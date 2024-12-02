Рождество в ресторанах: что ждет гостей в канун праздников?

«Некоторые люди предпочитают ходить на ужин куда-то, чтобы иметь больше времени для себя. Также очень популярна еда на вынос, когда гости заказывают, например, суп, карпа, салат, сладости и тому подобное», — говорит Старек.





По данным Dotykačka, продажи в местах, открытых в канун Рождества, растут по сравнению с обычными днями. Но в целом по отрасли продажи упали примерно на 80% по сравнению со средними показателями. По его словам, за последние два года в канун Нового года было открыто в среднем 70% ресторанов.





Например, пражский SOU100 будет работать с 11:00 до 14:00. В нем будут подавать улиток — фирменное блюдо Первой республики.





«Рождественские улитки — это ежегодная традиция, к которой привыкли наши гости. Мы полностью заполнили ресторан на это мероприятие задолго до его начала, так что с экономической точки зрения это имеет смысл», — сказал ČTK Людек Вочилка, директор группы In Catering, к которой принадлежит SOU100.





Заведения группы Ambiente будут закрыты в канун Рождества, а 25 и 26 декабря их часы работы будут изменены. Например, U Kalendů будет принимать гостей во второй день Рождества. По сравнению с прошлым годом посещаемость может увеличиться примерно на треть, сообщил ČTK менеджер Адам Новак.





«Мы ожидаем высокую заполняемость — мы можем быть загружены на 80%, а может быть, и больше. Однако мы все еще получаем заказы, так что это пока приблизительные данные», — добавил он.





Ресторан Kantýna ожидает, что 25 и 26 декабря в нем будет примерно на 20% больше посетителей, чем в обычные дни.





«Во время рождественских праздников гости смогут выбрать блюда из нашего обычного меню. Кроме того, мы готовим стейк с картофельным салатом и винную колбасу на гриле», — говорит менеджер Роберт Пулек.





25–26 декабря другое предприятие группы Ambiente — Štangl — ожидает полной заполняемости, но из-за возросших расходов на персонал работа в эти дни, по словам управляющего Рудольфа Хермана, довольно убыточна.





«Но для нас главное, что мы строим хорошие отношения с гостями, которые приходят к нам в эти дни и затем возвращаются снова», — сообщил он.





Spojka Karlín будет закрыт на праздники, но в остальном в декабре он заполнен примерно на 95%, в основном благодаря рождественским вечеринкам, сообщил ČTK управляющий Мартин Коларж.





С 23 по 27 декабря в Праге забронировано 56,6% жилья, средняя цена за номер в сутки составляет 4 903 кроны. В преддверии Нового года уровень заполняемости столичных гостиниц растет, в период с 30 декабря по 3 января, по последним данным, он достиг 73,3%, а цена за номер за ночь составляет 7 856 крон, сообщили ранее агентству ČTK в агентстве CzechTourism.