высокую цену в выбранных супермаркетах и не стали скрывать этого. Кое-где упаковки продавались по 630 крон.«Это что, какой-то фотомонтаж?» «Я благодарю сеть за предложение, но, к сожалению, вынужден от него отказаться», — раздраженно отвечали покупатели.А другие предсказывали: «Смешная цена в ноябре и 50-процентная скидка в декабре — и чехи урвут с руками». «Это бизнес-уловка, чтобы потом продавать со скидкой в 300 крон. Ничего необычного», — добавили они.И именно так и произошло. На этой неделе в некоторых супермаркетах коллекция уже продается за полцены. В Albert покупатели теперь могут приобрести ее за половину первоначальной стоимости 630 крон за 315 крон, а Billa снизила цену с первоначальных 550 крон до «всего» 400 крон.Единственный магазин, который еще не отступил от своей изначальной цены в 900 крон за килограмм, что больше похоже на цену икры, — это Tesco. Без карты лояльности покупатель может приобрести там коллекцию за 630 крон, с картой — на 230 крон дешевле.«Что касается сети Tesco, то можно предположить, что она устанавливает цены без Clubcard намеренно высокими, чтобы мотивировать покупателей регистрироваться и пользоваться программой лояльности. Тогда цены не отличаются существенно от конкурентов», — утверждает Ян Шура, глава юридического отдела потребительской организации dTest.Globus решил еще немного позабавиться с людьми. Они успели сделать скидку на коллекцию уже в октябре, и скидка продлилась до Дня святого Николая, говорится в рекламной листовке. Теперь шоколад снова стоит 630 крон. Повторится ли скидка перед Рождеством?По словам главного экономиста BH Securities Штепана Кржечека, ритейлеры борются за покупателей и пытаются заманить их в свои магазины в ключевой предрождественский период, когда продажи наиболее высоки.В Чехии с прошлого года действует поправка к закону о защите прав потребителей, согласно которой в случае скидки на ценнике всегда должна быть указана самая низкая цена за последние 30 дней. Процентная скидка также должна рассчитываться исходя из этой цены.Однако, похоже, продавцы провоцируют волатильность цен и нарушают правила, делая товар дороже на месяц, прежде чем ожидать повышенного спроса на него. Затем они начинают предлагать его с рекламируемой скидкой. И чехи к этому привыкли.«Покупатели должны перестать ориентироваться на размер процентных скидок. Они могут рассчитываться от абсурдно высоких базовых цен, поэтому не имеют особой смысловой нагрузки. Лучше смотреть на конечные цены и сравнивать их», — добавил Кржечек.