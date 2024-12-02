Рождество в ресторанах: что ждет гостей в канун праздников?
16 декабря 2024
21:00
576
Рестораны ожидают, что продажи в канун Рождества будут на 10% выше, чем в прошлом году. Вацлав Старек, президент Ассоциации отелей и ресторанов Чешской Республики, рассказал, что интерес к праздничным угощениям растет уже долгое время. Данные компании Dotykačka показывают, что за последние два года в среднем в Рождество оставалась открытой треть заведений. По словам Старека, особенно оживленно работают предприятия в крупных городах и вблизи туристических достопримечательностей.
«Некоторые люди предпочитают ходить на ужин куда-то, чтобы иметь больше времени для себя. Также очень популярна еда на вынос, когда гости заказывают, например, суп, карпа, салат, сладости и тому подобное», — говорит Старек.
По данным Dotykačka, продажи в местах, открытых в канун Рождества, растут по сравнению с обычными днями. Но в целом по отрасли продажи упали примерно на 80% по сравнению со средними показателями. По его словам, за последние два года в канун Нового года было открыто в среднем 70% ресторанов.
Например, пражский SOU100 будет работать с 11:00 до 14:00. В нем будут подавать улиток — фирменное блюдо Первой республики.
«Рождественские улитки — это ежегодная традиция, к которой привыкли наши гости. Мы полностью заполнили ресторан на это мероприятие задолго до его начала, так что с экономической точки зрения это имеет смысл», — сказал ČTK Людек Вочилка, директор группы In Catering, к которой принадлежит SOU100.
Заведения группы Ambiente будут закрыты в канун Рождества, а 25 и 26 декабря их часы работы будут изменены. Например, U Kalendů будет принимать гостей во второй день Рождества. По сравнению с прошлым годом посещаемость может увеличиться примерно на треть, сообщил ČTK менеджер Адам Новак.
«Мы ожидаем высокую заполняемость — мы можем быть загружены на 80%, а может быть, и больше. Однако мы все еще получаем заказы, так что это пока приблизительные данные», — добавил он.
Ресторан Kantýna ожидает, что 25 и 26 декабря в нем будет примерно на 20% больше посетителей, чем в обычные дни.
«Во время рождественских праздников гости смогут выбрать блюда из нашего обычного меню. Кроме того, мы готовим стейк с картофельным салатом и винную колбасу на гриле», — говорит менеджер Роберт Пулек.
25–26 декабря другое предприятие группы Ambiente — Štangl — ожидает полной заполняемости, но из-за возросших расходов на персонал работа в эти дни, по словам управляющего Рудольфа Хермана, довольно убыточна.
«Но для нас главное, что мы строим хорошие отношения с гостями, которые приходят к нам в эти дни и затем возвращаются снова», — сообщил он.
Spojka Karlín будет закрыт на праздники, но в остальном в декабре он заполнен примерно на 95%, в основном благодаря рождественским вечеринкам, сообщил ČTK управляющий Мартин Коларж.
С 23 по 27 декабря в Праге забронировано 56,6% жилья, средняя цена за номер в сутки составляет 4 903 кроны. В преддверии Нового года уровень заполняемости столичных гостиниц растет, в период с 30 декабря по 3 января, по последним данным, он достиг 73,3%, а цена за номер за ночь составляет 7 856 крон, сообщили ранее агентству ČTK в агентстве CzechTourism.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
18:30
15 ДЕКАБРЯ 2024
1017
17:00
15 ДЕКАБРЯ 2024
506
16:30
13 ДЕКАБРЯ 2024
1219
15:00
13 ДЕКАБРЯ 2024
912
17:00
9 ДЕКАБРЯ 2024
954
10:00
9 ДЕКАБРЯ 2024
1030
15:00
7 ДЕКАБРЯ 2024
965
11:00
7 ДЕКАБРЯ 2024
1379
21:00
6 ДЕКАБРЯ 2024
973
19:30
5 ДЕКАБРЯ 2024
708
19:30
4 ДЕКАБРЯ 2024
745
16:30
4 ДЕКАБРЯ 2024
1630
15:00
4 ДЕКАБРЯ 2024
1286
19:30
3 ДЕКАБРЯ 2024
859
21:00
2 ДЕКАБРЯ 2024
2645